Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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В среду «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:1, единственным представителем своей страны в главном еврокубковом турнире. Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА увеличился до 43,549 балла, у Португалии осталось 42,849 балла.

Помимо «Зенита» Россию в еврокубках на групповой стадии представляют еще три клуба. Во вторник московский «Локомотив» на своем поле со счетом 0:2 уступил испанскому «Атлетико» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В четверг в Лиге Европы московский ЦСКА и «Краснодар» на домашних стадионах сыграют против испанских «Эспаньола» и «Хетафе» соответственно. От Португалии в общей сложности выступают пять команд, четыре из которых в Лиге Европы: «Порту», «Брага», «Спортинг» и «Витория» 3 октября встретятся с голландским «Фейенордом», словацким «Слованом», австрийским клубом ЛАСК и немецким «Айнтрахтом» соответственно.

Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» не смогли преодолеть отборочный этап Лиги Европы. Туляки во втором квалификационном раунде дважды уступили азербайджанскому «Нефтчи» (0:1 — дома, 0:3 — на выезде). Москвичи, стартовавшие с третьего раунда отбора второго по значимости еврокубка, одержали две победы над швейцарским «Туном» (3:2 — в гостях, 2:1 — дома), а в раунде плей-офф дважды проиграли португальской «Браге» (0:1 — в гостях, 1:2 — дома).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.