Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
ТАСС, 3 октября. Россия увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду. Шестая строчка, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы, две — в новый еврокубковый турнир Лига конференций.