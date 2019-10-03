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10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
01:00 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: «Зенит» продемонстрировал разнообразную игру в нападении в матче ЛЧ с «Бенфикой»

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» показали очень разнообразную игру в атаке в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Такое мнение ТАСС в четверг высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Зенита» и «Бенфики» прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой российского клуба со счетом 3:1.

«Было полное преимущество “Зенита”, очень активно и разнообразно играли в атаке, были сделаны удачные замены, — сказал Газзаев. — В целом “Зенит” показал очень хорошую игру, очень разнообразно действовал в нападении и строго в защите, что мне очень понравилось. На таком уровне очень важно надежно сыграть в обороне, так как любая ошибка может повлиять на результат и исход матча, потому что все команды-участницы достаточно мастеровитые. Также “Зенит” продемонстрировал активный прессинг, именно в результате него и был забит первый гол, а при счете 2:0 петербуржцы перешли на контратакующие действия, имея при этом полное преимущество».

Газзаев отметил, что гол, забитый форвардом «Бенфики» Раулем де Томасом после дальнего удара на 85-й минуте, во многом стал следствием удачи. «Такой красивый удар, подобные голы редко залетают, тем более со столь дальней дистанции и в ближний угол, — сказал собеседник агентства. — Очень хорошее исполнение, но в принципе это абсолютно закономерная и убедительная победа “Зенита”. У игроков был боевой настрой, никого конкретно выделять не хотелось бы, потому что побеждает команда и проигрывает всегда команда».

«Зенит», «Лион» и «Лейпциг» разыграют путевки в плей-офф

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав четыре очка. Вторым идет французский «Лион» (4), третьим — немецкий «Лейпциг» (3), «Бенфика» проиграла оба первых матча группового этапа и занимает последнее место.

«По результатам двух туров можно судить, что три команды — “Зенит”, “Лион” и “Лейпциг” — разыграют первые два места в группе, — добавил Газзаев. — Дальше говорить не хотелось бы, сперва “Зениту” надо выйти в плей-офф, а дальше будут понятны перспективы».

В следующем туре санкт-петербургский клуб 23 октября сыграет в гостях с «Лейпцигом», в тот же день «Бенфика» примет «Лион».

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