«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди — ключевые матчи с «Лейпцигом»

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Отличная работа, «Зенит»! Часто бывает так, что после двух туров в Лиге чемпионов мы начинаем рассуждать о шансах попасть в Лигу Европу, потому что больше ничего не остается, а тут — совсем другая картина. Уже октябрь, и по-прежнему вся жизнь — впереди. Как у ведущих клубов Европы. Как в лучшие времена нашего собственного прошлого.

Крепкая выездная ничья с «Лионом», уверенная победа над «Бенфикой», и «Зенит» — в лидерах. Теперь — два матча против «Лейпцига», который, как выяснилось, не так уж страшен. Немецкий клуб дома уступил французам, ситуация в группе благоприятная. Все в руках Семака.

Но о будущем мы еще поговорим, а пока надо отдать должное за победу над «Бенфикой». Чем интересны матчи против португальских клубов — всегда есть шанс. Но чем коварны — в самые важные моменты чего-то не хватает.

Вспоминаю встречи наших и португальцев в еврокубках, и ощущение безнадеги возникало только однажды — когда ЦСКА и «Спартак» последовательно попали на «Порту» Андре Виллаш-Боаша. С Халком, Гуарином, Фалькао в составе… Армейцы уступили достойно, спартаковцы — разгромно. Так, что фанаты вызвали на разговор тренера Карпина, и мы получили кучу мемов.

В других случаях — всегда борьба. Часто — в нашу пользу. Но не в плей-офф (победный путь ЦСКА-2005 — исключение).

Тот же «Зенит» в разные времена играл и с «Порту», и с «Бенфикой». И именно лиссабонский клуб не пустил Питер в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда казалось — хороший жребий, надо проходить! Прошла «Бенфика»…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CXK82H3uNB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливой называли жеребьевку для «Зенита» и сейчас, в этом группе Лиги чемпионов. «Бенфика», «Лион», «Лейпциг» — почему бы не выйти из такой компании? Постановка вопроса, которая часто играет с болельщиками злую шутку, но уже в первом туре Семак увез ничью из Франции, а во втором — уверенно обыграл «Бенфику». У себя дома, в Петербурге, тренер «Зенита» доказал, что лионский успех — не случайность.

Дома выездная прагматичность ощерилась острыми клыками, и вот мы видим, как бульдог Оздоев заставляет защитника подарить мяч Дзюбе. Как вышедший на замену Караваев после флангового прорыва стреляет четко в соперника — чтобы от того мяч отлетел в ворота. Как Азмун уверенно работает на освободившемся пространстве, потому что «Бенфика» при 0:2 побежала отыгрываться. Дело сделано, впереди — «Лейпциг».

Не хотелось бы все портить, но есть ощущение, что зимой «Зениту» нужно усилить вратарскую позицию. Особенно если команда выйдет в плей-офф. Пока не говорим, какого турнира. Надеемся, Лиги чемпионов. Возможно, это взбодрит Лунева, и тот перестанет так нервничать?

В остальном — все отлично.