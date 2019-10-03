Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
2.10
Зенит
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
2.10
Ливерпуль
Зальцбург
43
Футбол. Еврокубки
2.10
Барселона
Интер
21
Футбол. Еврокубки
2.10
РБ Лейпциг
Лион
02
Футбол. Еврокубки
2.10
Валенсия
Аякс
03
Футбол. Еврокубки
2.10
Лилль
Челси
12
Все события
Фоторепортажи
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди — ключевые матчи с «Лейпцигом»

Клуб из Санкт-Петербурга уверенно обыграл «Бенфику» и возглавил группу Лиги чемпионов.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Отличная работа, «Зенит»! Часто бывает так, что после двух туров в Лиге чемпионов мы начинаем рассуждать о шансах попасть в Лигу Европу, потому что больше ничего не остается, а тут — совсем другая картина. Уже октябрь, и по-прежнему вся жизнь — впереди. Как у ведущих клубов Европы. Как в лучшие времена нашего собственного прошлого.

Крепкая выездная ничья с «Лионом», уверенная победа над «Бенфикой», и «Зенит» — в лидерах. Теперь — два матча против «Лейпцига», который, как выяснилось, не так уж страшен. Немецкий клуб дома уступил французам, ситуация в группе благоприятная. Все в руках Семака.

Читайте также
«Зенит» не испытал проблем с «Бенфикой». Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург

Но о будущем мы еще поговорим, а пока надо отдать должное за победу над «Бенфикой». Чем интересны матчи против португальских клубов — всегда есть шанс. Но чем коварны — в самые важные моменты чего-то не хватает.

Вспоминаю встречи наших и португальцев в еврокубках, и ощущение безнадеги возникало только однажды — когда ЦСКА и «Спартак» последовательно попали на «Порту» Андре Виллаш-Боаша. С Халком, Гуарином, Фалькао в составе… Армейцы уступили достойно, спартаковцы — разгромно. Так, что фанаты вызвали на разговор тренера Карпина, и мы получили кучу мемов.

В других случаях — всегда борьба. Часто — в нашу пользу. Но не в плей-офф (победный путь ЦСКА-2005 — исключение).

Тот же «Зенит» в разные времена играл и с «Порту», и с «Бенфикой». И именно лиссабонский клуб не пустил Питер в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда казалось — хороший жребий, надо проходить! Прошла «Бенфика»…

Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливой называли жеребьевку для «Зенита» и сейчас, в этом группе Лиги чемпионов. «Бенфика», «Лион», «Лейпциг» — почему бы не выйти из такой компании? Постановка вопроса, которая часто играет с болельщиками злую шутку, но уже в первом туре Семак увез ничью из Франции, а во втором — уверенно обыграл «Бенфику». У себя дома, в Петербурге, тренер «Зенита» доказал, что лионский успех — не случайность.

Дома выездная прагматичность ощерилась острыми клыками, и вот мы видим, как бульдог Оздоев заставляет защитника подарить мяч Дзюбе. Как вышедший на замену Караваев после флангового прорыва стреляет четко в соперника — чтобы от того мяч отлетел в ворота. Как Азмун уверенно работает на освободившемся пространстве, потому что «Бенфика» при 0:2 побежала отыгрываться. Дело сделано, впереди — «Лейпциг».

Не хотелось бы все портить, но есть ощущение, что зимой «Зениту» нужно усилить вратарскую позицию. Особенно если команда выйдет в плей-офф. Пока не говорим, какого турнира. Надеемся, Лиги чемпионов. Возможно, это взбодрит Лунева, и тот перестанет так нервничать?

В остальном — все отлично.

Дмитрий Зеленов

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51683 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакБруну Лаге
Голы
Артем Дзюба(Магомед Оздоев)22′
Гомес Рауль де Томас85′
Рубен Диаш70′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)78′
Составы команд
99Андрей Лунев
99Одиссеас Влаходимос
3Дуглас Сантос
84Томаш Тавареш
6Бранислав Иванович
3Алехандро Гримальдо
44Ярослав Ракицкий
44′
6Рубен Диаш
11Себастьян Дриусси
33Нивалду Виейра Жардел
5Вильмар Барриос
27Рафа Силва
27Магомед Оздоев
8Аппелт Пирес Габриэл
22Артем Дзюба
49Адель Таарабт
19Игорь Смольников
63′
21Луиш Мигел Пиззи
60′
4Йордан Осорио
95Карлос Винисиус
17Олег Шатов
68′
5Любомир Фейса
60′
15Вячеслав Караваев
7Лукас Кайю
7Сердар Азмун
81′
14Харис Сеферович
80′
21Александр Ерохин
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
18Удары (всего)16
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы6
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
Шубенков выиграл медаль чемпионата мира четвертый раз подряд
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
«Краснодар» примет «Хетафе» в матче группового этапа ЛЕ
Кто посягнет на титул ЦСКА? В Евролиге стартует новый сезон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь