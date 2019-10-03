«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди — ключевые матчи с «Лейпцигом»
Клуб из
Клуб из
Отличная работа, «Зенит»! Часто бывает так, что после двух туров в Лиге чемпионов мы начинаем рассуждать о шансах попасть в Лигу Европу, потому что больше ничего не остается, а тут — совсем другая картина. Уже октябрь, и
Крепкая выездная ничья с «Лионом», уверенная победа над «Бенфикой», и «Зенит» — в лидерах. Теперь — два матча против «Лейпцига», который, как выяснилось, не так уж страшен. Немецкий клуб дома уступил французам, ситуация в группе благоприятная. Все в руках Семака.
Но о будущем мы еще поговорим, а пока надо отдать должное за победу над «Бенфикой». Чем интересны матчи против португальских клубов — всегда есть шанс. Но чем коварны — в самые важные моменты
Вспоминаю встречи наших и португальцев в еврокубках, и ощущение безнадеги возникало только однажды — когда ЦСКА и «Спартак» последовательно попали на «Порту» Андре
В других случаях — всегда борьба. Часто — в нашу пользу. Но не в
Тот же «Зенит» в разные времена играл и с «Порту», и с «Бенфикой». И именно лиссабонский клуб не пустил Питер в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда казалось — хороший жребий, надо проходить! Прошла «Бенфика»…
Счастливой называли жеребьевку для «Зенита» и сейчас, в этом группе Лиги чемпионов. «Бенфика», «Лион», «Лейпциг» — почему бы не выйти из такой компании? Постановка вопроса, которая часто играет с болельщиками злую шутку, но уже в первом туре Семак увез ничью из Франции, а во втором — уверенно обыграл «Бенфику». У себя дома, в Петербурге, тренер «Зенита» доказал, что лионский успех — не случайность.
Дома выездная прагматичность ощерилась острыми клыками, и вот мы видим, как бульдог Оздоев заставляет защитника подарить мяч Дзюбе. Как вышедший на замену Караваев после флангового прорыва стреляет четко в соперника — чтобы от того мяч отлетел в ворота. Как Азмун уверенно работает на освободившемся пространстве, потому что «Бенфика» при 0:2 побежала отыгрываться. Дело сделано, впереди — «Лейпциг».
Не хотелось бы все портить, но есть ощущение, что зимой «Зениту» нужно усилить вратарскую позицию. Особенно если команда выйдет в
В остальном — все отлично.
Дмитрий Зеленов
|Сергей Семак
|Бруну Лаге
|Артем Дзюба(Магомед Оздоев)
|22′
|Гомес Рауль де Томас
|85′
|Рубен Диаш
|70′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|78′
|99
|Андрей Лунев
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Дуглас Сантос
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Алехандро Гримальдо
|44
|Ярослав Ракицкий
44′
|6
|Рубен Диаш
|11
|Себастьян Дриусси
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Рафа Силва
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|22
|Артем Дзюба
|49
|Адель Таарабт
|19
|Игорь Смольников
63′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
60′
|4
|Йордан Осорио
|95
|Карлос Винисиус
|17
|Олег Шатов
68′
|5
|Любомир Фейса
60′
|15
|Вячеслав Караваев
|7
|Лукас Кайю
|7
|Сердар Азмун
81′
|14
|Харис Сеферович
80′
|21
|Александр Ерохин
|9
|Гомес Рауль де Томас
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)