ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

К первой в истории очной встрече ЦСКА и «Эспаньол» подходят, занимая четвертое и третье места в группе H. Армейцы в стартовом туре на выезде потерпели разгромное поражение от болгарского «Лудогорца» (1:5), а испанский коллектив на своем поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1).

На внутренней арене ЦСКА в сентябре одержал пять побед подряд и в прошлое воскресенье вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Занявший в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате Испании «Эспаньол» неудачно начал выступление в новом розыгрыше первенства, потерпев четыре поражения, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. Команда находится в зоне вылета, располагаясь с пятью очками на 18-й строчке.

Игрок ПФК ЦСКА Никола Влашич на тренировке перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 против ФК "Эспаньол" (Барселона, Испания). | Источник: РИА "Новости"

Для ЦСКА матч против «Эспаньола» станет 10-й игрой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против клубов из Испании. В девяти предыдущих встречах армейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. В двух последних встречах москвичи дважды обыграли мадридский «Реал» (1:0, 3:0). Единственным российским клубом, против которого играл «Эспаньол», является «Локомотив» — в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06 испанцы в Москве победили со счетом 1:0.

ЦСКА нужно избежать недооценки соперника

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на тренировке перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 против ФК "Эспаньол" (Барселона, Испания). | Источник: РИА "Новости"

Главный тренер российской команды Виктор Гончаренко перед матчем отметил, что «Эспаньол» показывает хорошую игру.

Все встречи, которые они проводили в чемпионате Испании были как минимум равные. В каких-то матчах «Эспаньол» имел преимущество, но уступал или играл вничью. Виктор Гончаренко главный тренер ЦСКА

Также наставник армейцев заявил, что не считает предстоящую игру против испанского клуба ключевой в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы. «Ключевыми всегда являются спаренные матчи, которые у нас будут с “Ференцварошем” (24 октября в Москве, 7 ноября в Будапеште — прим. ТАСС). К пятому туру ты уже понимаешь, на каком месте можешь быть, во многих группах к этому моменту исход уже ясен», — сказал специалист.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 3.10.2019, 19:55 ЦСКА - Эспаньол -

Наставник «Эспаньола» Давид Гальего отметил, что молодость состава ЦСКА может помочь сопернику. «ЦСКА — динамичная, агрессивная команда, которая хорошо играет впереди и активно идет в прессинг. Молодость влияет на физическое состояние. Если внимательно не отнестись к каждому из футболистов соперника, то будут серьезные проблемы», — отметил Гальего.