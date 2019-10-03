«Краснодар» примет «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Домашняя арена российского клуба вмещает 35 179 зрителей. В пресс-службе «Краснодара» сообщили ТАСС, что испанские болельщики с высокой долей вероятности на игру не приедут.

Матч станет первым в истории противостояния между клубами. «Краснодар» — первый российский соперник «Хетафе» на европейской арене. Еврокубковая история испанской команды включает в себя 20 матчей, 12 из которых были сыграны еще в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который позднее преобразовали в Лигу Европы. Еще восемь игр «Хетафе» провел уже в Лиге Европы, при этом у испанцев хорошая статистика — 10 из 20 матчей завершились победой, по пять раз команда проиграла и сыграла вничью.

«Краснодар» же пятый раз в истории столкнется с испанским клубом в еврокубках. Предыдущими оппонентами были «Реал Сосьедад», «Сельта», «Севилья» и «Валенсия». Дважды российская команда побеждала, пять раз выигрывали испанцы. Еще один матч завершился вничью.

К матчу с «Хетафе» «Краснодар» подходит в усеченном составе. Эпидемия травм, подкосившая подопечных Сергея Матвеева еще на старте сезона, дает о себе знать и сейчас.

Не смогут помочь своей команде полузащитники Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский. Кроме того, участие в матче защитника Уроша Спайича, полузащитника Вандерсона и форварда Ивана Игнатьева остается под вопросом.

«Не планируем отходить от своего стиля»

Лазарет «Хетафе» тоже не пустует. Встречу с «Краснодаром» пропустят защитник Виторину Антунеш, форвард Амат Дидье и вратарь Филип Манойлович. В последних трех матчах чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Барселоне» (0:2), сыграл вничью с «Валенсией» (3:3) и победил «Мальорку» (4:2). Кроме того, команда удачно стартовала в группе Лиги Европы, победив в первом туре турецкий «Трабзонспор» (1:0).

«Краснодар» 29 сентября обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), однако поражения в 1/16 финала Кубка России от «Нижнего Новгорода» (0:1) и московского ЦСКА в РПЛ (2:3) вряд ли можно занести команде в актив. В Лиге Европы клуб стартовал с поражения от швейцарского «Базеля» со счетом 0:5.

Однако главный тренер команды считает, что его подопечным не стоит отчаиваться.

Мы не планируем отходить от нашего стиля игры, пропустили много мячей в первом туре с «Базелем», но уже в матче с «Арсеналом» доказали, что находимся на правильном пути. Понимаем, как играет «Хетафе», завтра будут решать нюансы — владение мячом и борьба. Сергей Матвеев главный тренер «Краснодара»

Защитник российского клуба Йон Фьолусон считает, что характер матча с «Хетафе» будет напоминать противостояние с «Валенсией» в сезоне-2018/19. «Сложно говорить о том, каким получится матч, мы хорошо играли с «Валенсией» в прошлом сезоне, но не хватило нескольких секунд для победы. Завтра нас ждет сложный матч, думаю, он будет похож на тот, который был с «Валенсией», — сказал Фьолусон.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 3.10.2019, 22:00 Краснодар - Хетафе -

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас высоко оценил индивидуальное мастерство футболистов российской команды. «У нас большие надежды на этот турнир, наша команда имеет высокий уровень, будем готовиться к этому матчу, — сказал он. — Мы посмотрели несколько игр соперника, эта команда имеет много индивидуально интересных футболистов. Они всегда атакуют и отдаются на поле, повышают свой уровень, думаем, что будет сложный матч, в Лиге Европы не бывает легких игр».