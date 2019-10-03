Диспозиция в группах, все обзоры и яркие детали тура ЛЧ. Например, 7 голов на «Энфилде» и празднование в стиле Роналду (не от Роналду) на «Бернабеу»
Как всегда насыщенная Лига чемпионов.
Как всегда насыщенная Лига чемпионов.
«Реал» болен, и, похоже, Зидан не знает, что делать. По крайней мере сейчас нет предпосылок, что команда начнет играть лучше. Куртуа не тащит и поменялся в перерыве (официальная версия — головокружение), Азар не вписывается, другие новички не усилили, а ветераны Модрич и Рамос привозят. 0:2 к перерыву от «Брюгге» — это сильно. Самое забавное — голы «Брюгге». В обоих случаях форвард бельгийцев Бонавентуре сыграл неловко, но тем самым обманул вратаря. Обязательно смотреть, если не видели (это очень смешно).
Молодой Бонавентуре, который попал в «Брюгге» из луганской «Зари», еще и оскорбил чувства болельщиков «Реала» во время празднования. Устроил акцию протеста против продажи Криша.
— Мне нравится Криштиану. Он мой любимый футболист, и я недоволен тем, что он ушел из «Реала». Поэтому я так отпраздновал гол, чтобы показать, что им
«Реал» проснулся во втором тайме и вытащил ничью. В другом матче группы «ПСЖ» выстоял в Турции и увез три очка. Первый гол за «ПСЖ» забил Мауро Икарди. Красиво раскатали, Мауро оставалось только не повторить достижение Диего Косты в «Черкизово» и попасть с метра в пустые.
Главное событие недели — «Бавария» выпорола «Тоттенхэм» в Лондоне. Семь смачных шлепков. Больше всех старался бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри — он оформил покер (никто не делал этого во втором тайме в истории ЛЧ), но не остановился и продолжил уничтожение «Тоттенхэма» в раздевалке с телефоном в руках: «Северный Лондон — красный». 91 тысяча ретвитов и 283 тысячи лайков.
«Тоттенхэм» — единственный английский клуб, который пропустил 7 голов в еврокубке на своем поле. Крупнее проигрывал только тот же «Тоттенхэм» в 1995-м («Кельну» — 0:8) в Кубке Интертото.
В параллельном матче «Црвена» в концовке вырвала победу у «Олимпиакоса»: горели 0:1 после первого тайма, но отыгрались и забили два в концовке. Вывеска не топ, но обзор стоит смотреть ради атмосферы в Белграде и голов. Учитывая уровень сербов и греков, а также атмосферу на их стадионах, есть предчувствие, что у «Тоттенхэма» будут серьезные проблемы с выходом из группы.
Если в первом матче команда из Бергамо получила четыре от загребского «Динамо», то на этот раз проиграла «Шахтеру» дома (1:2). Итальянцы смотрелись живо, но результат — неутешительный. Два ключевых фактора: Иличич не забил пенальти в середине первого тайма, Пятов — супергерой (хотя и виноват в пропущенном). Концовка — безумие: «Аталанта» душила «Шахтер», а в итоге получила гол, когда прошло 20 секунд после окончания компенсированного времени. Судья мог свистнуть, когда атака разгонялась, но дал «Шахтеру» закончить быстрый прорыв.
«Сити» в этой группе скучно. «Динамо» из Загреба уперлось в первом тайме, но замены Пепа решили: Стерлинг и Фоден отличились после выхода со скамейки.
Роналду одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и опередил Касильяса — никто из футболистов не выигрывал столько матчей в ЛЧ. А еще Роналду — рекордсмен по голам (127) и титулам (5). «Байер» раздавили, внутри — голы Игуаина, Бернардески и, конечно, Роналду.
Про «Локо» вы и так все хорошо знаете.
Словами не передать, нужно смотреть. Равенство по ударам (10 — 10) и созданным моментам (10 — 9). Австрийский клуб на «Энфилде» превзошел ожидания.
Салах забил свой 76-й и 77-й голы за «Ливерпуль». После перехода в «Ливер» летом 2017-го больше в топ-5 лигах забили только Месси (96) и Левандовский (95). Также отметим Эрлинга Холланна — норвежского вундеркинда, который снова забил и лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами вместе с Гнабри.
В параллельном матче «Наполи» неожиданно потерял очки с «Генком». По нулям. Расслабились после победы над «Ливерпулем»? Напомним, в первом туре «Генк» пустил 6 от «Зальцбурга».
Лео вышел в стартовом составе и провел очень сильный матч: был активен, создал 6 голевых моментов и сделал победный гол. Но главный герой — конечно, Луис Суарес. На его счету важнейший для команды и для себя дубль. Дело в том, что уругваец забил за этот матч столько же, сколько за предыдущие два розыгрыша ЛЧ (2 мяча в 20 матчах). Первый гол Суареса — вероятно, лучший в этом туре.
Двумя часами ранее «Боруссия» легко разобралась со «Славией». Дубль у воспитанника «Реала» Хакими — он, напомним, играет на фланге обороны. Фавориты группы очевидны, но «Интер» очень хорош в этом сезоне. Сегодня команда потерпела первое поражение при Конте, ее еще рано отцеплять.
«Лейпциг» был фаворитом группы после жеребьевки, мы подробно объясняли почему. Но «Лиону» плевать, Депай и Террье забили в каждом из таймов и увезли три очка.
После такого результата в Германии ничья «Зенита» на поле французов смотрится чуть ценнее. Впереди — два тяжелейших матча против злого «Лейпцига».
Промес стал третьим игроком «Аякса» в истории, который отличился в двух стартовых матчах ЛЧ подряд. Пока голландцы выглядят устрашающе — выиграли обе встречи разгромами и ни разу не пропустили. На этот раз полуфиналист ЛЧ в гостях победил «Валенсию» (3:0). Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте, когда все уже было решено.
«Челси» с молодыми Томори, Джеймсом, Маунтом и Абрахамом в основе (и