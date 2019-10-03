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13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
11:09 (мск), источник: Матч ТВ

Диспозиция в группах, все обзоры и яркие детали тура ЛЧ. Например, 7 голов на «Энфилде» и празднование в стиле Роналду (не от Роналду) на «Бернабеу»

Как всегда насыщенная Лига чемпионов.

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Источник: AFP 2019

Группа А: «Реал» уже не способен обыграть «Брюгге» («Мадрид» на четвертом месте в группе), Икарди забил первый гол за «ПСЖ»

«Реал» болен, и, похоже, Зидан не знает, что делать. По крайней мере сейчас нет предпосылок, что команда начнет играть лучше. Куртуа не тащит и поменялся в перерыве (официальная версия — головокружение), Азар не вписывается, другие новички не усилили, а ветераны Модрич и Рамос привозят. 0:2 к перерыву от «Брюгге» — это сильно. Самое забавное — голы «Брюгге». В обоих случаях форвард бельгийцев Бонавентуре сыграл неловко, но тем самым обманул вратаря. Обязательно смотреть, если не видели (это очень смешно).

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Молодой Бонавентуре, который попал в «Брюгге» из луганской «Зари», еще и оскорбил чувства болельщиков «Реала» во время празднования. Устроил акцию протеста против продажи Криша.

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— Мне нравится Криштиану. Он мой любимый футболист, и я недоволен тем, что он ушел из «Реала». Поэтому я так отпраздновал гол, чтобы показать, что им чего-то  не хватает.

«Реал» проснулся во втором тайме и вытащил ничью. В другом матче группы «ПСЖ» выстоял в Турции и увез три очка. Первый гол за «ПСЖ» забил Мауро Икарди. Красиво раскатали, Мауро оставалось только не повторить достижение Диего Косты в «Черкизово» и попасть с метра в пустые.

  • «ПСЖ» — 6
  • «Брюгге» — 2
  • «Галатасарай» — 1
  • «Реал» — 1

Группа B: Гнабри прибил «Тоттенхэм» на поле и в твиттере. Есть сомнения, что прошлогодний финалист выйдет из группы

Главное событие недели — «Бавария» выпорола «Тоттенхэм» в Лондоне. Семь смачных шлепков. Больше всех старался бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри — он оформил покер (никто не делал этого во втором тайме в истории ЛЧ), но не остановился и продолжил уничтожение «Тоттенхэма» в раздевалке с телефоном в руках: «Северный Лондон — красный». 91 тысяча ретвитов и 283 тысячи лайков.

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«Тоттенхэм» — единственный английский клуб, который пропустил 7 голов в еврокубке на своем поле. Крупнее проигрывал только тот же «Тоттенхэм» в 1995-м («Кельну» — 0:8) в Кубке Интертото.

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В параллельном матче «Црвена» в концовке вырвала победу у «Олимпиакоса»: горели 0:1 после первого тайма, но отыгрались и забили два в концовке. Вывеска не топ, но обзор стоит смотреть ради атмосферы в Белграде и голов. Учитывая уровень сербов и греков, а также атмосферу на их стадионах, есть предчувствие, что у «Тоттенхэма» будут серьезные проблемы с выходом из группы.

  • «Бавария» — 6
  • «Црвена Звезда» — 3
  • «Тоттенхэм» — 1
  • «Олимпиакос» — 1

Группа С: «Аталанта» возила «Шахтер» и душила в концовке, но пропустила контратаку уже после окончания компенсированного времени

Если в первом матче команда из Бергамо получила четыре от загребского «Динамо», то на этот раз проиграла «Шахтеру» дома (1:2). Итальянцы смотрелись живо, но результат — неутешительный. Два ключевых фактора: Иличич не забил пенальти в середине первого тайма, Пятов — супергерой (хотя и виноват в пропущенном). Концовка — безумие: «Аталанта» душила «Шахтер», а в итоге получила гол, когда прошло 20 секунд после окончания компенсированного времени. Судья мог свистнуть, когда атака разгонялась, но дал «Шахтеру» закончить быстрый прорыв.

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«Сити» в этой группе скучно. «Динамо» из Загреба уперлось в первом тайме, но замены Пепа решили: Стерлинг и Фоден отличились после выхода со скамейки.

  • «Ман Сити» — 6
  • «Динамо» Загреб — 3
  • «Шахтер» — 3
  • «Аталанта» — 0

Группа D: «Ювентус» уничтожил «Байер», Роналду установил очередной рекорд

Роналду одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и опередил Касильяса — никто из футболистов не выигрывал столько матчей в ЛЧ. А еще Роналду — рекордсмен по голам (127) и титулам (5). «Байер» раздавили, внутри — голы Игуаина, Бернардески и, конечно, Роналду.

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Про «Локо» вы и так все хорошо знаете.

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  • «Ювентус» — 4
  • «Атлетико» — 4
  • «Локомотив» — 3
  • «Байер» — 0

Группа E: Огонь на «Энфилде»! «Ливерпуль» вел 3:0, но «Зальцбург» отыгрался

Словами не передать, нужно смотреть. Равенство по ударам (10 — 10) и созданным моментам (10 — 9). Австрийский клуб на «Энфилде» превзошел ожидания.

  • 9 мин .: Мане (1:0)
  • 25 мин .: Робертсон (2:0)
  • 36 мин .: Салах (3:0)
  • 39 мин .: Хи-Чан (3:1)
  • 56 мин .: Минамино (3:2)
  • 61 мин .: Холанд (3:3)
  • 69 мин .: Салах (4:3)
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Салах забил свой 76-й и 77-й голы за «Ливерпуль». После перехода в «Ливер» летом 2017-го больше в топ-5 лигах забили только Месси (96) и Левандовский (95). Также отметим Эрлинга Холланна — норвежского вундеркинда, который снова забил и лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами вместе с Гнабри.

В параллельном матче «Наполи» неожиданно потерял очки с «Генком». По нулям. Расслабились после победы над «Ливерпулем»? Напомним, в первом туре «Генк» пустил 6 от «Зальцбурга».

  • «Наполи» — 4
  • «Ливерпуль» — 3
  • «Зальцбург» — 3
  • «Генк» — 1

Группа F: «Барселона» проигрывала «Интеру» почти час, но вырвала победу в концовке. Месси вернулся, но его затмил Суарес

Лео вышел в стартовом составе и провел очень сильный матч: был активен, создал 6 голевых моментов и сделал победный гол. Но главный герой — конечно, Луис Суарес. На его счету важнейший для команды и для себя дубль. Дело в том, что уругваец забил за этот матч столько же, сколько за предыдущие два розыгрыша ЛЧ (2 мяча в 20 матчах). Первый гол Суареса — вероятно, лучший в этом туре.

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Двумя часами ранее «Боруссия» легко разобралась со «Славией». Дубль у воспитанника «Реала» Хакими — он, напомним, играет на фланге обороны. Фавориты группы очевидны, но «Интер» очень хорош в этом сезоне. Сегодня команда потерпела первое поражение при Конте, ее еще рано отцеплять.

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  • «Боруссия» — 4
  • «Барселона» — 4
  • «Интер» — 1
  • «Славия» — 1

Группа G: «Лион» сенсационно переиграл «Лейпциг» в гостях, «Зениту» дважды подряд играть против немцев

«Лейпциг» был фаворитом группы после жеребьевки, мы подробно объясняли почему. Но «Лиону» плевать, Депай и Террье забили в каждом из таймов и увезли три очка.

После такого результата в Германии ничья «Зенита» на поле французов смотрится чуть ценнее. Впереди — два тяжелейших матча против злого «Лейпцига».

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  • «Зенит» — 4
  • «Лион» — 4
  • «Лейпциг» — 3
  • «Бенфика» — 0

Группа H: «Аякс» в порядке (Промес снова забил), Лэмпард одержал первую победу с «Челси» в ЛЧ

Промес стал третьим игроком «Аякса» в истории, который отличился в двух стартовых матчах ЛЧ подряд. Пока голландцы выглядят устрашающе — выиграли обе встречи разгромами и ни разу не пропустили. На этот раз полуфиналист ЛЧ в гостях победил «Валенсию» (3:0). Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте, когда все уже было решено.

«Челси» с молодыми Томори, Джеймсом, Маунтом и Абрахамом в основе (и Хадсоном-Одои со скамейки) добился важной победы во Франции против «Лилля». Первый гол сделали англичане: Томори отдал, Абрахам забил. Это интересно тем, что в последний раз чисто английский гол «синие» забивали в 2012-м, когда Лэмпард навесил на Терри. Вообще «Челси» набирает ход, и тем интереснее два предстоящих матча с «Аяксом».

  • «Аякс» — 6
  • «Валенсия» — 3
  • «Челси» — 3
  • «Лилль» — 0
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