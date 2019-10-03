Диспозиция в группах, все обзоры и яркие детали тура ЛЧ. Например, 7 голов на «Энфилде» и празднование в стиле Роналду (не от Роналду) на «Бернабеу»

Источник: AFP 2019

Группа А: «Реал» уже не способен обыграть «Брюгге» («Мадрид» на четвертом месте в группе), Икарди забил первый гол за «ПСЖ»

«Реал» болен, и, похоже, Зидан не знает, что делать. По крайней мере сейчас нет предпосылок, что команда начнет играть лучше. Куртуа не тащит и поменялся в перерыве (официальная версия — головокружение), Азар не вписывается, другие новички не усилили, а ветераны Модрич и Рамос привозят. 0:2 к перерыву от «Брюгге» — это сильно. Самое забавное — голы «Брюгге». В обоих случаях форвард бельгийцев Бонавентуре сыграл неловко, но тем самым обманул вратаря. Обязательно смотреть, если не видели (это очень смешно).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BjlJOd2yNqM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой Бонавентуре, который попал в «Брюгге» из луганской «Зари», еще и оскорбил чувства болельщиков «Реала» во время празднования. Устроил акцию протеста против продажи Криша.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3HNUW0H7Ww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3HNUW0H7Ww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3HNUW0H7Ww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-02T10:34:07+00:00">2 Окт 2019 в 3:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мне нравится Криштиану. Он мой любимый футболист, и я недоволен тем, что он ушел из «Реала». Поэтому я так отпраздновал гол, чтобы показать, что им чего-то не хватает.

«Реал» проснулся во втором тайме и вытащил ничью. В другом матче группы «ПСЖ» выстоял в Турции и увез три очка. Первый гол за «ПСЖ» забил Мауро Икарди. Красиво раскатали, Мауро оставалось только не повторить достижение Диего Косты в «Черкизово» и попасть с метра в пустые.

«ПСЖ» — 6

«Брюгге» — 2

«Галатасарай» — 1

«Реал» — 1

Группа B: Гнабри прибил «Тоттенхэм» на поле и в твиттере. Есть сомнения, что прошлогодний финалист выйдет из группы

Главное событие недели — «Бавария» выпорола «Тоттенхэм» в Лондоне. Семь смачных шлепков. Больше всех старался бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри — он оформил покер (никто не делал этого во втором тайме в истории ЛЧ), но не остановился и продолжил уничтожение «Тоттенхэма» в раздевалке с телефоном в руках: «Северный Лондон — красный». 91 тысяча ретвитов и 283 тысячи лайков.

«Тоттенхэм» — единственный английский клуб, который пропустил 7 голов в еврокубке на своем поле. Крупнее проигрывал только тот же «Тоттенхэм» в 1995-м («Кельну» — 0:8) в Кубке Интертото.

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В параллельном матче «Црвена» в концовке вырвала победу у «Олимпиакоса»: горели 0:1 после первого тайма, но отыгрались и забили два в концовке. Вывеска не топ, но обзор стоит смотреть ради атмосферы в Белграде и голов. Учитывая уровень сербов и греков, а также атмосферу на их стадионах, есть предчувствие, что у «Тоттенхэма» будут серьезные проблемы с выходом из группы.

«Бавария» — 6

«Црвена Звезда» — 3

«Тоттенхэм» — 1

«Олимпиакос» — 1

Группа С: «Аталанта» возила «Шахтер» и душила в концовке, но пропустила контратаку уже после окончания компенсированного времени

Если в первом матче команда из Бергамо получила четыре от загребского «Динамо», то на этот раз проиграла «Шахтеру» дома (1:2). Итальянцы смотрелись живо, но результат — неутешительный. Два ключевых фактора: Иличич не забил пенальти в середине первого тайма, Пятов — супергерой (хотя и виноват в пропущенном). Концовка — безумие: «Аталанта» душила «Шахтер», а в итоге получила гол, когда прошло 20 секунд после окончания компенсированного времени. Судья мог свистнуть, когда атака разгонялась, но дал «Шахтеру» закончить быстрый прорыв.

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«Сити» в этой группе скучно. «Динамо» из Загреба уперлось в первом тайме, но замены Пепа решили: Стерлинг и Фоден отличились после выхода со скамейки.

«Ман Сити» — 6

«Динамо» Загреб — 3

«Шахтер» — 3

«Аталанта» — 0

Группа D: «Ювентус» уничтожил «Байер», Роналду установил очередной рекорд

Роналду одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и опередил Касильяса — никто из футболистов не выигрывал столько матчей в ЛЧ. А еще Роналду — рекордсмен по голам (127) и титулам (5). «Байер» раздавили, внутри — голы Игуаина, Бернардески и, конечно, Роналду.

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Про «Локо» вы и так все хорошо знаете.

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«Ювентус» — 4

«Атлетико» — 4

«Локомотив» — 3

«Байер» — 0

Группа E: Огонь на «Энфилде»! «Ливерпуль» вел 3:0, но «Зальцбург» отыгрался

Словами не передать, нужно смотреть. Равенство по ударам (10 — 10) и созданным моментам (10 — 9). Австрийский клуб на «Энфилде» превзошел ожидания.

9 мин .: Мане (1:0)

Мане (1:0) 25 мин .: Робертсон (2:0)

Робертсон (2:0) 36 мин .: Салах (3:0)

Салах (3:0) 39 мин .: Хи-Чан (3:1)

(3:1) 56 мин .: Минамино (3:2)

Минамино (3:2) 61 мин .: Холанд (3:3)

Холанд (3:3) 69 мин .: Салах (4:3)

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Салах забил свой 76-й и 77-й голы за «Ливерпуль». После перехода в «Ливер» летом 2017-го больше в топ-5 лигах забили только Месси (96) и Левандовский (95). Также отметим Эрлинга Холланна — норвежского вундеркинда, который снова забил и лидирует в списке бомбардиров с четырьмя голами вместе с Гнабри.

В параллельном матче «Наполи» неожиданно потерял очки с «Генком». По нулям. Расслабились после победы над «Ливерпулем»? Напомним, в первом туре «Генк» пустил 6 от «Зальцбурга».

«Наполи» — 4

«Ливерпуль» — 3

«Зальцбург» — 3

«Генк» — 1

Группа F: «Барселона» проигрывала «Интеру» почти час, но вырвала победу в концовке. Месси вернулся, но его затмил Суарес

Лео вышел в стартовом составе и провел очень сильный матч: был активен, создал 6 голевых моментов и сделал победный гол. Но главный герой — конечно, Луис Суарес. На его счету важнейший для команды и для себя дубль. Дело в том, что уругваец забил за этот матч столько же, сколько за предыдущие два розыгрыша ЛЧ (2 мяча в 20 матчах). Первый гол Суареса — вероятно, лучший в этом туре.

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Двумя часами ранее «Боруссия» легко разобралась со «Славией». Дубль у воспитанника «Реала» Хакими — он, напомним, играет на фланге обороны. Фавориты группы очевидны, но «Интер» очень хорош в этом сезоне. Сегодня команда потерпела первое поражение при Конте, ее еще рано отцеплять.

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«Боруссия» — 4

«Барселона» — 4

«Интер» — 1

«Славия» — 1

Группа G: «Лион» сенсационно переиграл «Лейпциг» в гостях, «Зениту» дважды подряд играть против немцев

«Лейпциг» был фаворитом группы после жеребьевки, мы подробно объясняли почему. Но «Лиону» плевать, Депай и Террье забили в каждом из таймов и увезли три очка.

После такого результата в Германии ничья «Зенита» на поле французов смотрится чуть ценнее. Впереди — два тяжелейших матча против злого «Лейпцига».

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«Зенит» — 4

«Лион» — 4

«Лейпциг» — 3

«Бенфика» — 0

Группа H: «Аякс» в порядке (Промес снова забил), Лэмпард одержал первую победу с «Челси» в ЛЧ

Промес стал третьим игроком «Аякса» в истории, который отличился в двух стартовых матчах ЛЧ подряд. Пока голландцы выглядят устрашающе — выиграли обе встречи разгромами и ни разу не пропустили. На этот раз полуфиналист ЛЧ в гостях победил «Валенсию» (3:0). Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте, когда все уже было решено.

«Челси» с молодыми Томори, Джеймсом, Маунтом и Абрахамом в основе (и Хадсоном-Одои со скамейки) добился важной победы во Франции против «Лилля». Первый гол сделали англичане: Томори отдал, Абрахам забил. Это интересно тем, что в последний раз чисто английский гол «синие» забивали в 2012-м, когда Лэмпард навесил на Терри. Вообще «Челси» набирает ход, и тем интереснее два предстоящих матча с «Аяксом».