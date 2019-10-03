У Месси ни одного гола в сезоне. Что за аномалия?
Проблемы лучшего игрока мира на старте сезона.
Проблемы лучшего игрока мира на старте сезона.
Во вчерашней игре с «Интером» в Лиге чемпионов Лионель Месси был в ударе. Он активно угрожал воротам соперника, создал много шансов для партнёров, а в конце встречи после сольного прохода отдал голевую передачу на Суареса, который забил победный мяч. Тем не менее сам аргентинец поразить ворота Хандановича не смог. Более того, в этом сезоне нападающий «Барселоны» пока вообще не забил ни одного гола.
В начале августа, сразу после окончания отпуска, Месси повредил икроножную мышцу.
Хотел начать работу вместе с командой, но, к сожалению, меня постигла неудача на первой тренировке.
Из-заэтого я буду вне игры некоторое время.
Ожидалось, что аргентинец успеет восстановиться к матчу 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом». В середине августа он усиленно тренировался на песке и выглядел вполне готовым к серьёзным нагрузкам. По сведениям испанских СМИ, 21 августа Месси даже начал заниматься в общей группе.
Однако игру с «Бетисом» нападающий тоже был вынужден пропустить. На одной из тренировок травма Лионеля усугубилась. В результате срок его восстановления увеличился.
Врачи сказали, что это непростая и очень коварная травма. Со мной никогда такого не происходило, и теперь я знаю, каково это. Именно поэтому я спокоен и вернусь на поле только тогда, когда почувствую, что мне ничто не угрожает и я снова не получу эту травму, потому что восстановление после рецидива займёт гораздо больше времени.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был солидарен с позицией игрока. Опасаясь рецидива у Лионеля, он придерживал его на скамейке, ожидая полной готовности футболиста.
Впервые появиться на поле в этом сезоне Месси смог лишь в 5-м туре Ла Лиги. В гостевом матче с «Гранадой» он вышел на замену во втором тайме. Затем Лионель получил ещё 45 игровых минут во встрече с «Вильярреалом», а также отыграл целый матч против «Интера» в Лиге чемпионов.
Так что времени, для того чтобы отличиться, у аргентинца было сравнительно немного.
В матче с «Гранадой» игра Лео (разумеется, по меркам лучшего футболиста мира) была такой же невзрачной, как и у его партнёров по команде. Действуя в привычной манере, нападающий старался брать игру на себя, шёл в обводку, пытался обострять, но создать опасность у чужих ворот не мог.
В конце встречи Лео имел шанс отличиться. После прострела Фати он в касание пробил по воротам из пределов штрафной площади, однако удар нападающего получился слабым, и вратарь Руи Силва без труда поймал мяч.
Игра с «Вильярреалом» сулила аргентинцу, набиравшему форму, шанс продемонстрировать свой истинный уровень. В первом тайме Месси действительно был неплох — он регулярно угрожал воротам соперника и даже сделал голевую передачу, точно навесив с углового на голову Гризманну. Но, к сожалению, доиграть до конца тот матч Лионелю было не суждено.
Травмы не редкость для Лионеля. Практически в каждом сезоне Месси получал
В сезоне-2005/06 18-летний Месси был вынужден пропустить пять стартовых туров Ла Лиги. Перед началом сезона футболист повредил приводящую мышцу бедра. Тогда окончательно восстановиться аргентинец сумел к концу октября, а забить смог лишь в ноябре.