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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

У Месси ни одного гола в сезоне. Что за аномалия?

Проблемы лучшего игрока мира на старте сезона.

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Источник: AFP 2019

Что случилось?

Во вчерашней игре с «Интером» в Лиге чемпионов Лионель Месси был в ударе. Он активно угрожал воротам соперника, создал много шансов для партнёров, а в конце встречи после сольного прохода отдал голевую передачу на Суареса, который забил победный мяч. Тем не менее сам аргентинец поразить ворота Хандановича не смог. Более того, в этом сезоне нападающий «Барселоны» пока вообще не забил ни одного гола.

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Почему Лионель до сих пор не забил?

Главная причина, по которой аргентинец ещё ни разу не отличился в нынешнем сезоне, — это травмы.

В начале августа, сразу после окончания отпуска, Месси повредил икроножную мышцу.

Хотел начать работу вместе с командой, но, к сожалению, меня постигла неудача на первой тренировке. Из-за этого я буду вне игры некоторое время.
Лионель Месси
нападающий «Барселоны»

Из-за травмы аргентинец пропустил не только предсезонное турне «Барселоны» в США, но и старт кампании-2019/20.

Ожидалось, что аргентинец успеет восстановиться к матчу 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом». В середине августа он усиленно тренировался на песке и выглядел вполне готовым к серьёзным нагрузкам. По сведениям испанских СМИ, 21 августа Месси даже начал заниматься в общей группе.

Однако игру с «Бетисом» нападающий тоже был вынужден пропустить. На одной из тренировок травма Лионеля усугубилась. В результате срок его восстановления увеличился.

Врачи сказали, что это непростая и очень коварная травма. Со мной никогда такого не происходило, и теперь я знаю, каково это. Именно поэтому я спокоен и вернусь на поле только тогда, когда почувствую, что мне ничто не угрожает и я снова не получу эту травму, потому что восстановление после рецидива займёт гораздо больше времени.
Лионель Месси
нападающий «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был солидарен с позицией игрока. Опасаясь рецидива у Лионеля, он придерживал его на скамейке, ожидая полной готовности футболиста.

Впервые появиться на поле в этом сезоне Месси смог лишь в 5-м туре Ла Лиги. В гостевом матче с «Гранадой» он вышел на замену во втором тайме. Затем Лионель получил ещё 45 игровых минут во встрече с «Вильярреалом», а также отыграл целый матч против «Интера» в Лиге чемпионов.

Так что времени, для того чтобы отличиться, у аргентинца было сравнительно немного.

Как Месси играл после травмы?

В матче с «Гранадой» игра Лео (разумеется, по меркам лучшего футболиста мира) была такой же невзрачной, как и у его партнёров по команде. Действуя в привычной манере, нападающий старался брать игру на себя, шёл в обводку, пытался обострять, но создать опасность у чужих ворот не мог.

В конце встречи Лео имел шанс отличиться. После прострела Фати он в касание пробил по воротам из пределов штрафной площади, однако удар нападающего получился слабым, и вратарь Руи Силва без труда поймал мяч.

Игра с «Вильярреалом» сулила аргентинцу, набиравшему форму, шанс продемонстрировать свой истинный уровень. В первом тайме Месси действительно был неплох — он регулярно угрожал воротам соперника и даже сделал голевую передачу, точно навесив с углового на голову Гризманну. Но, к сожалению, доиграть до конца тот матч Лионелю было не суждено. Из-за растяжения приводящей мышцы бедра аргентинец был заменён в перерыве.

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Как менялся имидж Месси

В какой сейчас форме нападающий?

Из-за второго повреждения нападающему пришлось пропустить один матч Ла Лиги, но к игре ЛЧ с «Интером» Месси уже был готов выйти на поле. Против итальянского клуба аргентинец отыграл все 90 минут и оставил о себе очень приятное впечатление. Едва ли вчера хоть что-то напоминало о том, что Лео совсем недавно покинул лазарет. За игру он сделал 10 успешных обводок — больше, чем кто-либо за два тура Лиги чемпионов, отдал 6 ключевых передач, одна из которых стала голевой, и 3 раза пробил в створ ворот. Несмотря на то что Суарес оформил дубль, авторитетный статистический портал Whoscored в качестве лучшего футболиста встречи выбрал именно Месси (9,5 балла). Конечно, аргентинец не забил «Интеру», но и без его голов было ясно — нападающий в хорошей форме.

Впервые ли Месси так неудачно начинает сезон?

Травмы не редкость для Лионеля. Практически в каждом сезоне Месси получал какое-то повреждение, а на заре карьеры из-за перелома плюсневой кости и травмы подколенного сухожилия вообще восстанавливался месяцами. Тем не менее ранее в конце лета и в начале осени серьёзные повреждения беспокоили Лео лишь однажды.

В сезоне-2005/06 18-летний Месси был вынужден пропустить пять стартовых туров Ла Лиги. Перед началом сезона футболист повредил приводящую мышцу бедра. Тогда окончательно восстановиться аргентинец сумел к концу октября, а забить смог лишь в ноябре.

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