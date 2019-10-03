Дзюба потроллил УЕФА за позднее начало матчей

Источник: РИА "Новости"

— Лучшей игрой победу над «Бенфикой» не назвать, но очень важной можно. Получился неплохой матч в нашем исполнении. В конце португальцы нас поддавили, но когда счет стал 3:0, мы уже стали больше играть на удержание. Лучшей была вся команда, трибуны, стадион, потому что в 10 вечера прийти на арену, поддерживать нас до полуночи, дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в футболе (подмигнул в камеру — прим. ред.).

— Максимально старались предложить большой темп сопернику, прессинговать его по всем направлениям, потому что знали, что «Бенфика» любит владеть мячом. Четыре очка за два тура — это хорошо, но в нашей группе все только начинается. Две игры с «Лейпцигом» будут очень важные, так как они фавориты нашей группы, — заявил Дзюба.

31-летний нападающий сине-бело-голубых стал автором первого мяча петербуржцев в прошедшей игре. После двух туров российская команда с 4 очками возглавляет группу G.