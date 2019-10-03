Дзюба потроллил УЕФА за позднее начало матчей
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Бенфикой» рассказал, кого считает фаворитом группы, а также отметил позднее начало матчей.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Бенфикой» рассказал, кого считает фаворитом группы, а также отметил позднее начало матчей.
— Лучшей игрой победу над «Бенфикой» не назвать, но очень важной можно. Получился неплохой матч в нашем исполнении. В конце португальцы нас поддавили, но когда счет стал 3:0, мы уже стали больше играть на удержание. Лучшей была вся команда, трибуны, стадион, потому что в 10 вечера прийти на арену, поддерживать нас до полуночи, дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в футболе (подмигнул в камеру — прим. ред.).
— Максимально старались предложить большой темп сопернику, прессинговать его по всем направлениям, потому что знали, что «Бенфика» любит владеть мячом. Четыре очка за два тура — это хорошо, но в нашей группе все только начинается. Две игры с «Лейпцигом» будут очень важные, так как они фавориты нашей группы, — заявил Дзюба.
31-летний нападающий
Следующий матч в европейском турнире «Зенит» проведет на выезде 23 октября против «Лейпцига».
|Сергей Семак
|Бруну Лаге
|Артем Дзюба(Магомед Оздоев)
|22′
|Гомес Рауль де Томас
|85′
|Рубен Диаш
|70′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|78′
|99
|Андрей Лунев
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Дуглас Сантос
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Алехандро Гримальдо
|44
|Ярослав Ракицкий
44′
|6
|Рубен Диаш
|11
|Себастьян Дриусси
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Рафа Силва
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|22
|Артем Дзюба
|49
|Адель Таарабт
|19
|Игорь Смольников
63′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
60′
|4
|Йордан Осорио
|95
|Карлос Винисиус
|17
|Олег Шатов
68′
|5
|Любомир Фейса
60′
|15
|Вячеслав Караваев
|7
|Лукас Кайю
|7
|Сердар Азмун
81′
|14
|Харис Сеферович
80′
|21
|Александр Ерохин
|9
|Гомес Рауль де Томас
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|17
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)