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15:49 (мск), источник: Матч ТВ

Дзюба потроллил УЕФА за позднее начало матчей

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Бенфикой» рассказал, кого считает фаворитом группы, а также отметил позднее начало матчей.

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Источник: РИА "Новости"

— Лучшей игрой победу над «Бенфикой» не назвать, но очень важной можно. Получился неплохой матч в нашем исполнении. В конце португальцы нас поддавили, но когда счет стал 3:0, мы уже стали больше играть на удержание. Лучшей была вся команда, трибуны, стадион, потому что в 10 вечера прийти на арену, поддерживать нас до полуночи, дорогого стоит, но в УЕФА разбираются в футболе (подмигнул в камеру — прим. ред.).

— Максимально старались предложить большой темп сопернику, прессинговать его по всем направлениям, потому что знали, что «Бенфика» любит владеть мячом. Четыре очка за два тура — это хорошо, но в нашей группе все только начинается. Две игры с «Лейпцигом» будут очень важные, так как они фавориты нашей группы, — заявил Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний нападающий сине-бело-голубых стал автором первого мяча петербуржцев в прошедшей игре. После двух туров российская команда с 4 очками возглавляет группу G.

Следующий матч в европейском турнире «Зенит» проведет на выезде 23 октября против «Лейпцига».

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51683 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакБруну Лаге
Голы
Артем Дзюба(Магомед Оздоев)22′
Гомес Рауль де Томас85′
Рубен Диаш70′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)78′
Составы команд
99Андрей Лунев
99Одиссеас Влаходимос
3Дуглас Сантос
84Томаш Тавареш
6Бранислав Иванович
3Алехандро Гримальдо
44Ярослав Ракицкий
44′
6Рубен Диаш
11Себастьян Дриусси
33Нивалду Виейра Жардел
5Вильмар Барриос
27Рафа Силва
27Магомед Оздоев
8Аппелт Пирес Габриэл
22Артем Дзюба
49Адель Таарабт
19Игорь Смольников
63′
21Луиш Мигел Пиззи
60′
4Йордан Осорио
95Карлос Винисиус
17Олег Шатов
68′
5Любомир Фейса
60′
15Вячеслав Караваев
7Лукас Кайю
7Сердар Азмун
81′
14Харис Сеферович
80′
21Александр Ерохин
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
18Удары (всего)17
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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