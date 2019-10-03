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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ выяснили, что Месси сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Интером»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к партнёрам по команде в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

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Источник: AP 2019

После первой половины встречи сине-гранатовые уступали со счётом 0:1.

«Не будем сходить с ума, парни. Сейчас мы выйдем на поле и будем больше давить на них, как обычно», — приводит слова Месси Sport.es.

Речь аргентинца поддержал защитник Жерар Пике, отметивший, что команда должна оказывать давление как единое целое, поскольку в противном случае план не сработает. Нападающий Луис Суарес подбодрил партнёров, выкрикнув «Вперёд!».

Напомним, во втором тайме «Барселона» совершила камбэк и одержала победу со счётом 2:1 благодаря дублю Суареса. Месси отметился результативной передачей в моменте с решающим голом.

Барселона
2:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Группа F2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 86141 зритель
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАнтонио Конте
Голы
Луис Суарес(Артуро Видаль)58′
Лаутаро Мартинес(Алексис Санчес)3′
Луис Суарес(Лионель Месси)84′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Самир Ханданович
20Сержи Роберто
52′
2Диего Годин
2Нелсон Семеду
6Стефан де Фрай
3Жерар Пике
22′
37Милан Шкриньяр
15Клеман Лангле
18Квадво Асамоа
21Френки де Йонг
23Николо Барелла
6′
8Артур
77Марсело Брозович
9Луис Суарес
10Лаутаро Мартинес
10Лионель Месси
87Антонио Кандрева
71′
5Серхио Бускетс
53′
33Данило Д`Амброзио
22Артуро Видаль
76′
12Стефано Сенси
79′
17Антуан Гризманн
9′66′
16Маттео Политано
11Усман Дембеле
7Алексис Санчес
77′66′
5Роберто Гальярдини
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
17Фолы18
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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