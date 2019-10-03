Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
13Как Босса вывели с поля в матче «Локо» — «Зенит»
18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что такому «Зениту» делать с Малкомом? Шесть выводов по матчу с «Бенфикой»

Перед Сергеем Семаком стоит сложная задача.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

1. Похоже, атмосфера Лиги чемпионов заводит и мобилизует «Зенит». Потому что именно в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» питерцы показали самый цельный футбол в этом сезоне. Да, он получился разным: во Франции три центральных защитника и все довольно строго, сейчас же — куда больше агрессии. Но в обоих случаях смотреть за этим было приятно.

Особенно на контрасте после субботней встречи с «Локомотивом», когда «Зенит» за 90 минут сподобился только на одну осмысленную атаку, которая, собственно, и завершилась единственным в матче ударом в створ ворот соперника, да и тот случился на 75-й минуте и вышел не слишком опасным. «Локо» настолько сильнее «Бенфики»? Разумеется, нет. Но разница в ощущениях от игры «Зенита» оказалась колоссальной.

За два дня, что разделяли эти встречи, невозможно что-то радикально изменить в состоянии как команды, так и отдельных футболистов. Так что вопрос лежит исключительно в ментальной плоскости.

2. Дзюба — отличный тому пример. Артем слишком долго ждал эту Лигу чемпионов, чтобы пропускать все веселье. Такое ощущение, что всю прошлую неделю форвард ходил и переживал отмененные голы во встрече с «Рубином», и в субботу в Черкизове все еще думал о них, а не об игре. Тогда как против «Бенфики» выдал один из лучших матчей в сезоне — забил сам, умно пропустил мяч в моменте с голом Азмуна, здорово и полезно двигался, перемещаясь во всему фронту атаки, навязывал борьбу защитникам. Словом, был тем самым Дзюбой, который всем так нравится.

Во время загрузки произошла ошибка.

96 ТТД, из которых, согласно данным Instat, 66% успешных — лучший показатель в этом сезоне, причем с заметным отрывом. Для сравнения, против «Локомотива» у форварда набралось 63 ТТД (60% успешных), против «Рубина» — 64 (69% успешных).

Между прочим, у нападающего уже семь голов в Лиге чемпионов — для российского футболиста показатель просто великолепный. При том, что для Дзюбы это всего второе полноценное выступление в этом турнире, а первое датировано 2015 годом.

3. Еще один человек, чью игру против «Бенфики» обязательно нужно отметить — Шатов. Да, у нет голов или передач, но, если честно, многие уже начали забывать, что такой футболист вообще существует. А он — есть, и он — в порядке. И это — мощный резерв для «Зенита».

Особенно хорош Шатов был в оборонительных действиях, здорово помогая на фланге Смольникову. Гримальди — защитник, любящий и умеющий поддерживать атаку, но в этот раз у «Бенфики» на левом краю мало что получалось. 4 попытки вступить в отбор согласно данным Instat, из них 2 удачных — неплохие цифры для атакующего игрока, но куда важнее то, что Шатов не выпадал из оборонительной конструкции «Зенита», правильно двигаясь и не теряя зоны.

4. Так что пока не очень понятно, как сине-бело-голубым использовать Малкома, который продолжает восстанавливаться после травмы. Бразилец — главное летнее приобретение клуба, за него заплатили баснословные 40 миллионов евро. В матчах с «Краснодаром» и «Динамо», в которых он успел принять участие, Малком выходил на правый фланг полузащиты в схеме 4−4−2, которую в этом сезоне применяет Семак. Да, безусловно, это не олдскульные 4−4−2 30-летней давности, где главной задачей крайнего хава было пройти по флангу и навесить в штрафную — те же Дриусси и Шатов часто смещаются в центр и вообще действуют разнообразно. Но участвовать в обороне фланговые исполнители должны — и аргентинец с россиянином против «Бенфики» отрабатывали как надо.

У Малкома же с этим проблемы — во встрече с «Динамо» бразилец при потере мяча и срыве атаки выключался из игры и не спешил назад. Против нынешних бело-голубых это не страшно, но в Лиге чемпионов — непозволительно. А ведь Малкома, очевидно, брали ради нее, а не для только для побед над «Рубином» и «Сочи».

Посмотрим, как Семак будет решать эту задачу, когда Малком восстановится. Понятно, что не выпускать бразильца на поле тоже нельзя.

5. Матч с «Бенфикой» показал, что Семак грамотно управляет игрой. Стоило португальцам в первой половине второго тайма при помощи замен перестроиться и очевидно прибавить, как тренер «Зенита» отреагировал сменой схемы и переходом на 3−5−2, пусть из-за травмы Смольникова трансформация и получась постепенной.

Во время загрузки произошла ошибка.

После финального свистка Семак подчеркнул, что решение о смене расстановки — именно реакция на перестроения «Бенфики»: «Это связано с выходом второго нападающего у соперника. Много было фланговых передач, требовалось добавить футболиста, который хорошо играет вверху».

Во время загрузки произошла ошибка.

6. И, есть ощущение, что помимо прочего Семаку придется рано или поздно что-то решать с вратарским вопросом. Удар де Томаса вышел классным, но не неберущимся — на повторах видно, что Лунев даже задел мяч рукой. Ошибка ли это голкипера? Нет. Это называется «не выручил». Промах в матче с «Бенфикой» у Лунева случился один, когда во втором тайме он зачем-то выскочил из ворот, хотя по мячу спокойно играл Иванович. К слову, похожий момент привел к автоголу Дугласа Сантоса во встрече с «Краснодаром».

Во время загрузки произошла ошибка.

Слова, сказанные про удар де Томаса, применимы и к удару Крыховяка в субботнем матче с «Локомотивом». Классный? Да. Неберущийся? Нет. Что признал и сам Семак после матча с «Бенфикой», когда его спросили об игре Лунева.

«По поводу пропущенного мяча в матче с “Локо”: не могу сказать, что этот гол исключительно на его совести. Он не видел момент удара, Барриос тоже мог активнее блокировать удар. Но удар с одного шага, без разбега -можно было взять. По этому матчу не могу сказать точно. Такая же ситуация: надо встречать бьющего активнее, но неберущимся назвать удар тоже нельзя».

Читайте также
Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51683 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакБруну Лаге
Голы
Артем Дзюба(Магомед Оздоев)22′
Гомес Рауль де Томас85′
Рубен Диаш70′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)78′
Составы команд
99Андрей Лунев
99Одиссеас Влаходимос
3Дуглас Сантос
84Томаш Тавареш
6Бранислав Иванович
3Алехандро Гримальдо
44Ярослав Ракицкий
44′
6Рубен Диаш
11Себастьян Дриусси
33Нивалду Виейра Жардел
5Вильмар Барриос
27Рафа Силва
27Магомед Оздоев
8Аппелт Пирес Габриэл
22Артем Дзюба
49Адель Таарабт
19Игорь Смольников
63′
21Луиш Мигел Пиззи
60′
4Йордан Осорио
95Карлос Винисиус
17Олег Шатов
68′
5Любомир Фейса
60′
15Вячеслав Караваев
7Лукас Кайю
7Сердар Азмун
81′
14Харис Сеферович
80′
21Александр Ерохин
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
18Удары (всего)17
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
11Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Головкин в зоне риска. У него бой с очень неудобным украинцем
Медведева выиграла короткую программу турнира в Шанхае
НХЛ работает над проведением матчей в России
Экс-футболист «Зенита» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры
Отец Хабиба рассказал о готовности сына провести бой в Москве
ЦСКА принимает «Эспаньол» в матче Лиги Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь