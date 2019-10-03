Что такому «Зениту» делать с Малкомом? Шесть выводов по матчу с «Бенфикой»

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1. Похоже, атмосфера Лиги чемпионов заводит и мобилизует «Зенит». Потому что именно в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» питерцы показали самый цельный футбол в этом сезоне. Да, он получился разным: во Франции три центральных защитника и все довольно строго, сейчас же — куда больше агрессии. Но в обоих случаях смотреть за этим было приятно.

Особенно на контрасте после субботней встречи с «Локомотивом», когда «Зенит» за 90 минут сподобился только на одну осмысленную атаку, которая, собственно, и завершилась единственным в матче ударом в створ ворот соперника, да и тот случился на 75-й минуте и вышел не слишком опасным. «Локо» настолько сильнее «Бенфики»? Разумеется, нет. Но разница в ощущениях от игры «Зенита» оказалась колоссальной.

За два дня, что разделяли эти встречи, невозможно что-то радикально изменить в состоянии как команды, так и отдельных футболистов. Так что вопрос лежит исключительно в ментальной плоскости.

2. Дзюба — отличный тому пример. Артем слишком долго ждал эту Лигу чемпионов, чтобы пропускать все веселье. Такое ощущение, что всю прошлую неделю форвард ходил и переживал отмененные голы во встрече с «Рубином», и в субботу в Черкизове все еще думал о них, а не об игре. Тогда как против «Бенфики» выдал один из лучших матчей в сезоне — забил сам, умно пропустил мяч в моменте с голом Азмуна, здорово и полезно двигался, перемещаясь во всему фронту атаки, навязывал борьбу защитникам. Словом, был тем самым Дзюбой, который всем так нравится.

96 ТТД, из которых, согласно данным Instat, 66% успешных — лучший показатель в этом сезоне, причем с заметным отрывом. Для сравнения, против «Локомотива» у форварда набралось 63 ТТД (60% успешных), против «Рубина» — 64 (69% успешных).

Между прочим, у нападающего уже семь голов в Лиге чемпионов — для российского футболиста показатель просто великолепный. При том, что для Дзюбы это всего второе полноценное выступление в этом турнире, а первое датировано 2015 годом.

3. Еще один человек, чью игру против «Бенфики» обязательно нужно отметить — Шатов. Да, у нет голов или передач, но, если честно, многие уже начали забывать, что такой футболист вообще существует. А он — есть, и он — в порядке. И это — мощный резерв для «Зенита».

Особенно хорош Шатов был в оборонительных действиях, здорово помогая на фланге Смольникову. Гримальди — защитник, любящий и умеющий поддерживать атаку, но в этот раз у «Бенфики» на левом краю мало что получалось. 4 попытки вступить в отбор согласно данным Instat, из них 2 удачных — неплохие цифры для атакующего игрока, но куда важнее то, что Шатов не выпадал из оборонительной конструкции «Зенита», правильно двигаясь и не теряя зоны.

4. Так что пока не очень понятно, как сине-бело-голубым использовать Малкома, который продолжает восстанавливаться после травмы. Бразилец — главное летнее приобретение клуба, за него заплатили баснословные 40 миллионов евро. В матчах с «Краснодаром» и «Динамо», в которых он успел принять участие, Малком выходил на правый фланг полузащиты в схеме 4−4−2, которую в этом сезоне применяет Семак. Да, безусловно, это не олдскульные 4−4−2 30-летней давности, где главной задачей крайнего хава было пройти по флангу и навесить в штрафную — те же Дриусси и Шатов часто смещаются в центр и вообще действуют разнообразно. Но участвовать в обороне фланговые исполнители должны — и аргентинец с россиянином против «Бенфики» отрабатывали как надо.

У Малкома же с этим проблемы — во встрече с «Динамо» бразилец при потере мяча и срыве атаки выключался из игры и не спешил назад. Против нынешних бело-голубых это не страшно, но в Лиге чемпионов — непозволительно. А ведь Малкома, очевидно, брали ради нее, а не для только для побед над «Рубином» и «Сочи».

Посмотрим, как Семак будет решать эту задачу, когда Малком восстановится. Понятно, что не выпускать бразильца на поле тоже нельзя.

5. Матч с «Бенфикой» показал, что Семак грамотно управляет игрой. Стоило португальцам в первой половине второго тайма при помощи замен перестроиться и очевидно прибавить, как тренер «Зенита» отреагировал сменой схемы и переходом на 3−5−2, пусть из-за травмы Смольникова трансформация и получась постепенной.

После финального свистка Семак подчеркнул, что решение о смене расстановки — именно реакция на перестроения «Бенфики»: «Это связано с выходом второго нападающего у соперника. Много было фланговых передач, требовалось добавить футболиста, который хорошо играет вверху».

6. И, есть ощущение, что помимо прочего Семаку придется рано или поздно что-то решать с вратарским вопросом. Удар де Томаса вышел классным, но не неберущимся — на повторах видно, что Лунев даже задел мяч рукой. Ошибка ли это голкипера? Нет. Это называется «не выручил». Промах в матче с «Бенфикой» у Лунева случился один, когда во втором тайме он зачем-то выскочил из ворот, хотя по мячу спокойно играл Иванович. К слову, похожий момент привел к автоголу Дугласа Сантоса во встрече с «Краснодаром».

Слова, сказанные про удар де Томаса, применимы и к удару Крыховяка в субботнем матче с «Локомотивом». Классный? Да. Неберущийся? Нет. Что признал и сам Семак после матча с «Бенфикой», когда его спросили об игре Лунева.