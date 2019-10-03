Что такому «Зениту» делать с Малкомом? Шесть выводов по матчу с «Бенфикой»
Перед Сергеем Семаком стоит сложная задача.
Перед Сергеем Семаком стоит сложная задача.
1. Похоже, атмосфера Лиги чемпионов заводит и мобилизует «Зенит». Потому что именно в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» питерцы показали самый цельный футбол в этом сезоне. Да, он получился разным: во Франции три центральных защитника и все довольно строго, сейчас же — куда больше агрессии. Но в обоих случаях смотреть за этим было приятно.
Особенно на контрасте после субботней встречи с «Локомотивом», когда «Зенит» за 90 минут сподобился только на одну осмысленную атаку, которая, собственно, и завершилась единственным в матче ударом в створ ворот соперника, да и тот случился на 75-й минуте и вышел не слишком опасным. «Локо» настолько сильнее «Бенфики»? Разумеется, нет. Но разница в ощущениях от игры «Зенита» оказалась колоссальной.
За два дня, что разделяли эти встречи, невозможно
2. Дзюба — отличный тому пример. Артем слишком долго ждал эту Лигу чемпионов, чтобы пропускать все веселье. Такое ощущение, что всю прошлую неделю форвард ходил и переживал отмененные голы во встрече с «Рубином», и в субботу в Черкизове все еще думал о них, а не об игре. Тогда как против «Бенфики» выдал один из лучших матчей в сезоне — забил сам, умно пропустил мяч в моменте с голом Азмуна, здорово и полезно двигался, перемещаясь во всему фронту атаки, навязывал борьбу защитникам. Словом, был тем самым Дзюбой, который всем так нравится.
96 ТТД, из которых, согласно данным Instat, 66% успешных — лучший показатель в этом сезоне, причем с заметным отрывом. Для сравнения, против «Локомотива» у форварда набралось 63 ТТД (60% успешных), против «Рубина» — 64 (69% успешных).
Между прочим, у нападающего уже семь голов в Лиге чемпионов — для российского футболиста показатель просто великолепный. При том, что для Дзюбы это всего второе полноценное выступление в этом турнире, а первое датировано 2015 годом.
3. Еще один человек, чью игру против «Бенфики» обязательно нужно отметить — Шатов. Да, у нет голов или передач, но, если честно, многие уже начали забывать, что такой футболист вообще существует. А он — есть, и он — в порядке. И это — мощный резерв для «Зенита».
Особенно хорош Шатов был в оборонительных действиях, здорово помогая на фланге Смольникову. Гримальди — защитник, любящий и умеющий поддерживать атаку, но в этот раз у «Бенфики» на левом краю мало что получалось. 4 попытки вступить в отбор согласно данным Instat, из них 2 удачных — неплохие цифры для атакующего игрока, но куда важнее то, что Шатов не выпадал из оборонительной конструкции «Зенита», правильно двигаясь и не теряя зоны.
4. Так что пока не очень понятно, как
У Малкома же с этим проблемы — во встрече с «Динамо» бразилец при потере мяча и срыве атаки выключался из игры и не спешил назад. Против нынешних
Посмотрим, как Семак будет решать эту задачу, когда Малком восстановится. Понятно, что не выпускать бразильца на поле тоже нельзя.
5. Матч с «Бенфикой» показал, что Семак грамотно управляет игрой. Стоило португальцам в первой половине второго тайма при помощи замен перестроиться и очевидно прибавить, как тренер «Зенита» отреагировал сменой схемы и переходом на 3−5−2, пусть
После финального свистка Семак подчеркнул, что решение о смене расстановки — именно реакция на перестроения «Бенфики»: «Это связано с выходом второго нападающего у соперника. Много было фланговых передач, требовалось добавить футболиста, который хорошо играет вверху».
6. И, есть ощущение, что помимо прочего Семаку придется рано или поздно
Слова, сказанные про удар де Томаса, применимы и к удару Крыховяка в субботнем матче с «Локомотивом». Классный? Да. Неберущийся? Нет. Что признал и сам Семак после матча с «Бенфикой», когда его спросили об игре Лунева.
«По поводу пропущенного мяча в матче с “Локо”: не могу сказать, что этот гол исключительно на его совести. Он не видел момент удара, Барриос тоже мог активнее блокировать удар. Но удар с одного шага, без разбега -можно было взять. По этому матчу не могу сказать точно. Такая же ситуация: надо встречать бьющего активнее, но неберущимся назвать удар тоже нельзя».
|Сергей Семак
|Бруну Лаге
|Артем Дзюба(Магомед Оздоев)
|22′
|Гомес Рауль де Томас
|85′
|Рубен Диаш
|70′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|78′
|99
|Андрей Лунев
|99
|Одиссеас Влаходимос
|3
|Дуглас Сантос
|84
|Томаш Тавареш
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Алехандро Гримальдо
|44
|Ярослав Ракицкий
44′
|6
|Рубен Диаш
|11
|Себастьян Дриусси
|33
|Нивалду Виейра Жардел
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Рафа Силва
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Аппелт Пирес Габриэл
|22
|Артем Дзюба
|49
|Адель Таарабт
|19
|Игорь Смольников
63′
|21
|Луиш Мигел Пиззи
60′
|4
|Йордан Осорио
|95
|Карлос Винисиус
|17
|Олег Шатов
68′
|5
|Любомир Фейса
60′
|15
|Вячеслав Караваев
|7
|Лукас Кайю
|7
|Сердар Азмун
81′
|14
|Харис Сеферович
80′
|21
|Александр Ерохин
|9
|Гомес Рауль де Томас
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|17
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)