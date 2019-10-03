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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Гол Сигурьонссона не спас «Астану» от поражения в первом домашнем матче в группе Лиги Европы

Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча второго тура группы L проходила сегодня, 3 октября, и завершилась со счетом 1:2.

Уже в самом начале «Астана» была вынуждена сделать замену. На 13-й минуте вместо защитника сборной Черногории Жарко Томашевича, который получил травму, вышел Евгений Постников.

Счет же был открыт на 29-й минуте игры. Автором гола стал нигерийский нападающий «Партизан» Садик Умар. Его мяч в итоге стал единственным в первом тайме.

Увеличить счет «Партизан» смог во втором тайме. На 73-й минуте Умар оформил дубль, причем почти сразу же он мог сделать и хет-трик, но этот гол был отменен из-за офсайда. До этого еще один мяч Умара не засчитали из-за положения вне игры.

В оставшееся время «Астана» смогла отыграть лишь один гол. Его на 85-й минуте дальним ударом забил полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон.

В 22:50 по времени Нур-Султана в группе L начнется еще один матч, в котором голландский «АЗ Алкмар» примет английский «Манчестер Юнайтед».

В третьем туре ЛЕ 24 октября «Астана» в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «МЮ». Обе игры начнутся в 22:55 по времени Нур-Султана.

На данный момент с четырьмя очками в группе лидирует «Партизан». Три балла — у «МЮ», один — у «АЗ Алкмара», а «Астана» замыкает таблицу.

Напомним, в первом туре «Астана» в гостях уступила «МЮ» — 0:1, а «Партизан» дома сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» — 2:2.

Астана
1:2
Первый тайм: 0:1
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L3.10.2019, 17:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукСаво Милошевич
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)85′
Умар Садик(Страхиня Павлович)29′
Умар Садик(Бибрас Натхо)73′
Составы команд
1Ненад Ерич
88Владимир Стойкович
2Антонио Рукавина
3Страхиня Павлович
24Лука Шимунович
23Боян Остоич
77Дмитрий Шомко
72Слободан Урошевич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
73Неманья I Милетич
18Иван Маевский
6Бибрас Натхо
28Юрий Перцух
16Саша Зджелар
9Дорин Ротариу
9Умар Садик
6Жарко Томашевич
15′
7Зоран Тошич
77′
44Евгений Постников
50Лазар Маркович
15Абзал Бейсебеков
79′
20Сейдуба Сума
66′
32Рангело Янга
19Александр Шчекич
91Сергей Хижниченко
45′
11Такума Асано
79′
45Роман Муртазаев
31Райко Брежанчич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
8Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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