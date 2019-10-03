Гол Сигурьонссона не спас «Астану» от поражения в первом домашнем матче в группе Лиги Европы

Встреча второго тура группы L проходила сегодня, 3 октября, и завершилась со счетом 1:2.

Уже в самом начале «Астана» была вынуждена сделать замену. На 13-й минуте вместо защитника сборной Черногории Жарко Томашевича, который получил травму, вышел Евгений Постников.

Счет же был открыт на 29-й минуте игры. Автором гола стал нигерийский нападающий «Партизан» Садик Умар. Его мяч в итоге стал единственным в первом тайме.

Увеличить счет «Партизан» смог во втором тайме. На 73-й минуте Умар оформил дубль, причем почти сразу же он мог сделать и хет-трик, но этот гол был отменен из-за офсайда. До этого еще один мяч Умара не засчитали из-за положения вне игры.

В оставшееся время «Астана» смогла отыграть лишь один гол. Его на 85-й минуте дальним ударом забил полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон.

В 22:50 по времени Нур-Султана в группе L начнется еще один матч, в котором голландский «АЗ Алкмар» примет английский «Манчестер Юнайтед».

В третьем туре ЛЕ 24 октября «Астана» в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «МЮ». Обе игры начнутся в 22:55 по времени Нур-Султана.

На данный момент с четырьмя очками в группе лидирует «Партизан». Три балла — у «МЮ», один — у «АЗ Алкмара», а «Астана» замыкает таблицу.