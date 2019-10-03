Гол Сигурьонссона не спас «Астану» от поражения в первом домашнем матче в группе Лиги Европы
Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли сербскому «Партизану» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча второго тура группы L проходила сегодня, 3 октября, и завершилась со счетом 1:2.
Уже в самом начале «Астана» была вынуждена сделать замену. На 13-й минуте вместо защитника сборной Черногории Жарко Томашевича, который получил травму, вышел Евгений Постников.
Счет же был открыт на 29-й минуте игры. Автором гола стал нигерийский нападающий «Партизан» Садик Умар. Его мяч в итоге стал единственным в первом тайме.
Увеличить счет «Партизан» смог во втором тайме. На 73-й минуте Умар оформил дубль, причем почти сразу же он мог сделать и
В оставшееся время «Астана» смогла отыграть лишь один гол. Его на 85-й минуте дальним ударом забил полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон.
В 22:50 по времени
В третьем туре ЛЕ 24 октября «Астана» в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «МЮ». Обе игры начнутся в 22:55 по времени
На данный момент с четырьмя очками в группе лидирует «Партизан». Три балла — у «МЮ», один — у «АЗ Алкмара», а «Астана» замыкает таблицу.
Напомним, в первом туре «Астана» в гостях уступила «МЮ» — 0:1, а «Партизан» дома сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» — 2:2.
|Роман Григорчук
|Саво Милошевич
|Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)
|85′
|Умар Садик(Страхиня Павлович)
|29′
|Умар Садик(Бибрас Натхо)
|73′
|1
|Ненад Ерич
|88
|Владимир Стойкович
|2
|Антонио Рукавина
|3
|Страхиня Павлович
|24
|Лука Шимунович
|23
|Боян Остоич
|77
|Дмитрий Шомко
|72
|Слободан Урошевич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|73
|Неманья I Милетич
|18
|Иван Маевский
|6
|Бибрас Натхо
|28
|Юрий Перцух
|16
|Саша Зджелар
|9
|Дорин Ротариу
|9
|Умар Садик
|6
|Жарко Томашевич
15′
|7
|Зоран Тошич
77′
|44
|Евгений Постников
|50
|Лазар Маркович
|15
|Абзал Бейсебеков
79′
|20
|Сейдуба Сума
66′
|32
|Рангело Янга
|19
|Александр Шчекич
|91
|Сергей Хижниченко
45′
|11
|Такума Асано
79′
|45
|Роман Муртазаев
|31
|Райко Брежанчич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)