«Эта победа стоит в два раза дороже». Тренер «Партизана» — о матче с «Астаной» в Лиге Европы
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич после победы с «Астаной» во втором туре группового раунда Лиги Европы рассказал на
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич после победы с «Астаной» во втором туре группового раунда Лиги Европы рассказал на
Казахстанская команда уступила дома со счетом 1:2.
— После потери трех очков на домашнем поле сегодняшняя победа стоит в два раза дороже. Мои игроки провели один из лучших матчей в последнее. Но мы должны быть сконцентрированы, — поделился Милошевич.
— Почему победа не была более убедительной?
— Игроки «Партизана» играли быстрее, чем обычно. Никто не верил, что Садик сможет стать снайпером. Но мы работаем дальше, чтобы добиться результата.
— Как вам удалось добиться того, чтобы ваши подопечные сыграли один из лучших матчей за последнее время?
— Было два важных момента. Первый — пас из зоны обороны в полузащиту. И второе — соперники боялись наших быстрых игроков и не успевали за ними.
— Как изменилась ситуация в группе после сегодняшнего матча?
— Еще четыре тура до конца турнира, и легких матчей не будет. Даже против «Астаны» в Белграде. Все мы видели, что мгновенная расслабленность может привести к неожиданному результату.
— Был ли страх проиграть, когда игроки начали проигрывать единоборства?
— Был.
— Стало ли для вас сюрпризом отсутствие Томасова?
— Да, это стало сюрпризом. Мы не ожидали, что такой сильный игрок может отсутствовать.
|Роман Григорчук
|Саво Милошевич
|Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)
|85′
|Умар Садик(Страхиня Павлович)
|29′
|Умар Садик(Бибрас Натхо)
|73′
|1
|Ненад Ерич
|88
|Владимир Стойкович
|2
|Антонио Рукавина
|3
|Страхиня Павлович
|24
|Лука Шимунович
|23
|Боян Остоич
|77
|Дмитрий Шомко
|72
|Слободан Урошевич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|73
|Неманья I Милетич
|18
|Иван Маевский
|6
|Бибрас Натхо
|28
|Юрий Перцух
|16
|Саша Зджелар
|9
|Дорин Ротариу
|9
|Умар Садик
|6
|Жарко Томашевич
15′
|7
|Зоран Тошич
77′
|44
|Евгений Постников
|50
|Лазар Маркович
|15
|Абзал Бейсебеков
79′
|20
|Сейдуба Сума
66′
|32
|Рангело Янга
|19
|Александр Шчекич
|91
|Сергей Хижниченко
45′
|11
|Такума Асано
79′
|45
|Роман Муртазаев
|31
|Райко Брежанчич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)