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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Эта победа стоит в два раза дороже». Тренер «Партизана» — о матче с «Астаной» в Лиге Европы

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич после победы с «Астаной» во втором туре группового раунда Лиги Европы рассказал на пресс-конференции, что его подопечные провели лучший матч за последнее время, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда уступила дома со счетом 1:2.

— После потери трех очков на домашнем поле сегодняшняя победа стоит в два раза дороже. Мои игроки провели один из лучших матчей в последнее. Но мы должны быть сконцентрированы, — поделился Милошевич.

— Почему победа не была более убедительной?
— Игроки «Партизана» играли быстрее, чем обычно. Никто не верил, что Садик сможет стать снайпером. Но мы работаем дальше, чтобы добиться результата.

— Как вам удалось добиться того, чтобы ваши подопечные сыграли один из лучших матчей за последнее время?
— Было два важных момента. Первый — пас из зоны обороны в полузащиту. И второе — соперники боялись наших быстрых игроков и не успевали за ними.

— Как изменилась ситуация в группе после сегодняшнего матча?
— Еще четыре тура до конца турнира, и легких матчей не будет. Даже против «Астаны» в Белграде. Все мы видели, что мгновенная расслабленность может привести к неожиданному результату.

— Был ли страх проиграть, когда игроки начали проигрывать единоборства?
— Был. Из-за этого я ввел в Шекича в игру. Но этого страха оказалось недостаточно, чтобы переломить игру.

— Стало ли для вас сюрпризом отсутствие Томасова?
— Да, это стало сюрпризом. Мы не ожидали, что такой сильный игрок может отсутствовать.

Астана
1:2
Первый тайм: 0:1
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L3.10.2019, 17:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукСаво Милошевич
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)85′
Умар Садик(Страхиня Павлович)29′
Умар Садик(Бибрас Натхо)73′
Составы команд
1Ненад Ерич
88Владимир Стойкович
2Антонио Рукавина
3Страхиня Павлович
24Лука Шимунович
23Боян Остоич
77Дмитрий Шомко
72Слободан Урошевич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
73Неманья I Милетич
18Иван Маевский
6Бибрас Натхо
28Юрий Перцух
16Саша Зджелар
9Дорин Ротариу
9Умар Садик
6Жарко Томашевич
15′
7Зоран Тошич
77′
44Евгений Постников
50Лазар Маркович
15Абзал Бейсебеков
79′
20Сейдуба Сума
66′
32Рангело Янга
19Александр Шчекич
91Сергей Хижниченко
45′
11Такума Асано
79′
45Роман Муртазаев
31Райко Брежанчич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
8Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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