«Эта победа стоит в два раза дороже». Тренер «Партизана» — о матче с «Астаной» в Лиге Европы

Казахстанская команда уступила дома со счетом 1:2.

— После потери трех очков на домашнем поле сегодняшняя победа стоит в два раза дороже. Мои игроки провели один из лучших матчей в последнее. Но мы должны быть сконцентрированы, — поделился Милошевич.

— Почему победа не была более убедительной?

— Игроки «Партизана» играли быстрее, чем обычно. Никто не верил, что Садик сможет стать снайпером. Но мы работаем дальше, чтобы добиться результата.

— Как вам удалось добиться того, чтобы ваши подопечные сыграли один из лучших матчей за последнее время?

— Было два важных момента. Первый — пас из зоны обороны в полузащиту. И второе — соперники боялись наших быстрых игроков и не успевали за ними.

— Как изменилась ситуация в группе после сегодняшнего матча?

— Еще четыре тура до конца турнира, и легких матчей не будет. Даже против «Астаны» в Белграде. Все мы видели, что мгновенная расслабленность может привести к неожиданному результату.

— Был ли страх проиграть, когда игроки начали проигрывать единоборства?

— Был. Из-за этого я ввел в Шекича в игру. Но этого страха оказалось недостаточно, чтобы переломить игру.