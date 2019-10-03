«Вчера говорил, что рискнем». Григорчук — о причинах поражения «Астаны», Томасове и выборе между ЛЕ и КПЛ

Казахстанская команда уступила на своем поле «Партизану» со счетом 1:2.

— Почему не играл Томасов?

— Плохо себя чувствует.

— По игре, в целом, что скажете?

— Мы проиграли команде, которая сильнее нас. Но никого не могу я упрекнуть. Мы смотрим реально на вещи. Чтобы бороться на два фронта — мы должны быть лучше укомплектованы.

— Сделаете выбор между чемпионатом и Лигой Европой?

— У меня язык не поворачивается. Вчера я говорил, что мы рискнем. Но теперь я могу сказать, что мы не готовы.

— А чего не хватило? Исполнителя, который мог бы переломить ход встречи?

— Нужно все анализировать. Разворачивать, обсуждать — садится на час. Мы этого не можем сделать. Функционально хорошо готова, но получается, что игроки выпадают. И мы это сразу сильно ощущаем. Мы проиграли, но не хотело бы об этом говорить.