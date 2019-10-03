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20:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Вчера говорил, что рискнем». Григорчук — о причинах поражения «Астаны», Томасове и выборе между ЛЕ и КПЛ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после первого домашнего матча в группе Лиги Европы рассказал о, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда уступила на своем поле «Партизану» со счетом 1:2.

— Почему не играл Томасов?
— Плохо себя чувствует.

— По игре, в целом, что скажете?
— Мы проиграли команде, которая сильнее нас. Но никого не могу я упрекнуть. Мы смотрим реально на вещи. Чтобы бороться на два фронта — мы должны быть лучше укомплектованы.

— Сделаете выбор между чемпионатом и Лигой Европой?
— У меня язык не поворачивается. Вчера я говорил, что мы рискнем. Но теперь я могу сказать, что мы не готовы.

— А чего не хватило? Исполнителя, который мог бы переломить ход встречи?
— Нужно все анализировать. Разворачивать, обсуждать — садится на час. Мы этого не можем сделать. Функционально хорошо готова, но получается, что игроки выпадают. И мы это сразу сильно ощущаем. Мы проиграли, но не хотело бы об этом говорить.

— Причина отсутствие Фирмино Мубеле?
— У него травма. На сколько серьезно — будет известно позже.

Астана
1:2
Первый тайм: 0:1
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L3.10.2019, 17:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукСаво Милошевич
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)85′
Умар Садик(Страхиня Павлович)29′
Умар Садик(Бибрас Натхо)73′
Составы команд
1Ненад Ерич
88Владимир Стойкович
2Антонио Рукавина
3Страхиня Павлович
24Лука Шимунович
23Боян Остоич
77Дмитрий Шомко
72Слободан Урошевич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
73Неманья I Милетич
18Иван Маевский
6Бибрас Натхо
28Юрий Перцух
16Саша Зджелар
9Дорин Ротариу
9Умар Садик
6Жарко Томашевич
15′
7Зоран Тошич
77′
44Евгений Постников
50Лазар Маркович
15Абзал Бейсебеков
79′
20Сейдуба Сума
66′
32Рангело Янга
19Александр Шчекич
91Сергей Хижниченко
45′
11Такума Асано
79′
45Роман Муртазаев
31Райко Брежанчич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
8Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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