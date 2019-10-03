«Вчера говорил, что рискнем». Григорчук — о причинах поражения «Астаны», Томасове и выборе между ЛЕ и КПЛ
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после первого домашнего матча в группе Лиги Европы рассказал о, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после первого домашнего матча в группе Лиги Европы рассказал о, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская команда уступила на своем поле «Партизану» со счетом 1:2.
— Почему не играл Томасов?
— Плохо себя чувствует.
— По игре, в целом, что скажете?
— Мы проиграли команде, которая сильнее нас. Но никого не могу я упрекнуть. Мы смотрим реально на вещи. Чтобы бороться на два фронта — мы должны быть лучше укомплектованы.
— Сделаете выбор между чемпионатом и Лигой Европой?
— У меня язык не поворачивается. Вчера я говорил, что мы рискнем. Но теперь я могу сказать, что мы не готовы.
— А чего не хватило? Исполнителя, который мог бы переломить ход встречи?
— Нужно все анализировать. Разворачивать, обсуждать — садится на час. Мы этого не можем сделать. Функционально хорошо готова, но получается, что игроки выпадают. И мы это сразу сильно ощущаем. Мы проиграли, но не хотело бы об этом говорить.
— Причина отсутствие Фирмино Мубеле?
— У него травма. На сколько серьезно — будет известно позже.
|Роман Григорчук
|Саво Милошевич
|Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)
|85′
|Умар Садик(Страхиня Павлович)
|29′
|Умар Садик(Бибрас Натхо)
|73′
|1
|Ненад Ерич
|88
|Владимир Стойкович
|2
|Антонио Рукавина
|3
|Страхиня Павлович
|24
|Лука Шимунович
|23
|Боян Остоич
|77
|Дмитрий Шомко
|72
|Слободан Урошевич
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|73
|Неманья I Милетич
|18
|Иван Маевский
|6
|Бибрас Натхо
|28
|Юрий Перцух
|16
|Саша Зджелар
|9
|Дорин Ротариу
|9
|Умар Садик
|6
|Жарко Томашевич
15′
|7
|Зоран Тошич
77′
|44
|Евгений Постников
|50
|Лазар Маркович
|15
|Абзал Бейсебеков
79′
|20
|Сейдуба Сума
66′
|32
|Рангело Янга
|19
|Александр Шчекич
|91
|Сергей Хижниченко
45′
|11
|Такума Асано
79′
|45
|Роман Муртазаев
|31
|Райко Брежанчич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)