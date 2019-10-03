Следующий соперник «Астаны» в группе Лиги Европы отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP 2019

Игра второго тура группы L прошла 3 октября на арене «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счетом 0:0.

В другом матче этой группы «Астана» дома со счетом 1:2 уступила «Партизану», у которого дубль оформил Умар Садик.

С четырьмя очками «МЮ» возглавляет таблицу группы, опережая «Партизан» по разнице мячей. У «АЗ Алкмар» — два балла, а «Астана» пока очков не набрала.