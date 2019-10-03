Следующий соперник «Астаны» в группе Лиги Европы отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»
Голландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед», передает корреспондент Vesti.kz.
Голландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы L прошла 3 октября на арене «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счетом 0:0.
В другом матче этой группы «Астана» дома со счетом 1:2 уступила «Партизану», у которого дубль оформил Умар Садик.
С четырьмя очками «МЮ» возглавляет таблицу группы, опережая «Партизан» по разнице мячей. У «АЗ Алкмар» — два балла, а «Астана» пока очков не набрала.
В третьем туре ЛЕ 24 октября «Астана» в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «МЮ». Обе игры начнутся в 22:55 по времени
|Арне Слот
|Уле Гуннар Сульшер
|1
|Марко Бизот
|1
|Давид де Хеа
|4
|Рон Флар
|2
|Виктор Линделеф
|15
|Овен Вейндал
|16
|Маркос Рохо
|26
|Юкинари Сугавара
|20
|Диогу Далот
90+1′
|30
|Стин Вайтенс
|53
|Брэндон Уильямс
|6
|Фредрик Мидтсье
|17
|Фред
|8
|Тен Копмейнерс
|28
|Анжел Гомеш
|7
|Кэлвин Стенгс
|31
|Неманья Матич
|9
|Майрон Боаду
|8
|Хуан Мануэль Мата
83′
|11
|Уссама Идрисси
|39
|Скотт Мактоминэй
|10
|Дани де Вит
87′
|21
|Дэниэл Джеймс
63′
|3
|Пантелис Хатзидиакос
|10
|Маркус Рэшфорд
|26
|Мэйсон Гринвуд
76′
|14
|Джесси Лингард
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)