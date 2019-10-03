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22:05 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник «Астаны» в группе Лиги Европы отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»

Голландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Игра второго тура группы L прошла 3 октября на арене «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счетом 0:0.

В другом матче этой группы «Астана» дома со счетом 1:2 уступила «Партизану», у которого дубль оформил Умар Садик.

С четырьмя очками «МЮ» возглавляет таблицу группы, опережая «Партизан» по разнице мячей. У «АЗ Алкмар» — два балла, а «Астана» пока очков не набрала.

В третьем туре ЛЕ 24 октября «Астана» в гостях сыграет с «АЗ Алкмаром», а «Партизан» на своем поле примет «МЮ». Обе игры начнутся в 22:55 по времени Нур-Султана.

АЗ
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L3.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)AFAS Stadion
Главные тренеры
Арне СлотУле Гуннар Сульшер
Составы команд
1Марко Бизот
1Давид де Хеа
4Рон Флар
2Виктор Линделеф
15Овен Вейндал
16Маркос Рохо
26Юкинари Сугавара
20Диогу Далот
90+1′
30Стин Вайтенс
53Брэндон Уильямс
6Фредрик Мидтсье
17Фред
8Тен Копмейнерс
28Анжел Гомеш
7Кэлвин Стенгс
31Неманья Матич
9Майрон Боаду
8Хуан Мануэль Мата
83′
11Уссама Идрисси
39Скотт Мактоминэй
10Дани де Вит
87′
21Дэниэл Джеймс
63′
3Пантелис Хатзидиакос
10Маркус Рэшфорд
26Мэйсон Гринвуд
76′
14Джесси Лингард
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)6
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
9Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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