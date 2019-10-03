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21:59 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома потерпел поражение от испанского «Эспаньола» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

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Первый мяч забил полузащитник гостей У Лэй (64-я минута), он стал первым китайским футболистом, отличившимся в матче Лиги Европы. На 95-й минуте голом отметился нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел 100-й матч за клуб.

Соперники встретились впервые в истории. Для ЦСКА матч против «Эспаньола» стал десятой игрой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против клубов из Испании.

В девяти предыдущих встречах армейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственным российским клубом, против которого до этого играл «Эспаньол», является московский «Локомотив» — в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06 испанцы в Москве победили со счетом 1:0.

ЦСКА примет венгерский «Ференцварош» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, болгарский «Лудогорец» дома сыграет с «Эспаньолом». Оба матча группы H пройдут 24 октября.

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ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Лига Европы, Группа H3.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДавид Гальего
Голы
У Лэй(Матиас Варгас)64′
Виктор Кампусано90+5′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
13Родригес Диего Лопес
23Хердур Магнуссон
18Себастьян Коршья
31Звонимир Шарлия
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
37′
15Сильва Давид Лопес
8Никола Влашич
24Фернандо Калеро
25Кристиян Бистрович
4Мата Виктор Санчес
9Федор Чалов
21Марк Рока
17Арнор Сигурдссон
22Матиас Варгас
78Игорь Дивеев
46′
23Эстебан Гранеро
67′90′
27Седрик Гогуа
26Поль Лосано
20Константин Кучаев
67′
12Хонатан Кальери
22′
98Иван Обляков
87′
31Виктор Кампусано
7Ильзат Ахметов
77′
7У Лэй
70′77′
29Яка Бийол
90+2′
19Пабло Пьятти
31′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяЧем Сатман(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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