ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы

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Первый мяч забил полузащитник гостей У Лэй (64-я минута), он стал первым китайским футболистом, отличившимся в матче Лиги Европы. На 95-й минуте голом отметился нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов провел 100-й матч за клуб.

Соперники встретились впервые в истории. Для ЦСКА матч против «Эспаньола» стал десятой игрой в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против клубов из Испании.

В девяти предыдущих встречах армейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Единственным российским клубом, против которого до этого играл «Эспаньол», является московский «Локомотив» — в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06 испанцы в Москве победили со счетом 1:0.