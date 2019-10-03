Нападающий «Эспаньола», забивший ЦСКА, стал первый китайцем, который отличился в еврокубках

Первый мяч в ворота армейцев забил нападающий У Лэй.

Он стал первым китайским футболистом, которому удалось отличиться в еврокубках.

У Лэй перешел в «Эспаньол» зимой 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и отличился один раз.