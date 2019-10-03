Нападающий «Эспаньола», забивший ЦСКА, стал первый китайцем, который отличился в еврокубках
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» (0:2).
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле уступил «Эспаньолу» (0:2).
Первый мяч в ворота армейцев забил нападающий У Лэй.
Он стал первым китайским футболистом, которому удалось отличиться в еврокубках.
У Лэй перешел в «Эспаньол» зимой 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и отличился один раз.
|Виктор Гончаренко
|Давид Гальего
|У Лэй(Матиас Варгас)
|64′
|Виктор Кампусано
|90+5′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Родригес Диего Лопес
|23
|Хердур Магнуссон
|18
|Себастьян Коршья
|31
|Звонимир Шарлия
|3
|Адрия Педроса
|2
|Мариу Фернандес
37′
|15
|Сильва Давид Лопес
|8
|Никола Влашич
|24
|Фернандо Калеро
|25
|Кристиян Бистрович
|4
|Мата Виктор Санчес
|9
|Федор Чалов
|21
|Марк Рока
|17
|Арнор Сигурдссон
|22
|Матиас Варгас
|78
|Игорь Дивеев
46′
|23
|Эстебан Гранеро
67′90′
|27
|Седрик Гогуа
|26
|Поль Лосано
|20
|Константин Кучаев
67′
|12
|Хонатан Кальери
22′
|98
|Иван Обляков
87′
|31
|Виктор Кампусано
|7
|Ильзат Ахметов
77′
|7
|У Лэй
70′77′
|29
|Яка Бийол
90+2′
|19
|Пабло Пьятти
31′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Чем Сатман(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)