В Европе за ЦСКА неловко: не исправились за 1:5, а погрязли еще глубже. Все начал дикий привоз Гогуа

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В первом домашнем матче евросезона ЦСКА снова выпал испанский клуб. Теперь — не «Реал», а третья с конца команда Ла Лиги «Эспаньол», и его-то после 1:5 в Болгарии от «Лудогорца» обыгрывать было обязательно.

Иван Обляков впервые с ноября прошлого года остался в запасе, в основу вернулся Кристиян Бистрович.

100 матчей за ЦСКА провел Федор Чалов.

«Эспаньол» не рассчитывал на автора гола в единственном победном матче Примеры Факундо Феррейру (им год назад интересовался ЦСКА) и финалиста Лиги Европы, только перешедшего из «Атлетика» Андера Итурраспе. А в середине первого тайма потерял еще одного новичка Джонатана Кальери — его заменил воспитанник «Реала» Виктор Кампусано.

Как раз замена словно сбила ЦСКА с ритма. До той поры хозяева удерживали двукратное преимущество по владению и акцентированно давили по центру — «Эспаньол» поддавался и в скоростных атаках, и в позиционных.

Чалов работал в заявке с Сигурдссоном впереди;

Влашич нанес самый опасный удар тайма — Диего Лопес вытащил из дальней девятки кончиками пальцев;

Отпасовал Влашичу Кучаев — Константин получил однажды втык от Гончаренко, но пару раз очень дельно подключился слева;

Бистрович эффективно подключался из глубины и помогал всем игрокам атаки;

Второе попадание пришло перед самым перерывом от Марио: он обыгрался в стенку с Влашичем, укрыл корпусом и подал на Сигурдссона.

«Эспаньол» отсиживался и рано принялся тянуть время: не спеша вводили мяч не только от ворот, но и из-за боковой. Во втором тайме для ЦСКА воплотился сценарий матча с «Сочи», описанный Звонимиром Шарлией: если не получается забить сразу, начинаются нервы.

Нервничал и Седрика Гогуа, заменивший в перерыве Игоря Дивеева. В первом случае обрез ивуариец привел к удару Кампусано и сэйву Акинфеева. Во втором — перехватом Варгаса, пасом вразрез мимо Магнуссона и голом китайца У Лэя. Именно он вывел «Эспаньол» в эту Лигу Европы, забив в последнем туре прошлого сезона «Реалу Сосьедад».

У Лэй — первый автор гола в основном этапе Лиги Европы из Китая.

За У Лэя болели несколько соотечественников с большим китайским флагом. Гостевой сектор над ними целиком пустовал.

Гол отсрочил выход Ивана Облякова, но игру не перевернул ни он, ни Бийол. Игра окончательно расклеилась. Потери начались у Сигурдссона, исчерпал везение Марио, в десятый раз за сезон без гола ушел с поля Чалов.

Гогуа, получив инструкции Гончаренко, под конец отправился в атаку. Вместо этого пропустил сам: Кампусано со второй попытки прошил Акинфеева. В этот раз привез Магнуссон.