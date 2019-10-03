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22:21 (мск), источник: Sport24

В Европе за ЦСКА неловко: не исправились за 1:5, а погрязли еще глубже. Все начал дикий привоз Гогуа

Сосредоточатся на РПЛ?

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В первом домашнем матче евросезона ЦСКА снова выпал испанский клуб. Теперь — не «Реал», а третья с конца команда Ла Лиги «Эспаньол», и его-то после 1:5 в Болгарии от «Лудогорца» обыгрывать было обязательно.

Иван Обляков впервые с ноября прошлого года остался в запасе, в основу вернулся Кристиян Бистрович.

Во время загрузки произошла ошибка.
100 матчей за ЦСКА провел Федор Чалов.

«Эспаньол» не рассчитывал на автора гола в единственном победном матче Примеры Факундо Феррейру (им год назад интересовался ЦСКА) и финалиста Лиги Европы, только перешедшего из «Атлетика» Андера Итурраспе. А в середине первого тайма потерял еще одного новичка Джонатана Кальери — его заменил воспитанник «Реала» Виктор Кампусано.

Как раз замена словно сбила ЦСКА с ритма. До той поры хозяева удерживали двукратное преимущество по владению и акцентированно давили по центру — «Эспаньол» поддавался и в скоростных атаках, и в позиционных.

  • Чалов работал в заявке с Сигурдссоном впереди;
  • Влашич нанес самый опасный удар тайма — Диего Лопес вытащил из дальней девятки кончиками пальцев;
  • Отпасовал Влашичу Кучаев — Константин получил однажды втык от Гончаренко, но пару раз очень дельно подключился слева;
  • Бистрович эффективно подключался из глубины и помогал всем игрокам атаки;
  • Второе попадание пришло перед самым перерывом от Марио: он обыгрался в стенку с Влашичем, укрыл корпусом и подал на Сигурдссона.

«Эспаньол» отсиживался и рано принялся тянуть время: не спеша вводили мяч не только от ворот, но и из-за боковой. Во втором тайме для ЦСКА воплотился сценарий матча с «Сочи», описанный Звонимиром Шарлией: если не получается забить сразу, начинаются нервы.

Нервничал и Седрика Гогуа, заменивший в перерыве Игоря Дивеева. В первом случае обрез ивуариец привел к удару Кампусано и сэйву Акинфеева. Во втором — перехватом Варгаса, пасом вразрез мимо Магнуссона и голом китайца У Лэя. Именно он вывел «Эспаньол» в эту Лигу Европы, забив в последнем туре прошлого сезона «Реалу Сосьедад».

Во время загрузки произошла ошибка.
У Лэй — первый автор гола в основном этапе Лиги Европы из Китая.

За У Лэя болели несколько соотечественников с большим китайским флагом. Гостевой сектор над ними целиком пустовал.

Гол отсрочил выход Ивана Облякова, но игру не перевернул ни он, ни Бийол. Игра окончательно расклеилась. Потери начались у Сигурдссона, исчерпал везение Марио, в десятый раз за сезон без гола ушел с поля Чалов.

Гогуа, получив инструкции Гончаренко, под конец отправился в атаку. Вместо этого пропустил сам: Кампусано со второй попытки прошил Акинфеева. В этот раз привез Магнуссон.

ЦСКА выиграл шесть предыдущих матчей, включая Кубок, но во второй раз кряду оступился в ЛЕ. В Лиге чемпионов к этому моменту в кармане четыре очка.

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ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Лига Европы, Группа H3.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДавид Гальего
Голы
У Лэй(Матиас Варгас)64′
Виктор Кампусано90+5′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
13Родригес Диего Лопес
23Хердур Магнуссон
18Себастьян Коршья
31Звонимир Шарлия
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
37′
15Сильва Давид Лопес
8Никола Влашич
24Фернандо Калеро
25Кристиян Бистрович
4Мата Виктор Санчес
9Федор Чалов
21Марк Рока
17Арнор Сигурдссон
22Матиас Варгас
78Игорь Дивеев
46′
23Эстебан Гранеро
67′90′
27Седрик Гогуа
26Поль Лосано
20Константин Кучаев
67′
12Хонатан Кальери
22′
98Иван Обляков
87′
31Виктор Кампусано
7Ильзат Ахметов
77′
7У Лэй
70′77′
29Яка Бийол
90+2′
19Пабло Пьятти
31′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяЧем Сатман(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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