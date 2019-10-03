В Европе за ЦСКА неловко: не исправились за 1:5, а погрязли еще глубже. Все начал дикий привоз Гогуа
Сосредоточатся на РПЛ?
Сосредоточатся на РПЛ?
В первом домашнем матче евросезона ЦСКА снова выпал испанский клуб. Теперь — не «Реал», а третья с конца команда Ла Лиги «Эспаньол», и
Иван Обляков впервые с ноября прошлого года остался в запасе, в основу вернулся Кристиян Бистрович.
«Эспаньол» не рассчитывал на автора гола в единственном победном матче Примеры Факундо Феррейру (им год назад интересовался ЦСКА) и финалиста Лиги Европы, только перешедшего из «Атлетика» Андера Итурраспе. А в середине первого тайма потерял еще одного новичка Джонатана Кальери — его заменил воспитанник «Реала» Виктор Кампусано.
Как раз замена словно сбила ЦСКА с ритма. До той поры хозяева удерживали двукратное преимущество по владению и акцентированно давили по центру — «Эспаньол» поддавался и в скоростных атаках, и в позиционных.
«Эспаньол» отсиживался и рано принялся тянуть время: не спеша вводили мяч не только от ворот, но и
Нервничал и Седрика Гогуа, заменивший в перерыве Игоря Дивеева. В первом случае обрез ивуариец привел к удару Кампусано и сэйву Акинфеева. Во втором — перехватом Варгаса, пасом вразрез мимо Магнуссона и голом китайца У Лэя. Именно он вывел «Эспаньол» в эту Лигу Европы, забив в последнем туре прошлого сезона «Реалу Сосьедад».
За У Лэя болели несколько соотечественников с большим китайским флагом. Гостевой сектор над ними целиком пустовал.
Гол отсрочил выход Ивана Облякова, но игру не перевернул ни он, ни Бийол. Игра окончательно расклеилась. Потери начались у Сигурдссона, исчерпал везение Марио, в десятый раз за сезон без гола ушел с поля Чалов.
Гогуа, получив инструкции Гончаренко, под конец отправился в атаку. Вместо этого пропустил сам: Кампусано со второй попытки прошил Акинфеева. В этот раз привез Магнуссон.
ЦСКА выиграл шесть предыдущих матчей, включая Кубок, но во второй раз кряду оступился в ЛЕ. В Лиге чемпионов к этому моменту в кармане четыре очка.
|Виктор Гончаренко
|Давид Гальего
|У Лэй(Матиас Варгас)
|64′
|Виктор Кампусано
|90+5′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Родригес Диего Лопес
|23
|Хердур Магнуссон
|18
|Себастьян Коршья
|31
|Звонимир Шарлия
|3
|Адрия Педроса
|2
|Мариу Фернандес
37′
|15
|Сильва Давид Лопес
|8
|Никола Влашич
|24
|Фернандо Калеро
|25
|Кристиян Бистрович
|4
|Мата Виктор Санчес
|9
|Федор Чалов
|21
|Марк Рока
|17
|Арнор Сигурдссон
|22
|Матиас Варгас
|78
|Игорь Дивеев
46′
|23
|Эстебан Гранеро
67′90′
|27
|Седрик Гогуа
|26
|Поль Лосано
|20
|Константин Кучаев
67′
|12
|Хонатан Кальери
22′
|98
|Иван Обляков
87′
|31
|Виктор Кампусано
|7
|Ильзат Ахметов
77′
|7
|У Лэй
70′77′
|29
|Яка Бийол
90+2′
|19
|Пабло Пьятти
31′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Чем Сатман(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)