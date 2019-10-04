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3 октября, источник: Спорт-Экспресс

Матч «Дюделанж» — «Карабах» был прерван из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» на поле произошла провокация.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сразу после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон. К нему был прикреплен флаг Нагорного Карабаха.

Это стало причиной недовольства гостевой команды. Футболисты азербайджанского клуба пытались сбить дрон мячом.

Главный арбитр матча Джон Битон из Шотландии остановил игру и увел на время команды с поля. Спустя несколько минут матч продолжился.

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