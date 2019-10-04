Матч «Дюделанж» — «Карабах» был прерван из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха

Сразу после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон. К нему был прикреплен флаг Нагорного Карабаха.

Главный арбитр матча Джон Битон из Шотландии остановил игру и увел на время команды с поля. Спустя несколько минут матч продолжился.