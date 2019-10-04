«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» разгромил льежский «Стандард» со счётом 4:0.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» разгромил льежский «Стандард» со счётом 4:0.
Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Сандро Шерер.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Киран Тирни. Через несколько минут Мартинелли оформил дубль с передачи Рейсса Нелсона. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Джозеф Уиллок. Во втором тайме четвёртый гол забил Даниель Себальос с паса Мартинелли.
|Унаи Эмери
|Мишель Прюдомм
|Габриел Мартинелли(Киран Тирни)
|13′
|Габриел Мартинелли(Рис Нелсон)
|16′
|Джозеф Уиллок
|22′
|Дани Себальос(Габриел Мартинелли)
|57′
|26
|Эмилиано Мартинес
|30
|Ваня Милинкович-Савич
|2
|Эктор Бельерин
86′
|3
|Зиньо Ванхейсден
|3
|Киран Тирни
|24
|Николя Гавори
|16
|Роб Холдинг
|27
|Мергим Войвода
86′
|20
|Шкодран Мустафи
|34
|Костас Лаифис
|8
|Дани Себальос
|8
|Гойко Цимирот
|11
|Лукас Торрейра
|28
|Самюэль Бастьен
|35
|Габриел Мартинелли
|40
|Поль-Жозе Мпоку
41′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
66′
|9
|Рено Эмон
73′
|19
|Николя Пепе
|25
|Фелипе Авенатти
|28
|Джозеф Уиллок
74′
|18
|Александр Больевич
59′
|29
|Маттео Гендузи
|10
|Мехди Карсела-Гонсалес
|24
|Рис Нелсон
79′
|22
|Максим Лестьенн
80′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|19
|Селим Амалла
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сандро Шерер(Швейцария)