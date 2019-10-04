«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Киран Тирни. Через несколько минут Мартинелли оформил дубль с передачи Рейсса Нелсона. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Джозеф Уиллок. Во втором тайме четвёртый гол забил Даниель Себальос с паса Мартинелли.