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3 октября, источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Стандард» благодаря дублю Мартинелли

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» разгромил льежский «Стандард» со счётом 4:0.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Сандро Шерер.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Киран Тирни. Через несколько минут Мартинелли оформил дубль с передачи Рейсса Нелсона. На 22-й минуте счёт до крупного довёл Джозеф Уиллок. Во втором тайме четвёртый гол забил Даниель Себальос с паса Мартинелли.

Арсенал
4:0
Первый тайм: 3:0
Стандард Л
Футбол, Лига Европы, Группа F3.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериМишель Прюдомм
Голы
Габриел Мартинелли(Киран Тирни)13′
Габриел Мартинелли(Рис Нелсон)16′
Джозеф Уиллок22′
Дани Себальос(Габриел Мартинелли)57′
Составы команд
26Эмилиано Мартинес
30Ваня Милинкович-Савич
2Эктор Бельерин
86′
3Зиньо Ванхейсден
3Киран Тирни
24Николя Гавори
16Роб Холдинг
27Мергим Войвода
86′
20Шкодран Мустафи
34Костас Лаифис
8Дани Себальос
8Гойко Цимирот
11Лукас Торрейра
28Самюэль Бастьен
35Габриел Мартинелли
40Поль-Жозе Мпоку
41′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
66′
9Рено Эмон
73′
19Николя Пепе
25Фелипе Авенатти
28Джозеф Уиллок
74′
18Александр Больевич
59′
29Маттео Гендузи
10Мехди Карсела-Гонсалес
24Рис Нелсон
79′
22Максим Лестьенн
80′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
19Селим Амалла
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)11
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые8
7Фолы5
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСандро Шерер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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