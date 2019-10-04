«Краснодар»: все плохо. «Быки» опять проиграли
Еще один клуб из России проиграл испанскому — «быки» уступили «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Еще один клуб из России проиграл испанскому — «быки» уступили «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Складывается впечатление, будто «Краснодару» в Лиге Европы душно и тесно. Никто из «быков», разумеется, в этом не признается, но громкий вылет из Лиги чемпионов после не менее громкого прорыва в Порту определенно сказался на команде. И в городе явно разочарованы: на игру с «Хетафе» собралось очень мало для еврокубковой встречи зрителей. Да, время начало позднее (22.00), но наверняка на матче Лиги чемпионов арена была бы забита.
«Краснодар» в сложном положении. Возможно, в клубе считают, что переросли Лигу Европы, хотя это совсем не так. Но точно можно утверждать, что южане рассчитывали осенью выступать в другом турнире. Отсюда — проблемы с мотивацией. Причины унижения в Базеле — и в том, что подвел недонастрой. Несомненно, под аккомпанемент гимна Лиги чемпионов «Краснодар» играл бы лучше.
Возможно, кстати, те же мотивационные проблемы и у ЦСКА — армейцы вообще привыкли выступать в элите, так что Лига Европы для них сродни лягушатнику. Но у москвичей хотя бы группа слабее, так что
Что не так с «Краснодаром»?
Но важнее всего, что хозяева внезапно решили играть от соперника. Объяснение на поверхности. Футболисты «Хетафе» — короли контратак, в прошлом сезоне в чемпионате Испании они в среднем владели мячом чуть ли не меньше всех, но заняли пятое место. «Краснодар» решил отдать сопернику мяч, и первые полчаса «Хетафе» находился с ним 55 процентов времени — аномалия для испанской команды.
Но, как выяснилось, гости и позиционными атаками распоряжаться умеют. «Хетафе» до перерыва создал гораздо больше моментов — Тимор попал головой в перекладину, Фажр пустил мяч мимо штанги, Гальего головой ударил выше… «Краснодар» откровенно прощали до 35-й минуты, когда Анхель Родригес
Сразу после пропущенного мяча «Краснодар» едва не получил второй — штанга содрогнулась после удара Ньома. Это был сигнал к тому, что нужно
Мусаев поменял: в перерыве снял с игры чистого опорника Фьолусона и выпустил Ари, который значительно усилил атакующую мощь команды. Если Берг все время лениво ждал мяча и почти не двигался, то российский бразилец сразу стал искать свободные зоны и разнообразил действия впереди. Правда, к голу он подобраться никак не мог. Зато жирный момент упустил Берг — после ошибки вратаря Чичисолы швед не смог добить мяч в ворота.
«Краснодар» стал выглядеть заметно лучше, когда прибрал себе мяч. Но забили все равно испанцы — после бесхитростной подачи «стандарта» вновь отличился Анхель.
Игра по счету — стихия «Хетафе», так что шансы россиян на спасение хотя бы одного очка резко снизились. Но на 69-й минуте Ари вовремя включился и придумал гол — кажется, бразильца при атаке поддержал только Сулейманов, который и ассистировал партнеру.
За десять минут до конца встречи «Хетафе» остался в меньшинстве, причем Тимор даже после удаления отказывался уходить в раздевалку — тянул время. Футболисты «Краснодара» попытались вынести испанца за пределы поля, но он
Финальные 10−15 минут «Краснодар» провел сильно. Мог забить Уткин после передачи Ари, великолепный момент упустил Берг после выхода один на один, но итог — безрадостный.
|Мурад Мусаев
|Пепе Бордалас
|Арикленес да Силва Ари(Магомед-Шапи Сулейманов)
|69′
|Родригес Анхель(Кенеди)
|36′
|Родригес Анхель(Карнеро Рауль Гарсия)
|61′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Леандро Чичисола
|98
|Сергей Петров
|12
|Аллан Ньом
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
75′
|4
|Александр Мартынович
|4
|Бруно Гонсалес
62′
|5
|Урош Спаич
|6
|Леандро Кабрера
|52
|Тонни Вилена
40′
|21
|Файкаль Фажр
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|24
|Давид Тимор
63′81′
|33
|Маркус Берг
52′
|10
|Энрик Гальего
|14
|Кристоффер Олссон
74′
|8
|Франсиско Портильо
72′
|47
|Даниил Уткин
|23
|Давид Ремесейро Хасон
|21
|Юнес Намли
70′
|25
|Кенеди
76′
|99
|Мануэл Фернандеш
|15
|Марк Кукурелья
|3
|Йон Гудни Фьолусон
43′46′
|9
|Родригес Анхель
83′84′
|9
|Арикленес да Силва Ари
63′
|20
|Неманья Максимович
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Иван Бебек(Хорватия)
|Боковой судья
|Горан Патаки(Хорватия)
|Боковой судья
|Боян Зобеница(Хорватия)