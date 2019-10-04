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7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар»: все плохо. «Быки» опять проиграли

Еще один клуб из России проиграл испанскому — «быки» уступили «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Потеря мотивации

Складывается впечатление, будто «Краснодару» в Лиге Европы душно и тесно. Никто из «быков», разумеется, в этом не признается, но громкий вылет из Лиги чемпионов после не менее громкого прорыва в Порту определенно сказался на команде. И в городе явно разочарованы: на игру с «Хетафе» собралось очень мало для еврокубковой встречи зрителей. Да, время начало позднее (22.00), но наверняка на матче Лиги чемпионов арена была бы забита.

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«Краснодар» в сложном положении. Возможно, в клубе считают, что переросли Лигу Европы, хотя это совсем не так. Но точно можно утверждать, что южане рассчитывали осенью выступать в другом турнире. Отсюда — проблемы с мотивацией. Причины унижения в Базеле — и в том, что подвел недонастрой. Несомненно, под аккомпанемент гимна Лиги чемпионов «Краснодар» играл бы лучше.

Возможно, кстати, те же мотивационные проблемы и у ЦСКА — армейцы вообще привыкли выступать в элите, так что Лига Европы для них сродни лягушатнику. Но у москвичей хотя бы группа слабее, так что красно-синим не так страшно уступить в обоих стартовых турах. «Краснодару» после двух поражений подряд выйти в 1/16 финала будет гораздо труднее.

Беззубый первый тайм

Что не так с «Краснодаром»? Во-первых, есть вопросы по составу. Вандерсон травмирован, но Мусаев решил пока не отправлять в основу Мануэла Фернандеша. «Быки» опять выбрали схему 4−3−3, с которой провалились в Базеле и вновь оставили в запасе Ари (три мяча и две голевые передачи в четырех матчах сентября).

Но важнее всего, что хозяева внезапно решили играть от соперника. Объяснение на поверхности. Футболисты «Хетафе» — короли контратак, в прошлом сезоне в чемпионате Испании они в среднем владели мячом чуть ли не меньше всех, но заняли пятое место. «Краснодар» решил отдать сопернику мяч, и первые полчаса «Хетафе» находился с ним 55 процентов времени — аномалия для испанской команды.

Но, как выяснилось, гости и позиционными атаками распоряжаться умеют. «Хетафе» до перерыва создал гораздо больше моментов — Тимор попал головой в перекладину, Фажр пустил мяч мимо штанги, Гальего головой ударил выше… «Краснодар» откровенно прощали до 35-й минуты, когда Анхель Родригес все-таки открыл счет. И первый гол хозяева сами подарили испанцам — Олссон на ровно месте потерял мяч.

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Сразу после пропущенного мяча «Краснодар» едва не получил второй — штанга содрогнулась после удара Ньома. Это был сигнал к тому, что нужно что-то менять.

Фактор Ари

Мусаев поменял: в перерыве снял с игры чистого опорника Фьолусона и выпустил Ари, который значительно усилил атакующую мощь команды. Если Берг все время лениво ждал мяча и почти не двигался, то российский бразилец сразу стал искать свободные зоны и разнообразил действия впереди. Правда, к голу он подобраться никак не мог. Зато жирный момент упустил Берг — после ошибки вратаря Чичисолы швед не смог добить мяч в ворота.

«Краснодар» стал выглядеть заметно лучше, когда прибрал себе мяч. Но забили все равно испанцы — после бесхитростной подачи «стандарта» вновь отличился Анхель.

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Игра по счету — стихия «Хетафе», так что шансы россиян на спасение хотя бы одного очка резко снизились. Но на 69-й минуте Ари вовремя включился и придумал гол — кажется, бразильца при атаке поддержал только Сулейманов, который и ассистировал партнеру.

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За десять минут до конца встречи «Хетафе» остался в меньшинстве, причем Тимор даже после удаления отказывался уходить в раздевалку — тянул время. Футболисты «Краснодара» попытались вынести испанца за пределы поля, но он все-таки соизволил покинуть его сам.

Финальные 10−15 минут «Краснодар» провел сильно. Мог забить Уткин после передачи Ари, великолепный момент упустил Берг после выхода один на один, но итог — безрадостный. Черно-зеленые, как и ЦСКА, остаются с нулем очком после двух туров.

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Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:1
Хетафе
Футбол, Лига Европы, Группа C3.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 20035 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПепе Бордалас
Голы
Арикленес да Силва Ари(Магомед-Шапи Сулейманов)69′
Родригес Анхель(Кенеди)36′
Родригес Анхель(Карнеро Рауль Гарсия)61′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Леандро Чичисола
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
6Кристиан Рамирес
14Карнеро Рауль Гарсия
75′
4Александр Мартынович
4Бруно Гонсалес
62′
5Урош Спаич
6Леандро Кабрера
52Тонни Вилена
40′
21Файкаль Фажр
93Магомед-Шапи Сулейманов
24Давид Тимор
63′81′
33Маркус Берг
52′
10Энрик Гальего
14Кристоффер Олссон
74′
8Франсиско Портильо
72′
47Даниил Уткин
23Давид Ремесейро Хасон
21Юнес Намли
70′
25Кенеди
76′
99Мануэл Фернандеш
15Марк Кукурелья
3Йон Гудни Фьолусон
43′46′
9Родригес Анхель
83′84′
9Арикленес да Силва Ари
63′
20Неманья Максимович
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
12Фолы14
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Боковой судьяГоран Патаки(Хорватия)
Боковой судьяБоян Зобеница(Хорватия)
Обозначения
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