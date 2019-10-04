«Краснодар»: все плохо. «Быки» опять проиграли

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Потеря мотивации

Складывается впечатление, будто «Краснодару» в Лиге Европы душно и тесно. Никто из «быков», разумеется, в этом не признается, но громкий вылет из Лиги чемпионов после не менее громкого прорыва в Порту определенно сказался на команде. И в городе явно разочарованы: на игру с «Хетафе» собралось очень мало для еврокубковой встречи зрителей. Да, время начало позднее (22.00), но наверняка на матче Лиги чемпионов арена была бы забита.

«Краснодар» в сложном положении. Возможно, в клубе считают, что переросли Лигу Европы, хотя это совсем не так. Но точно можно утверждать, что южане рассчитывали осенью выступать в другом турнире. Отсюда — проблемы с мотивацией. Причины унижения в Базеле — и в том, что подвел недонастрой. Несомненно, под аккомпанемент гимна Лиги чемпионов «Краснодар» играл бы лучше.

Возможно, кстати, те же мотивационные проблемы и у ЦСКА — армейцы вообще привыкли выступать в элите, так что Лига Европы для них сродни лягушатнику. Но у москвичей хотя бы группа слабее, так что красно-синим не так страшно уступить в обоих стартовых турах. «Краснодару» после двух поражений подряд выйти в 1/16 финала будет гораздо труднее.

Беззубый первый тайм

Что не так с «Краснодаром»? Во-первых, есть вопросы по составу. Вандерсон травмирован, но Мусаев решил пока не отправлять в основу Мануэла Фернандеша. «Быки» опять выбрали схему 4−3−3, с которой провалились в Базеле и вновь оставили в запасе Ари (три мяча и две голевые передачи в четырех матчах сентября).

Но важнее всего, что хозяева внезапно решили играть от соперника. Объяснение на поверхности. Футболисты «Хетафе» — короли контратак, в прошлом сезоне в чемпионате Испании они в среднем владели мячом чуть ли не меньше всех, но заняли пятое место. «Краснодар» решил отдать сопернику мяч, и первые полчаса «Хетафе» находился с ним 55 процентов времени — аномалия для испанской команды.

Но, как выяснилось, гости и позиционными атаками распоряжаться умеют. «Хетафе» до перерыва создал гораздо больше моментов — Тимор попал головой в перекладину, Фажр пустил мяч мимо штанги, Гальего головой ударил выше… «Краснодар» откровенно прощали до 35-й минуты, когда Анхель Родригес все-таки открыл счет. И первый гол хозяева сами подарили испанцам — Олссон на ровно месте потерял мяч.

Сразу после пропущенного мяча «Краснодар» едва не получил второй — штанга содрогнулась после удара Ньома. Это был сигнал к тому, что нужно что-то менять.

Фактор Ари

Мусаев поменял: в перерыве снял с игры чистого опорника Фьолусона и выпустил Ари, который значительно усилил атакующую мощь команды. Если Берг все время лениво ждал мяча и почти не двигался, то российский бразилец сразу стал искать свободные зоны и разнообразил действия впереди. Правда, к голу он подобраться никак не мог. Зато жирный момент упустил Берг — после ошибки вратаря Чичисолы швед не смог добить мяч в ворота.

«Краснодар» стал выглядеть заметно лучше, когда прибрал себе мяч. Но забили все равно испанцы — после бесхитростной подачи «стандарта» вновь отличился Анхель.

Игра по счету — стихия «Хетафе», так что шансы россиян на спасение хотя бы одного очка резко снизились. Но на 69-й минуте Ари вовремя включился и придумал гол — кажется, бразильца при атаке поддержал только Сулейманов, который и ассистировал партнеру.

За десять минут до конца встречи «Хетафе» остался в меньшинстве, причем Тимор даже после удаления отказывался уходить в раздевалку — тянул время. Футболисты «Краснодара» попытались вынести испанца за пределы поля, но он все-таки соизволил покинуть его сам.