«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче группового этапа Лиги Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Карабаха» голы забили Абделла Зубир (11-я минута), Мичель (30-я), Ричард Алмейда (37-я, с пенальти) и Дани Кинтана (69-я). У хозяев отличился Антуан Бернье (90-я). Игрок «Дюделанжа» Мишель Гарос был удален с поля на 62-й минуте.

Игра была прервана в первом тайме по соображениям безопасности. На момент остановки игры «Карабах» вел со счетом 2:0. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом. Пользователи Twitter опубликовали фотографии со стадиона, по которым не ясно, какой именно флаг находился над полем.

В другом матче группы испанская «Севилья» дома переиграла кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0 благодаря голу Хавьера Эрнандеса (17-я).