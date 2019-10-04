«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче группового этапа Лиги Европы
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча группы А, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Карабаха» голы забили Абделла Зубир (11-я минута), Мичель (30-я), Ричард Алмейда (37-я, с пенальти) и Дани Кинтана (69-я). У хозяев отличился Антуан Бернье (90-я). Игрок «Дюделанжа» Мишель Гарос был удален с поля на 62-й минуте.
Игра была прервана в первом тайме по соображениям безопасности. На момент остановки игры «Карабах» вел со счетом 2:0. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом. Пользователи Twitter опубликовали фотографии со стадиона, по которым не ясно, какой именно флаг находился над полем.
В другом матче группы испанская «Севилья» дома переиграла кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0 благодаря голу Хавьера Эрнандеса (17-я).
После двух туров «Севилья» лидирует в группе с шестью очками. «Карабах» и «Дюделанж», набравшие по три балла, идут следом, а АПОЭЛ с двумя поражениями замыкает таблицу.
|Эмилио Феррера
|Гурбан Гурбанов
|Антуан Бернье
|90′
|Абделла Зубир
|11′
|Мигель Маркос Мадера Мичел(Дани Кинтана)
|30′
|Ришард Алмейда
|37′
|Дани Кинтана(Абделла Зубир)
|69′
|1
|Жонатан Жубер
|1
|Асмир Бегович
|5
|Том Шнелль
|3
|Феррейра Силва Аилтон
|16
|Тибо Лесквой
83′
|5
|Максим Медведев
|34
|Мохамед Бушуари
|14
|Рашад Садыгов
|20
|Микаэль Гарос
36′62′
|55
|Бадави Гусейнов
|77
|Сабир Бугрин
|17
|Абделла Зубир
|9
|Данел Синани
|20
|Ришард Алмейда
|22
|Антуан Бернье
|11
|Махир Эмрели
|8
|Марио Покар
72′
|2
|Гара Гараев
60′
|4
|Кобе Колс
|6
|Симеон Славчев
|23
|Райан Клапп
55′
|8
|Мигель Маркос Мадера Мичел
72′
|26
|Корентен Лави
|99
|Магай Гуйе
|98
|Лоран Менди
67′
|10
|Дани Кинтана
81′
|28
|Шарль Моррен
|7
|Араз Абдуллаев
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Битон(Шотландия)