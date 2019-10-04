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00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Карабах» разгромил «Дюделанж» в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Азербайджанский «Карабах» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А, прошедшая в Люксембурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Карабаха» голы забили Абделла Зубир (11-я минута), Мичель (30-я), Ричард Алмейда (37-я, с пенальти) и Дани Кинтана (69-я). У хозяев отличился Антуан Бернье (90-я). Игрок «Дюделанжа» Мишель Гарос был удален с поля на 62-й минуте.

Игра была прервана в первом тайме по соображениям безопасности. На момент остановки игры «Карабах» вел со счетом 2:0. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом. Пользователи Twitter опубликовали фотографии со стадиона, по которым не ясно, какой именно флаг находился над полем.

В другом матче группы испанская «Севилья» дома переиграла кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0 благодаря голу Хавьера Эрнандеса (17-я).

После двух туров «Севилья» лидирует в группе с шестью очками. «Карабах» и «Дюделанж», набравшие по три балла, идут следом, а АПОЭЛ с двумя поражениями замыкает таблицу.

Дюделанж
1:4
Первый тайм: 0:3
Карабах
Футбол, Лига Европы, Группа A3.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Josy Barthel
Главные тренеры
Эмилио ФеррераГурбан Гурбанов
Голы
Антуан Бернье90′
Абделла Зубир11′
Мигель Маркос Мадера Мичел(Дани Кинтана)30′
Ришард Алмейда37′
Дани Кинтана(Абделла Зубир)69′
Составы команд
1Жонатан Жубер
1Асмир Бегович
5Том Шнелль
3Феррейра Силва Аилтон
16Тибо Лесквой
83′
5Максим Медведев
34Мохамед Бушуари
14Рашад Садыгов
20Микаэль Гарос
36′62′
55Бадави Гусейнов
77Сабир Бугрин
17Абделла Зубир
9Данел Синани
20Ришард Алмейда
22Антуан Бернье
11Махир Эмрели
8Марио Покар
72′
2Гара Гараев
60′
4Кобе Колс
6Симеон Славчев
23Райан Клапп
55′
8Мигель Маркос Мадера Мичел
72′
26Корентен Лави
99Магай Гуйе
98Лоран Менди
67′
10Дани Кинтана
81′
28Шарль Моррен
7Араз Абдуллаев
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)18
3Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы4
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Битон(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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