Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

На этой неделе «Зенит» на своём поле обыграл португальскую «Бенфику» (3:1), а «Локомотив» дома проиграл испанскому «Атлетико» (0:2). «Краснодар» дома потерпел поражение со счётом 1:2 в матче с испанским «Хетафе», а московский ЦСКА на своём поле проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2).