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7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после окончания матчей 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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На этой неделе «Зенит» на своём поле обыграл португальскую «Бенфику» (3:1), а «Локомотив» дома проиграл испанскому «Атлетико» (0:2). «Краснодар» дома потерпел поражение со счётом 1:2 в матче с испанским «Хетафе», а московский ЦСКА на своём поле проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 88,426
2. Англия — 76,891
3. Германия — 60,641
4. Италия — 59,796
5. Франция — 51,582
6. Россия — 43,549
7. Португалия — 42,849
8. Бельгия — 35,100
9. Нидерланды — 31,750
10. Украина — 31,500.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

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