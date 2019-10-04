Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели

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«Порту» проиграл «Фейеноорду» (0:2), «Гимарайнш» — франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1), «Брага» свела матч со «Слованом» Бр вничью (2:2), и только «Спортинг» победил ЛАСК (2:1). Нашим конкурентам при поражениях ЦСКА и «Краснодара» не хватило еще одной ничьей.

Теперь отрыв России от Португалии стал совсем минимальным — 0,1 балла или 0,5 очка. Еще в октябре мы рискуем опуститься на седьмое место в рейтинге УЕФА и начиная с 2021 года лишиться права заявлять напрямую две команды в Лигу чемпионов и еще одну в отборочный турнир этого соревнования. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап.

Удивительно: шестерка российских команд показывает 26-й результат в сезоне. По набранному за лето и осень коэффициенту сообща они выступают хуже не только представителей первой пятерки, но и, к примеру, шотландцев, сербов, шведов, болгар, киприотов, казахстанцев, азербайджанцев, армян и люксембуржцев.

Сколько заработали наши клубы

Всего: 16 очков, 6 команд, коэффициент 2,666, 26-е место в сезоне.