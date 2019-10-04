Флаг Нагорного Карабаха в Люксембурге и суперголы в Венгрии. Главные события дня в Лиге Европы
Что вы пропустили, пока ЦСКА и «Краснодар» пропускали.
Что вы пропустили, пока ЦСКА и «Краснодар» пропускали.
И снова начнем не с самого приятного. На старте группового этапа ЦСКА и «Краснодар» синхронно пропустили по 5 мячей. Правда, ЦСКА, в отличие от «Краснодара» один забить смог. Во втором туре команды выступили значительно лучше. Пропустили всего по два. И «Краснодар» сумел забить первый гол в еврокубке.
Таким образом, после двух туров у армейцев и быков полное равенство — 0 побед, разница мячей 1−7 и последние места в группах. Не Лиги чемпионов, куда обе команды рвались. Лиги Европы! Все очень плохо.
В матче ЦСКА — «Эспаньол» победный гол забил полузащитник испанской команды У Лей. Он стал первым китайцем, который забил в еврокубках. Кажется, план китайского правительства по развитию футбола дает свои первые плоды.
Но и здесь не обошлось без российского следа. У Лей долгое время играл в команде «Шанхай СИПГ», которую тренировал
«Лудогорец» показал, что крупная победа над ЦСКА была не случайна. Во втором туре болгары снова разгромили соперника. На этот раз — венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0. Лучшим игроком матча стал центральный защитник «Лудогорца» Рафаэль Форстер, забивший дважды.
Его первый гол со штрафного — просто топ!
Вообще красивых голов было много. Сигурйонссон забил за «Астану» в ворота белградского «Партизана» прекрасный мяч. Но для победы этого оказалось мало — 1:2.
«Вольфсбергер» продолжает удивлять. После победы в первом туре над «Боруссией» из Менхенгладбаха, австрийцы дома сыграли вничью с «Ромой». Отыгрались они после этого удара Линдля.
И не самый приятный гол для нас. Полузащитник «Браги» Вендерсон Галено красиво положил в матче со «Слованом». Радует, что хоть победным этот гол португальцев не стал — 2:2.
Продолжаем португальскую тему, так важную для нас в тот момент, когда шестое место в рейтинге УЕФА под угрозой. Как бы «Зенит» ни старался, обыгрывая «Брагу», в Лиге Европы все обернулось не в пользу России. «Брага», как уже написано выше, сыграла вничью. Лиссабонский «Спортинг» выиграл у ЛАСКа из Австрии.
Спасибо хотя бы «Порту» и «Витории» за то что последовали примерам ЦСКА и «Краснодара» и проиграли. А то было бы совсем печально. А так хотя бы мизерный шанс на три команды в ЛЧ сезона-2021/22 остается.
Если вы решили посмотреть игру АЗ против «Манчестер Юнайтед», примите наши соболезнования. Ничего скучнее в этот вечер быть не могло. Кажется, «МЮ» откровенно забил на эту Лиги Европы. Две недели назад некогда гранд английского футбола дома
А другой голландский клуб — ПСВ — знатно порезвился в Норвегии, где вынес «Русенборг» со счетом 4:1. Антигерой вечера — защитник «Русенборга» Биргер Мелинг, сделавший счет 2:0 не в пользу своей команды.
«Арсенал» тоже победил разгромно. Под горячую руку команде Унаи Эмери попался бельгийский «Стандард». Уже к 22-й минуте лондонцы выигрывал со счетом 3:0. Но дальше поступили благородно и решили не унижать соперника и включили режим экономии энергии.
Хотя контрольный четвертый гол забили.
Люксембургский «Дюделанж» спокойно проигрывал азербайджанскому «Карабаху» 0:2 уже к 30-й минуте. И тут началось самое интересное. Над стадионом начал летать дрон с флагом Нагорного Карабаха (непризнанное государство, территорию которого азейрбайджанцы считают своей).
Футболисты «Карабаха» моментально забыли о воротах соперника и стали соревноваться, кто первым собьет дрон мячом. Рефер пришлось даже на время остановить игру. Ситуация в итоге разрешилась, дрон убрали, а азербайджанцы довели дело до победы 4:1.
Две недели назад «Лацио» у нас был в номинации «лузеры дня». И по делу — серия у римлян была так себе. Теперь «орлы» исправились, добыли две победы в Серии А (там было еще поражение, но проиграть «Интеру» — не зазорно).
А в четверг «Лацио» набрал первые очки в Лиге Европы, обыграв французский «Ренн». Причем итальянская команда сначала пропустила. А затем, вместо того, чтобы пропустить еще, забила два в ответ (да, так, оказывается, было можно). Так что, принимайте поздравления!