«Повезло, что ЦСКА был неэффективен». Испанские СМИ — о победе «Эспаньола»
Обзор испанской прессы после победы «Эспаньола» над ЦСКА (2:0) во 2-м туре групповой стадии Лиги Европы.
Обзор испанской прессы после победы «Эспаньола» над ЦСКА (2:0) во 2-м туре групповой стадии Лиги Европы.
«ЦСКА с первой же минуты показал, что намерен взять игру под свой контроль, держать мяч и проводить атаки на высоких скоростях. Российская команда явно не хотела повторения результата первого тура, в котором проиграла 1:5. “Эспаньолу” поначалу пришлось непросто. Команда старалась не пропустить быстрые атаки и не создавала опасных моментов у ворот соперника. Акинфеев в те минуты был просто еще одним зрителем. На 22-й минуте тренеру “Эспаньола” пришлось делать вынужденную замену. И после нее команда начала выравнивать игру. Но все же в первом тайме ЦСКА был куда ближе к тому, чтобы открыть счет. После перерыва “Эспаньол” уже по традиции смотрелся лучше, оживил игру и заслуженно завоевал три очка».
«Эспаньол» стал первой испанской командой, которая победила ЦСКА на его домашнем стадионе. В отличие от хозяев, состав которых несколько изменился с последнего матча чемпионата, гости пустили в ход практически все козыри. И вышли играть, будто завтра настанет конец света, хотя, в случае поражения так могло бы и случиться. Напряжение было так велико, что Кальери продержался всего 22 минуты. Поначалу «попугаям» с трудом давались хотя бы четыре точных паса, мяч не держался вовсе. Однако во втором тайме команда успокоилась и открыла счет. Эту историческую победу испанской команды пытался предотвратить Мариу Фернандес, но удача явно была не на его стороне. Москвичи были неэффективны и отдали три очка «Эспаньолу».
«Эспаньолу» в этом сезоне некомфортно дома, гораздо лучше команда играет на выезде. И результат в Москве это подтвердил. После стартовых минут, которые хотелось поскорее забыть, гости заиграли с двойной энергией. И добыли три очка благодаря удивительному дуэту Варгас — У Лэй. Зато для первого тайма сложно подобрать слова, было очень скучно. «Эспаньол» играл так ужасно, что Акинфеев даже не испачкал перчатки. Повезло, что ЦСКА был не слишком эффективен и упустил несколько хороших моментов. Во втором тайме «Эспаньол» привычно прибавил, то же самое команда показывает и в чемпионате Испании. Возможно, она просто лучше готова физически или на футболистов так влияет речь тренера в перерыве. Гости сумели переломить ход матча и стали первой испанской командой, победившей ЦСКА на его домашней арене.
|Виктор Гончаренко
|Давид Гальего
|У Лэй(Матиас Варгас)
|64′
|Виктор Кампусано
|90+5′
|35
|Игорь Акинфеев
|13
|Родригес Диего Лопес
|23
|Хердур Магнуссон
|18
|Себастьян Коршья
|31
|Звонимир Шарлия
|3
|Адрия Педроса
|2
|Мариу Фернандес
37′
|15
|Сильва Давид Лопес
|8
|Никола Влашич
|24
|Фернандо Калеро
|25
|Кристиян Бистрович
|4
|Мата Виктор Санчес
|9
|Федор Чалов
|21
|Марк Рока
|17
|Арнор Сигурдссон
|22
|Матиас Варгас
|78
|Игорь Дивеев
45′
|23
|Эстебан Гранеро
67′90′
|27
|Седрик Гогуа
|26
|Поль Лосано
|20
|Константин Кучаев
67′
|12
|Хонатан Кальери
22′
|98
|Иван Обляков
87′
|31
|Виктор Кампусано
|7
|Ильзат Ахметов
77′
|7
|У Лэй
70′77′
|29
|Яка Бийол
90+2′
|19
|Пабло Пьятти
31′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Чем Сатман(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)