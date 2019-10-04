«Повезло, что ЦСКА был неэффективен». Испанские СМИ — о победе «Эспаньола»

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Marca: «Эспаньол» заслуженно завоевал три очка

«ЦСКА с первой же минуты показал, что намерен взять игру под свой контроль, держать мяч и проводить атаки на высоких скоростях. Российская команда явно не хотела повторения результата первого тура, в котором проиграла 1:5. “Эспаньолу” поначалу пришлось непросто. Команда старалась не пропустить быстрые атаки и не создавала опасных моментов у ворот соперника. Акинфеев в те минуты был просто еще одним зрителем. На 22-й минуте тренеру “Эспаньола” пришлось делать вынужденную замену. И после нее команда начала выравнивать игру. Но все же в первом тайме ЦСКА был куда ближе к тому, чтобы открыть счет. После перерыва “Эспаньол” уже по традиции смотрелся лучше, оживил игру и заслуженно завоевал три очка».

As: «Удача была не на стороне Фернандеса»

«Эспаньол» стал первой испанской командой, которая победила ЦСКА на его домашнем стадионе. В отличие от хозяев, состав которых несколько изменился с последнего матча чемпионата, гости пустили в ход практически все козыри. И вышли играть, будто завтра настанет конец света, хотя, в случае поражения так могло бы и случиться. Напряжение было так велико, что Кальери продержался всего 22 минуты. Поначалу «попугаям» с трудом давались хотя бы четыре точных паса, мяч не держался вовсе. Однако во втором тайме команда успокоилась и открыла счет. Эту историческую победу испанской команды пытался предотвратить Мариу Фернандес, но удача явно была не на его стороне. Москвичи были неэффективны и отдали три очка «Эспаньолу».

Sport: «Первый тайм был скучным. Акинфеев даже не испачкал перчатки»

«Эспаньолу» в этом сезоне некомфортно дома, гораздо лучше команда играет на выезде. И результат в Москве это подтвердил. После стартовых минут, которые хотелось поскорее забыть, гости заиграли с двойной энергией. И добыли три очка благодаря удивительному дуэту Варгас — У Лэй. Зато для первого тайма сложно подобрать слова, было очень скучно. «Эспаньол» играл так ужасно, что Акинфеев даже не испачкал перчатки. Повезло, что ЦСКА был не слишком эффективен и упустил несколько хороших моментов. Во втором тайме «Эспаньол» привычно прибавил, то же самое команда показывает и в чемпионате Испании. Возможно, она просто лучше готова физически или на футболистов так влияет речь тренера в перерыве. Гости сумели переломить ход матча и стали первой испанской командой, победившей ЦСКА на его домашней арене.