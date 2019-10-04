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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Повезло, что ЦСКА был неэффективен». Испанские СМИ — о победе «Эспаньола»

Обзор испанской прессы после победы «Эспаньола» над ЦСКА (2:0) во 2-м туре групповой стадии Лиги Европы.

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Marca: «Эспаньол» заслуженно завоевал три очка

«ЦСКА с первой же минуты показал, что намерен взять игру под свой контроль, держать мяч и проводить атаки на высоких скоростях. Российская команда явно не хотела повторения результата первого тура, в котором проиграла 1:5. “Эспаньолу” поначалу пришлось непросто. Команда старалась не пропустить быстрые атаки и не создавала опасных моментов у ворот соперника. Акинфеев в те минуты был просто еще одним зрителем. На 22-й минуте тренеру “Эспаньола” пришлось делать вынужденную замену. И после нее команда начала выравнивать игру. Но все же в первом тайме ЦСКА был куда ближе к тому, чтобы открыть счет. После перерыва “Эспаньол” уже по традиции смотрелся лучше, оживил игру и заслуженно завоевал три очка».

As: «Удача была не на стороне Фернандеса»

«Эспаньол» стал первой испанской командой, которая победила ЦСКА на его домашнем стадионе. В отличие от хозяев, состав которых несколько изменился с последнего матча чемпионата, гости пустили в ход практически все козыри. И вышли играть, будто завтра настанет конец света, хотя, в случае поражения так могло бы и случиться. Напряжение было так велико, что Кальери продержался всего 22 минуты. Поначалу «попугаям» с трудом давались хотя бы четыре точных паса, мяч не держался вовсе. Однако во втором тайме команда успокоилась и открыла счет. Эту историческую победу испанской команды пытался предотвратить Мариу Фернандес, но удача явно была не на его стороне. Москвичи были неэффективны и отдали три очка «Эспаньолу».

Sport: «Первый тайм был скучным. Акинфеев даже не испачкал перчатки»

«Эспаньолу» в этом сезоне некомфортно дома, гораздо лучше команда играет на выезде. И результат в Москве это подтвердил. После стартовых минут, которые хотелось поскорее забыть, гости заиграли с двойной энергией. И добыли три очка благодаря удивительному дуэту Варгас — У Лэй. Зато для первого тайма сложно подобрать слова, было очень скучно. «Эспаньол» играл так ужасно, что Акинфеев даже не испачкал перчатки. Повезло, что ЦСКА был не слишком эффективен и упустил несколько хороших моментов. Во втором тайме «Эспаньол» привычно прибавил, то же самое команда показывает и в чемпионате Испании. Возможно, она просто лучше готова физически или на футболистов так влияет речь тренера в перерыве. Гости сумели переломить ход матча и стали первой испанской командой, победившей ЦСКА на его домашней арене.

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ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Лига Европы, Группа H3.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 22288 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДавид Гальего
Голы
У Лэй(Матиас Варгас)64′
Виктор Кампусано90+5′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
13Родригес Диего Лопес
23Хердур Магнуссон
18Себастьян Коршья
31Звонимир Шарлия
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
37′
15Сильва Давид Лопес
8Никола Влашич
24Фернандо Калеро
25Кристиян Бистрович
4Мата Виктор Санчес
9Федор Чалов
21Марк Рока
17Арнор Сигурдссон
22Матиас Варгас
78Игорь Дивеев
45′
23Эстебан Гранеро
67′90′
27Седрик Гогуа
26Поль Лосано
20Константин Кучаев
67′
12Хонатан Кальери
22′
98Иван Обляков
87′
31Виктор Кампусано
7Ильзат Ахметов
77′
7У Лэй
70′77′
29Яка Бийол
90+2′
19Пабло Пьятти
31′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяЧем Сатман(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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