Не этого ждали, или в чем «Астана» уступила «Партизану» во втором туре Лиги Европы

Так, удары по воротам 9−15 (из них в створ 3−6), угловые 1−6, офсайды 2−3, передачи 535−444 (из них точные 455−379), отборы 2−7, выносы 21−18, фолы 8−11, предупреждения 0−0, владение мячом 50 на 50 процентов.

Интересно, что поражение от «Партизана» стало первым для подопечных Романа Григорчука на своем поле в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее они одержали четыре победы с общим счетом 13:2.

Отметим, что в другом матче группы L голландский «АЗ Алкмар» сыграл в нулевую ничью с английским «Манчестер Юнайтед».

Как итог, лидером группы с четырьмя очками стал «Партизан». Следом с аналогичным набором баллов расположился «МЮ», на третьем месте с отставанием на два пункта оказался «АЗ Алкмар», и таблицу замкнула «Астана» с двумя поражениями в пассиве.