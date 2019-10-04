Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Еврокубки
3.10
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Еврокубки
3.10
Арсенал
Стандард Л
40
Футбол. Еврокубки
3.10
Селтик
ЧФР
20
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Не этого ждали, или в чем «Астана» уступила «Партизану» во втором туре Лиги Европы

«Астана» потерпела второе поражение в групповой стадии Лиги Европы, как показывает статистика домашнего матча с белградским «Партизаном», шансы у казахстанского клуба на победу были небольшими. Подробности ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Так, удары по воротам 9−15 (из них в створ 3−6), угловые 1−6, офсайды 2−3, передачи 535−444 (из них точные 455−379), отборы 2−7, выносы 21−18, фолы 8−11, предупреждения 0−0, владение мячом 50 на 50 процентов.

Интересно, что поражение от «Партизана» стало первым для подопечных Романа Григорчука на своем поле в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее они одержали четыре победы с общим счетом 13:2.

Отметим, что в другом матче группы L голландский «АЗ Алкмар» сыграл в нулевую ничью с английским «Манчестер Юнайтед».

Как итог, лидером группы с четырьмя очками стал «Партизан». Следом с аналогичным набором баллов расположился «МЮ», на третьем месте с отставанием на два пункта оказался «АЗ Алкмар», и таблицу замкнула «Астана» с двумя поражениями в пассиве.

Матчи третьего тура пройдут 24 октября. В этот день сыграют «Партизан» — «МЮ», «АЗ Алкмар» — «Астана».

Астана
1:2
Первый тайм: 0:1
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L3.10.2019, 17:50 (МСК UTC+3)Astana Arena, 20137 зрителей
Главные тренеры
Роман ГригорчукСаво Милошевич
Голы
Рунар Маур Сигюрьенссон(Роман Муртазаев)85′
Умар Садик(Страхиня Павлович)29′
Умар Садик(Бибрас Натхо)73′
Составы команд
1Ненад Ерич
88Владимир Стойкович
2Антонио Рукавина
3Страхиня Павлович
24Лука Шимунович
23Боян Остоич
77Дмитрий Шомко
72Слободан Урошевич
10Рунар Маур Сигюрьенссон
73Неманья I Милетич
18Иван Маевский
6Бибрас Натхо
28Юрий Перцух
16Саша Зджелар
9Дорин Ротариу
9Умар Садик
6Жарко Томашевич
15′
7Зоран Тошич
77′
44Евгений Постников
50Лазар Маркович
15Абзал Бейсебеков
79′
20Сейдуба Сума
66′
32Рангело Янга
19Александр Шчекич
91Сергей Хижниченко
45′
11Такума Асано
79′
45Роман Муртазаев
31Райко Брежанчич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
8Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Партизан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Президент КФФ обратился к руководителям клубов, футболистам и судьям и пригрозил дисквалификациями
Испанские СМИ: Повезло, что ЦСКА был неэффективен
Россия сенсационно проиграла на Кубке мира по волейболу
После плохого сезона Малкин взялся за дело. Но его клуб проиграл
Василевский победил в битве русских супервратарей в матче НХЛ
В России подменяли пробы еще к ОИ-2008: схема так и не раскрыта
Федор Черенков: пять лет без легенды № 10 (фото)
Премьера Панарина поставила «Мэдисон Сквер Гарден» на уши
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь