Армянские фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом на игре ЛЕ

Встреча группы А, состоявшаяся в четверг в Люксембурге на стадионе имени Жози Бартеля, была прервана в первом тайме при счете 2:0 в пользу гостей. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Пауза в игре составила около 20 минут, после чего матч возобновился. УЕФА заявил, что изучит отчет о матче и решит, открывать ли дело. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в УЕФА по поводу инцидента.

В своем сообществе армянские «ультрас» перед игрой «Дюделанж» — «Карабах» призвали пристально следить за матчем. Позднее появилась запись, что акцию организовали армянские фанаты из Бельгии.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.