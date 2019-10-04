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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Армянские фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом на игре ЛЕ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Армянские футбольные фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом Нагорно-Карабахской республики на матче Лиги Европы между люксембургским клубом «Дюделанж» и «Карабахом» из Азербайджана, сообщается в сообществе армянских «ультрас» в Facebook.

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Встреча группы А, состоявшаяся в четверг в Люксембурге на стадионе имени Жози Бартеля, была прервана в первом тайме при счете 2:0 в пользу гостей. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Пауза в игре составила около 20 минут, после чего матч возобновился. УЕФА заявил, что изучит отчет о матче и решит, открывать ли дело. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в УЕФА по поводу инцидента.

В своем сообществе армянские «ультрас» перед игрой «Дюделанж» — «Карабах» призвали пристально следить за матчем. Позднее появилась запись, что акцию организовали армянские фанаты из Бельгии.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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Дюделанж
1:4
Первый тайм: 0:3
Карабах
Футбол, Лига Европы, Группа A3.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Josy Barthel, 3005 зрителей
Главные тренеры
Эмилио ФеррераГурбан Гурбанов
Голы
Антуан Бернье90′
Абделла Зубир11′
Мигель Маркос Мадера Мичел(Дани Кинтана)30′
Ришард Алмейда37′
Дани Кинтана(Абделла Зубир)69′
Составы команд
1Жонатан Жубер
1Асмир Бегович
5Том Шнелль
3Феррейра Силва Аилтон
16Тибо Лесквой
83′
5Максим Медведев
34Мохамед Бушуари
14Рашад Садыгов
20Микаэль Гарос
36′62′
55Бадави Гусейнов
77Сабир Бугрин
17Абделла Зубир
9Данел Синани
20Ришард Алмейда
22Антуан Бернье
11Махир Эмрели
8Марио Покар
72′
2Гара Гараев
60′
4Кобе Колс
6Симеон Славчев
23Райан Клапп
55′
8Мигель Маркос Мадера Мичел
72′
26Корентен Лави
99Магай Гуйе
98Лоран Менди
67′
10Дани Кинтана
81′
28Шарль Моррен
7Араз Абдуллаев
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)18
4Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы4
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Битон(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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