Армянские фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом на игре ЛЕ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Армянские футбольные фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Армянские футбольные фанаты взяли на себя ответственность за акцию с флагом
Встреча группы А, состоявшаяся в четверг в Люксембурге на стадионе имени Жози Бартеля, была прервана в первом тайме при счете 2:0 в пользу гостей. После второго гола азербайджанской команды над полем появился дрон с флагом
В своем сообществе армянские «ультрас» перед игрой «Дюделанж» — «Карабах» призвали пристально следить за матчем. Позднее появилась запись, что акцию организовали армянские фанаты из Бельгии.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
|Эмилио Феррера
|Гурбан Гурбанов
|Антуан Бернье
|90′
|Абделла Зубир
|11′
|Мигель Маркос Мадера Мичел(Дани Кинтана)
|30′
|Ришард Алмейда
|37′
|Дани Кинтана(Абделла Зубир)
|69′
|1
|Жонатан Жубер
|1
|Асмир Бегович
|5
|Том Шнелль
|3
|Феррейра Силва Аилтон
|16
|Тибо Лесквой
83′
|5
|Максим Медведев
|34
|Мохамед Бушуари
|14
|Рашад Садыгов
|20
|Микаэль Гарос
36′62′
|55
|Бадави Гусейнов
|77
|Сабир Бугрин
|17
|Абделла Зубир
|9
|Данел Синани
|20
|Ришард Алмейда
|22
|Антуан Бернье
|11
|Махир Эмрели
|8
|Марио Покар
72′
|2
|Гара Гараев
60′
|4
|Кобе Колс
|6
|Симеон Славчев
|23
|Райан Клапп
55′
|8
|Мигель Маркос Мадера Мичел
72′
|26
|Корентен Лави
|99
|Магай Гуйе
|98
|Лоран Менди
67′
|10
|Дани Кинтана
81′
|28
|Шарль Моррен
|7
|Араз Абдуллаев
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Битон(Шотландия)