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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны 3 октября.

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Команда недели в Лиге Европы:

Вратарь: Пламен Илиев («Лудогорец»).

Защитники: Боли Болинголи («Селтик»), Рафаэл Форстер («Лудогорец»), Эван Н’Дика («Айнтрахт»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Селтик»), Дани Кинтана («Карабах»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Нападающие: Дониэлл Мален (ПСВ), Умар Садик («Партизан»).

Напомним, что московский ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы уступил «Эспаньолу» со счётом 0:2, а «Краснодар» проиграл «Хетафе» — 1:2.

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