УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны 3 октября.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны 3 октября.
Команда недели в Лиге Европы:
Вратарь: Пламен Илиев («Лудогорец»).
Защитники: Боли Болинголи («Селтик»), Рафаэл Форстер («Лудогорец»), Эван Н’Дика («Айнтрахт»), Киран Тирни («Арсенал»).
Полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Селтик»), Дани Кинтана («Карабах»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
Нападающие: Дониэлл Мален (ПСВ), Умар Садик («Партизан»).
Напомним, что московский ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы уступил «Эспаньолу» со счётом 0:2, а «Краснодар» проиграл «Хетафе» — 1:2.