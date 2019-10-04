«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

«В связи с появившейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа клуб заявляет следующее:



1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ, и, соответственно, информация о нём является ложью.



2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с “Брюгге”.



3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, и его организм хорошо на неё реагирует», — говорится в заявлении «Королевского клуба».



Куртуа пропустил от «Брюгге» два мяча в первом тайме и был заменён на Альфонса Ареола. После встречи сообщалось, что Тибо не смог продолжить игру из-за проблем с животом и головокружения. Также появлялась информация, что из-за проблем со здоровьем голкипер не смог управлять автомобилем и покинул стадион только после того, как за ним приехал его отец.