Красивый удар с лета форварда «Барселоны» Суареса признан голом недели в Лиге чемпионов

В голосовании за лучший гол недели в Лиге чемпионов также участвовали мяч, забитый полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем в ворота «Валенсии», гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в игре с «Тоттенхэмом», а также точный удар вингера «Ливерпуля» Садио Мане в матче с «Зальцбургом».