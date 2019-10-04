Красивый удар с лета форварда «Барселоны» Суареса признан голом недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В матче 2-го тура группового этапа против «Интера» уругвайскому форварду удался красивый удар с лета
В голосовании за лучший гол недели в Лиге чемпионов также участвовали мяч, забитый полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем в ворота «Валенсии», гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в игре с «Тоттенхэмом», а также точный удар вингера «Ливерпуля» Садио Мане в матче с «Зальцбургом».
|Эрнесто Вальверде
|Антонио Конте
|Луис Суарес(Артуро Видаль)
|58′
|Лаутаро Мартинес(Алексис Санчес)
|3′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|84′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Самир Ханданович
|20
|Сержи Роберто
52′
|2
|Диего Годин
|2
|Нелсон Семеду
|6
|Стефан де Фрай
|3
|Жерар Пике
22′
|37
|Милан Шкриньяр
|15
|Клеман Лангле
|18
|Квадво Асамоа
|21
|Френки де Йонг
|23
|Николо Барелла
6′
|8
|Артур
|77
|Марсело Брозович
|9
|Луис Суарес
|10
|Лаутаро Мартинес
|10
|Лионель Месси
|87
|Антонио Кандрева
71′
|5
|Серхио Бускетс
53′
|33
|Данило Д`Амброзио
|22
|Артуро Видаль
76′
|12
|Стефано Сенси
79′
|17
|Антуан Гризманн
9′66′
|16
|Маттео Политано
|11
|Усман Дембеле
|7
|Алексис Санчес
77′66′
|5
|Роберто Гальярдини
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)