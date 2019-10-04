Россия проваливается в еврокубках. Сейчас объясним почему

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне Россия набрала меньше баллов, чем Армения, Люксембург и Азербайджан.

Уже в третьем туре еврокубков ( 22—24 октября ) Португалия должна отобрать у России шестую строчку в таблице.

) Португалия должна отобрать у России шестую строчку в таблице. Нынешний провал — во многом стечение обстоятельств.

Во-первых, давайте без паники. Бывали у нас времена и похуже, когда место в топ-10 таблицы коэффициентов казалось несбыточным, ЦСКА уступал середняку чемпионата Дании, а «Динамо» на равных рубилось с мальтийской «Биркиркарой». Та эпоха ушла вместе с «бомберами», «гриндерсами», «стиморолом» и вещевым рынком в «Лужниках». Да, РПЛ по-прежнему не дотягивает до топ-5 европейских первенств, но на протяжении более десяти лет мы всегда где-то рядом.

К хорошему быстро привыкаешь, поэтому на контрасте последних лет нынешние результаты могут провоцировать осеннюю хандру. Предыдущий сезон для России был худшим за многие годы выступления в еврокубках — всего 7,583 балла в таблице коэффициентов. Выступление российских клубов в текущем сезоне намекает, что это далеко не предел. Антирекорд за все время (2,333), конечно, перебит не будет, но худший результат за последние 10−15 наверняка обновится.

На данный момент в активе российских клубов после 18 сыгранных матчей всего 2,666 балла. До конца года команды гарантированно проведут еще 16 встреч, но особого пополнения общей копилки ждать не стоит. «Локомотиву» в его группе смерти брать очки объективно сложно, «Краснодар» и ЦСКА откровенно сливают Лигу Европы, «Спартак» и «Арсенал» благополучно попрощались с еврокубками. Одному «Зениту» ситуацию не исправить.

В текущей таблице сезона России идет лишь на 26-м (!) месте, уступая не только Швеции, Норвегии и Болгарии, но даже Армении, Люксембургу и Азербайджану. Это объясняется не только слабыми выступлениями российских команд, но и обилием представителей упомянутых стран в квалификационных стадиях. Большинство из них борьбу в евросезоне уже завершили. До конца года мы их все-таки должны обойти.

Таблица коэффициентов УЕФА за последние пять лет — главный индикатор успешности чемпионатов. По окончанию трех предыдущих сезонов Россия финишировала в ней шестой, что давало нам два гарантированных места в группе Лиги чемпионов + одну путевку в квалификацию. Грядущее понижение на одну позицию сулит меньше лигочемпионских «плюшек»: одно место в группе для чемпиона + путевка в квалификацию для второй команды РПЛ. С вероятностью в 99 процентов сезон 2019/20 мы завершим на седьмом месте. Уже на следующей еврокубковой неделе Португалия должна нас обойти. На данный момент наше преимущество совсем символическое — 0,100 балла. У Португалии продолжают выступать все пять клубов, у нас только — четыре из шести.

Почему так происходит?

Возвращение спустя четыре года на седьмое место в таблице коэффициентов — процесс во многом неизбежный. Россию стали представлять в еврокубках не пять клубов, а шесть. Это ведь круто — чем больше, тем лучше? А вот нет, если это не касается Испании или Англии. Добытые российскими командами очки стали делиться на больший знаменатель. У Португалии же — все ровно наоборот: было шесть клубов, стало пять. Каждая победа на групповом этапе приносит ей 0,4 балла, России — только 0,333. Во многом благодаря этому мы в свое время и обошли португальцев. Этот же фактор будет давать нам преимущество, начиная с сезона 2021/22, когда у португальцев будет играть шесть клубов, а у нас пять. Такой вот замкнутый круг.

И все-таки текущий сезон аномально плох для нас. Одной все объясняющей причины вроде резкого падения уровня клубного футбола здесь нет. С чего бы ему падать, когда на трансферы минувшим летом было потрачено более 200 млн евро? Так много на рынке наши команды не тратили давно. К нам по-прежнему едут качественные легионеры, инфраструктура несравнима с той, что была еще пять лет назад.

Каждая несчастная команда несчастлива по-своему. Например, «Арсеналу» и «Спартаку» помимо игровых проблем помешал неудачный жребий. Тулякам во втором квалификационном раунде достался крепкий «Нефтчи», хотя среди потенциальных соперников значились куда более слабые команды. Это же касается и «Спартака», оказавшегося в числе несеяных команд перед раундом плей-офф. Ему вместо «Браги» вполне могли достаться «Мальме» или «Партизан» — соперники заметно ниже уровнем португальского клуба.

Дебютант еврокубков «Арсенал», потерявший несколько лидеров летом, только нащупывал свою игру в июле. Встреча с довольно опытным еврокубковым бойцом в этот момент пришлась совсем некстати. Сыграй туляки с «Нефтчи» на пару недель позднее, результат мог быть иным.

«Спартак» летом затеял перезагрузку, а тут на его пути возникла крепкая «Брага» с клубным коэффициентом 34,000. В этой паре команда Кононова фаворитом точно не была. Улыбнись жребий красно-белым, на групповой стадии ЛЕ наверняка было бы на одну команду больше.

У ЦСКА и «Краснодара» кошмарные результаты в Лиге Европы: у обеих команд — 0 очков после 2 матчей, разница мячей 1:7. В случае с армейцами это можно объяснить ограниченным выбором Гончаренко и отсутствием возможности качественной ротации. В гостевом матче с «Лудогорцем» пришлось даже выставлять необстрелянного 17-летнего защитника, а в запасе оставлять Чалова, чтобы он получил отдых перед матчем чемпионата. Игры в четверг — вообще большая проблема для ЦСКА. В прошлом году он обыгрывал «Реал» и бился с «Ромой», но в Лиге чемпионов матчи проходят по вторникам и средам, а значит на восстановление перед следующим туром у команды на день или два больше. Очевидно, в этом сезоне Гончаренко делает выбор в пользу чемпионата, где сейчас его команда идет первой.

Сложнее объяснить провал «Краснодара», который уже дважды нарывался на кошмарные гостевые разгромы. Поражение от неудобного «Хетафе» уже большого удивления не вызывает. Играть на два фронта у «быков» не получается. И тут тоже выходит замкнутый круг: «Краснодар» стремится играть в еврокубках, но с большим количеством матчей не справляется. Плюс ко всему нельзя забывать о масштабной перестройке команды (минус Перейра и Каборе) и проблемах с травмированными игроками (Классон, Газинский, Кабелла).

Источник: ФК «Краснодар»