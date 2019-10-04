УЕФА начал расследование в отношении «Ливерпуля» после игры с «Зальцбургом»

Встреча группы Е между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» прошла в среду на «Энфилде» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Как отмечается, «красным» предъявлено обвинение в проникновении посторонних лиц на поле во время матча. Фанаты «Зальцбурга», в свою очередь, обвиняются в бросании посторонних предметов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qaB284jA6CI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также дисциплинарная инстанция УЕФА начала расследование в отношении амстердамского «Аякса», пражской «Славии» и дортмундской «Боруссии». «Аяксу» предъявлено обвинение в массовых беспорядках, актах вандализма со стороны фанатов клуба во время выездного матча Лиги чемпионов с «Валенсией» (3:0), а также неподобающем поведении игроков команды, получивших шесть желтых карточек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0Uz1yI7gET0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.