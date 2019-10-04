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23:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА начал расследование в отношении «Ливерпуля» после игры с «Зальцбургом»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА возбудила дело в отношении английского «Ливерпуля» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Встреча группы Е между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» прошла в среду на «Энфилде» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. Как отмечается, «красным» предъявлено обвинение в проникновении посторонних лиц на поле во время матча. Фанаты «Зальцбурга», в свою очередь, обвиняются в бросании посторонних предметов.

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Также дисциплинарная инстанция УЕФА начала расследование в отношении амстердамского «Аякса», пражской «Славии» и дортмундской «Боруссии». «Аяксу» предъявлено обвинение в массовых беспорядках, актах вандализма со стороны фанатов клуба во время выездного матча Лиги чемпионов с «Валенсией» (3:0), а также неподобающем поведении игроков команды, получивших шесть желтых карточек.

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Фанаты «Боруссии» обвиняются в использовании пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и актах вандализма во время гостевого матча Лиги чемпионов со «Славией» (2:0), чешской команде предъявлено обвинение в блокировании лестничных проходов. Все оглашенные дела будут рассмотрены УЕФА 17 октября.

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