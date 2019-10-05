«Астана» стартовала с победы в Юношеской лиге УЕФА

Игра прошла сегодня, 5 октября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол полузащитника Станислава Басманова на десятой минуте.

Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, в этом сезоне в ней участвуют футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба — те же, что и во взрослой ЛЧ, а еще 32 команды играют в отборочном раунде «Путь чемпионов». В 2019 году турнир выиграл португальский «Порту».