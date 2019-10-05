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7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стартовала с победы в Юношеской лиге УЕФА

Футболисты «Астаны» победили израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы в первом матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 5 октября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол полузащитника Станислава Басманова на десятой минуте.

Ответный матч «Астана» и «Маккаби» проведут 28 октября в Израиле. Команды идут по Пути чемпионов.

Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, в этом сезоне в ней участвуют футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба — те же, что и во взрослой ЛЧ, а еще 32 команды играют в отборочном раунде «Путь чемпионов». В 2019 году турнир выиграл португальский «Порту».

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