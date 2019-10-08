«Должно быть интересно». Директор «Тобола» прокомментировал перспективы Казахстана в новом турнире УЕФА

Директор костанайского «Тобола» Николай Панин в интервью Vesti.kz прокомментировал решение УЕФА создать третий еврокубковый турнир — Лигу конференций.

— Николай Борисович, как относитесь к созданию третьего еврокубка — Лиги конференций?

— Сейчас сложно однозначно ответить. Когда был представлен проект нового турнира сборных Лига наций, то у многих было непонимание — для чего это нужно? Сейчас мы видим, что болельщикам понравился этот турнир, они оценивают его положительно. Нужно более детально разбираться с нюансами Лиги конференций, чтобы дать однозначный ответ. Впереди еще один сезон с привычным форматом, затем уже будем изучать детали нового турнира.

— Не считаете, что реформы в еврокубках негативно повлияют на казахстанский клубный футбол, поскольку дорога в Лигу чемпионов и Лигу Европы будет практически закрыта для наших команд?

— Я думаю, что третий еврокубок создается для увеличения зрелищности, поэтому и для казахстанских клубов есть определенные плюсы. Многое зависит от рейтинга коэффициентов УЕФА, но, скорее всего, большинство наших клубов будут играть в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, но путевка в Лигу чемпионов у нашей премьер-лиги все же останется. Еще раз повторюсь, нужно детально изучать формат нового турнира, чтобы понять, как все будет работать в дальнейшем.

К тому же у Лиги конференций будет свой групповой этап, в котором будут представлены серьезные команды. Это должно быть интересно для казахстанских болельщиков.

— С другой стороны, есть ли вероятность, что казахстанский клуб сможет выиграть Лигу конференций?

— Многое будет зависеть от жеребьевки. Не забывайте, что в новом турнире все равно будут играть испанцы, англичане и немцы, которые возглавляют рейтинги. В любом случае это футбол. Шансы есть у всех и всегда.

Как и сколько клубов из Казахстана будут играть в еврокубках после введения Лиги конференций.