«Должно быть интересно». Директор «Тобола» прокомментировал перспективы Казахстана в новом турнире УЕФА

Директор костанайского «Тобола» Николай Панин в интервью Vesti.kz прокомментировал решение УЕФА создать третий еврокубковый турнир — Лигу конференций.
— Николай Борисович, как относитесь к созданию третьего еврокубка — Лиги конференций?
— Сейчас сложно однозначно ответить. Когда был представлен проект нового турнира сборных Лига наций, то у многих было непонимание — для чего это нужно? Сейчас мы видим, что болельщикам понравился этот турнир, они оценивают его положительно. Нужно более детально разбираться с нюансами Лиги конференций, чтобы дать однозначный ответ. Впереди еще один сезон с привычным форматом, затем уже будем изучать детали нового турнира.
— Не считаете, что реформы в еврокубках негативно повлияют на казахстанский клубный футбол, поскольку дорога в Лигу чемпионов и Лигу Европы будет практически закрыта для наших команд?
— Я думаю, что третий еврокубок создается для увеличения зрелищности, поэтому и для казахстанских клубов есть определенные плюсы. Многое зависит от рейтинга коэффициентов УЕФА, но, скорее всего, большинство наших клубов будут играть в Лиге конференций, а не в Лиге Европы, но путевка в Лигу чемпионов у нашей
К тому же у Лиги конференций будет свой групповой этап, в котором будут представлены серьезные команды. Это должно быть интересно для казахстанских болельщиков.
— С другой стороны, есть ли вероятность, что казахстанский клуб сможет выиграть Лигу конференций?
— Многое будет зависеть от жеребьевки. Не забывайте, что в новом турнире все равно будут играть испанцы, англичане и немцы, которые возглавляют рейтинги. В любом случае это футбол. Шансы есть у всех и всегда.
Как и сколько клубов из Казахстана будут играть в еврокубках после введения Лиги конференций.
Напомним, что Лига конференций была учреждена на недавнем исполкоме УЕФА. Турнир появится в календаре с 2021 года. В нем 32 команды будут разделены на восемь групп. Победители групп выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся за выход в