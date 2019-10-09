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12:53 (мск), источник: ТАСС

Власти Татарстана подтвердили, что Казань будет претендовать на Суперкубок УЕФА 2023 года

КАЗАНЬ, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Власти Татарстана намерены бороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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Источник: Reuters

«Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с FINA (Международная федерация плавания — прим. ТАСС) по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта. Таким образом мы выстраиваем системный план на ближайшие годы (как минимум на пять лет) по проведению мировых спортивных состязаний», — сказала она.

Как уточнила Галимова, 14 августа текущего года президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Стамбуле с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. На встрече обсуждалась возможность проведения Суперкубка в Казани.

Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский «Аякс». Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене турецкого клуба «Бешикташ» в Стамбуле, в 2020-м — на стадионе «Драгау» в португальском Порту, в 2021-м — на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).

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