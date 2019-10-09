Власти Татарстана подтвердили, что Казань будет претендовать на Суперкубок УЕФА 2023 года

«Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу с FINA (Международная федерация плавания — прим. ТАСС) по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта. Таким образом мы выстраиваем системный план на ближайшие годы (как минимум на пять лет) по проведению мировых спортивных состязаний», — сказала она.

Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский «Аякс». Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене турецкого клуба «Бешикташ» в Стамбуле, в 2020-м — на стадионе «Драгау» в португальском Порту, в 2021-м — на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).