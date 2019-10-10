Месси назвал лучший гол в карьере

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Форвард заявил, что свой лучший мяч он забил головой в финале Лиги чемпионов 2009 года в Риме. В решающем матче каталонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Аргентинец также добавил, что лучшим тренером, под руководством которого он выступал, был Хосеп Гвардиола. Испанец тренировал сине-гранатовых с 2008-го по 2012-й.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду на протяжении всей карьеры. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. По информации Marca, он получает 43 миллиона евро в год.