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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

Директор «Астаны» оценил перспективы казахстанских клубов в Лиге конференций

Исполнительный директор «Астаны» Пол Эшуорт в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение УЕФА создать третий еврокубковый турнир, который будет называться Лига конференций. Исходя из нынешнего рейтинга чемпионата Казахстана, вероятнее всего, большинство отечественных клубов будут выступать в новом соревновании.

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«Я бы сказал, что это хорошая новость для небольших стран, таких как Казахстан. Турнир добавляет еще 32 команды, которые могут претендовать на групповые этапы на европейском уровне, и будет еще больше шансов для казахстанских клубов играть в Европе. Лига конференций станет не слабее, чем Лига Европы. Просто возникнет больше возможностей для всех клубов в Казахстане и следовательно приобретение опыта и маркетинговых дивидендов, разве это плохо?

Лига чемпионов и Лига Европы? Теперь дорога к группе не будет покрыта ковром и лепестками. Будет очень сложно и престижно попасть в групповой этап. Нужно развиваться, становиться сильнее, тогда клубы станут более конкурентоспособными на европейской арене. Но, в целом, я думаю, что добавление дополнительной лиги — фантастическая идея, — сказал Эшуорт.

Напомним, что Лига конференций была учреждена на недавнем исполкоме УЕФА, турнир появится в календаре с 2021 года. 32 команды будут разделены на восемь групп. Победители групп выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся за выход в плей-офф с командами, занявшими третье место в группах Лиги Европы. Победитель турнира попадет в групповой этап ЛЕ.

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