Директор «Астаны» оценил перспективы казахстанских клубов в Лиге конференций

«Я бы сказал, что это хорошая новость для небольших стран, таких как Казахстан. Турнир добавляет еще 32 команды, которые могут претендовать на групповые этапы на европейском уровне, и будет еще больше шансов для казахстанских клубов играть в Европе. Лига конференций станет не слабее, чем Лига Европы. Просто возникнет больше возможностей для всех клубов в Казахстане и следовательно приобретение опыта и маркетинговых дивидендов, разве это плохо?

Лига чемпионов и Лига Европы? Теперь дорога к группе не будет покрыта ковром и лепестками. Будет очень сложно и престижно попасть в групповой этап. Нужно развиваться, становиться сильнее, тогда клубы станут более конкурентоспособными на европейской арене. Но, в целом, я думаю, что добавление дополнительной лиги — фантастическая идея, — сказал Эшуорт.