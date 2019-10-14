УЕФА: Вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

«Отзывать право на проведение финала — серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет даже условий для начала подобной дискуссии. Разумеется, исполнительный комитет [УЕФА] оценит ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», — сказал Ува.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира». Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).