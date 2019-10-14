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12:35 (мск), источник: ТАСС

УЕФА: Вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает возможность отзыва у Стамбула права на проведение финала Лиги чемпионов 2020 года. Об этом заявил в понедельник в эфире радиопрограммы «Радио-1» вице-президент УЕФА Микеле Ува.

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«Отзывать право на проведение финала — серьезный шаг. Думаю, на данный момент нет даже условий для начала подобной дискуссии. Разумеется, исполнительный комитет [УЕФА] оценит ситуацию, но сейчас преждевременно говорить о санкциях на таком уровне», — сказал Ува.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции «Источник мира». Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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