«Лацио» наказан УЕФА одним матчем еврокубков с частично закрытыми трибунами

Источник: AP 2019

Встреча группы Е Лиги Европы между «Лацио» и «Ренном» прошла в Риме на «Стадио Олимпико» 3 октября и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После матча в отношении итальянской команды было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов, в итоге дисциплинарная инстанция посчитала вину «тифози» римлян доказанной.

Согласно решению УЕФА, на ближайшем еврокубковом домашнем матче «Лацио» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «орлов» (сектора 46, 47, 48 и 49), и на них будет развернут баннер УЕФА «#EqualGame» (равная игра — англ.). Под санкции попадает встреча «Лацио» с шотландским «Селтиком» 7 ноября.