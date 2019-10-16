Текущие события
Футбол. Сборные
04:30
Перу
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Боливия
Гаити
31
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Греция
Босния и Герцеговина
21
Футбол. Чемпионат Европы
15.10
Лихтенштейн
Италия
05
Футбол. Сборные
15.10
Алжир
Колумбия
30
Футбол. Сборные
15.10
Марокко
Габон
23
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» наказан УЕФА одним матчем еврокубков с частично закрытыми трибунами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала римский «Лацио» проведением ближайшего домашнего матча еврокубков с частично закрытыми трибунами из-за расистского поведения болельщиков «орлов» во встрече Лиги Европы с французским «Ренном», а также одним матчем без зрителей условно, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча группы Е Лиги Европы между «Лацио» и «Ренном» прошла в Риме на «Стадио Олимпико» 3 октября и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. После матча в отношении итальянской команды было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов, в итоге дисциплинарная инстанция посчитала вину «тифози» римлян доказанной.

Согласно решению УЕФА, на ближайшем еврокубковом домашнем матче «Лацио» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «орлов» (сектора 46, 47, 48 и 49), и на них будет развернут баннер УЕФА «#EqualGame» (равная игра — англ.). Под санкции попадает встреча «Лацио» с шотландским «Селтиком» 7 ноября.

Что касается условного наказания матчем без зрителей, то по нему у римского клуба есть испытательный срок в один год, в течение которого наказание станет реальным, если будет рецидив. Также «Лацио» оштрафован на 20 тысяч евро.

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
Ягудин рассказал подробности об операции Тотьмяниной в онкоцентре в Москве
6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020
Василевский превзошел самого дорогого вратаря мира в матче НХЛ
Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
Америка не щадит Ковальчука. Чемпион ОИ сломал три клюшки
СБР определил кандидатов на участие в первых этапах Кубка мира
Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь