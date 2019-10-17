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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аяксу» запретили продавать билеты на следующий матч еврокубков

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Дисциплинарный комитет УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч в еврокубках, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AP 2019

Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании. Гостям были предъявлены обвинения в массовых беспорядках, актах вандализма со стороны фанатов клуба, а также неподобающем поведении игроков, получивших шесть желтых карточек.

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Ранее «Аякс» уже был наказан условным запретом продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках по итогам встречи Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в ноябре 2018 года. В результате фанаты амстердамского клуба не смогут посетить гостевую встречу группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» 5 ноября. Кроме того, на «Аякс» вновь наложен условный запрет продавать билеты на одну выездную еврокубковую игру сроком на один год.

Кроме того, УЕФА оштрафовал «Аякс» на 68 тысяч евро и обязал связаться с «Валенсией» для урегулирования убытков, нанесенных болельщиками.

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Валенсия
0:3
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, Группа H2.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 44659 зрителей
Главные тренеры
Альберт СеладесЭрик тен Хаг
Голы
Хаким Зиех(Душан Тадич)8′
Квинси Промес(Донни ван де Бек)34′
Донни ван де Бек(Душан Тадич)67′
Нереализованные пенальти
Даниэль Парехо25′
Составы команд
13Яспер Силлессен
24Андре Онана
62′
3Хауме Коста
45+1′
3Джоэл Фелтман
12′
5Габриэл Паулиста
4Эдсон Альварес
18Даниэль Васс
17Дэйли Блинд
82′
24Эсекиэль Гарай
76′
21Лисандро Мартинес
60′
10Даниэль Парехо
28Серджино Дест
7Гонсалу Гедеш
31Николас Тальяфико
27′
19Морено Родриго
10Душан Тадич
17Франсис Коклен
70′
6Донни ван де Бек
88′
2Тьерри Коррейа
15Сим де Йонг
20Ферран Торрес
76′
22Хаким Зиех
85′
11Денис Черышев
9Клас-Ян Хюнтелар
22Макси Гомес
57′
11Квинси Промес
81′81′
16Ли Кан Ин
72′
7Давид Нерес
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)13
4Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
4Угловые2
8Фолы22
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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