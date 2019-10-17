«Аяксу» запретили продавать билеты на следующий матч еврокубков

Источник: AP 2019

Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании. Гостям были предъявлены обвинения в массовых беспорядках, актах вандализма со стороны фанатов клуба, а также неподобающем поведении игроков, получивших шесть желтых карточек.

Ранее «Аякс» уже был наказан условным запретом продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках по итогам встречи Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в ноябре 2018 года. В результате фанаты амстердамского клуба не смогут посетить гостевую встречу группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» 5 ноября. Кроме того, на «Аякс» вновь наложен условный запрет продавать билеты на одну выездную еврокубковую игру сроком на один год.