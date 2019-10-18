Футболистки «Минска» на выезде проиграли «Барселоне» со счетом 0:5 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Матч, прошедший на стадионе имени Йохана Кройфа, прошел с подавляющим перимуществом хозяек поля, которые уже на 6-й минуте повели в счете после удара Асисат Ошоалы. Затем футболистки «Барселоны» забили еще четыре мяча. Дубль на свой счет записала Айтана Бонмати. Еще по разу отличились Дженнифер Эрмосо и Марта Торрехон. Счет мог быть еще более разгромным, однако футболистка каталонской команды Мариона Кальдентей на 35-й минуте не реализовала пенальти — мяч парировала голкипер «Минска» Наталья Воскобович.
Белоруски слишком уж почтительно отнеслись к конкуренткам, не нанеся в ходе встречи ни одного удара по воротам «Барселоны». «Сине-гранатовые», в свою очередь, беспокоили оборону и вратаря «Минска» до самого конца матча. Последний голевой момент на 93-й минуте упустила Эрмосо, которая сотрясла каркас ворот.
Ответный матч состоится в Минске 30 октября.