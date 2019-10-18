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13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

Пальяра наряду с коллегой Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера «Барнсли» Томми Райтом является фигурантом дела о коррупции и обвиняется в даче взятки и содействии в её получении.

В ходе судебного заседания присяжным сообщили о разговоре Джузеппе с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он рассказал, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Также, по словам прокурора Брайана О’Нилла, Пальяра рассказал об организации легендарным тренером договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. За это Пальяра отблагодарил его золотыми часами «Ролекс» стоимостью £ 30 тыс. Кроме того, по словам агента, он неоднократно платил Фергюсону ранее.

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