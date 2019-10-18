Команды России и Косова будут разводиться в турнирах под эгидой УЕФА

Источник: AP 2019

«Принимая во внимание все риски в плане безопасности, связанные с проведением матчей между клубами из России и Косова, комиссия решила, что представители этих национальных чемпионатов будут разводиться в будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матчи отборочного раунда женского чемпионата Европы 2021 года, в которых должны встретиться сборные России и Косова, будут проводиться на нейтральном поле: «Чрезвычайная комиссия постановила, что оба матча команд Косова и России, первоначально запланированные на 4 октября 2019 года и 9 июня 2020 года, будут организованы на нейтральных полях».

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В сентябре УЕФА принял решение перенести матч отборочного раунда чемпионата Европы между сборными Косова и России, запланированный на 4 октября в Приштине, на неопределенный срок по соображениям безопасности. На данный момент российские команды также разводятся с украинскими клубами.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, в основной части турнира примут участие 16 команд. В квалификационном турнире играют 47 команд, разделенные на девять групп, российская сборная выступает в группе А вместе с командами Косова, Нидерландов, Словении, Турции и Эстонии. Российская команда занимает второе место с шестью очками после трех матчей, футболистки из Косова идут на третьей строчке, набрав в двух матчах три очка.