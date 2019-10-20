Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Вильярреал
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Падерборн
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
10Тедеско повторил старт Рианчо
13:35 (мск), источник: ТАСС

Шавло: Турнир памяти трагедии 1982 года показывает, что «Спартак» помнит о болельщиках

МОСКВА, 20 октября. Футбольный клуб «Спартак» помнит о болельщиках, погибших в результате трагедии во время матча Кубка УЕФА с голландским «Харлемом» в 1982 году. Об этом на церемонии открытия XII Кубка памяти «20 октября» рассказал бывший футболист «Спартака», участник матча Сергей Шавло.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турнир, приуроченный к очередной годовщине трагедии, стартовал в воскресенье на полях академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова. Его организаторами являются ФК «Спартак», официальный фан-клуб «Спартака», объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» и благотворительный фонд «Красно-белое сердце».

«37 лет назад это случилось, хотелось бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Память передается из поколения в поколение. Сегодняшний турнир говорит о то, что мы ребят помним, они всегда с нами. Всегда думайте над тем, что вы делаете, чтобы избежать дальнейших трагедий», — сказал Шавло.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имена В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее — при счете 1:0. В результате на лестнице трибуны «С» стадиона возникла давка, в которой, по опубликованным через несколько лет официальным данным, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которых осудили за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай — слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальный вывод расходится и с принятой среди фанатов версией о том, что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче «Спартак» победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала, где уступил испанской «Валенсии».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Вынесла всех»: как Щербакова ограбила Вегас
Евсеев сдержал еще одного топа. Газон в Уфе не извиняет ЦСКА
Российская теннисистка проиграла в финале «ВТБ Кубка Кремля»
«Это фиаско, алкаш»: Хабиб высмеял Конора
«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию «Авангарда»
Тедеско повторил старт Рианчо (фото)
СКА принимает «Спартак» в КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь