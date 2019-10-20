Руководство и футболисты «Спартака» почтили память жертв трагедии на матче с «Харлемом»

Источник: РИА "Новости"

Почтить память погибших приехали генеральный директор красно-белых Томас Цорн, бывшие футболисты «Спартака» Сергей Родионов и Ринат Дасаев, принимавшие участие в том матче, главный тренер Доменико Тедеско, вице-капитан команды Роман Зобнин, защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, вратарь Артем Ребров. Также цветы к памятнику возложили игроки молодежной команды «Спартака» и «Спартака-2».

«В истории клуба много золотых моментов, но есть и трагические. О таких моментах нельзя забывать», — сказал Цорн.

«Жаль тех, кто погиб в тот день. Данные по погибшим разнятся. В истории советского спорта это одна из самых страшных трагедий. Будем помнить вечно», — добавил Родионов.

Трагедия в «Лужниках»

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имена В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее — при счете 1:0 в пользу «Спартака». В результате на лестнице трибуны «С» стадиона в «Лужниках» возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которые были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай — слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов — что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах.