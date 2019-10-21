Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Брешиа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20.10
Марсель
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
20.10
Севилья
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
20.10
Милан
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
20.10
Атлетик
Вальядолид
11
Все события
Фоторепортажи
7Тедеско в «Спартаке» дебютировал с нулей
15В Москве завершился юбилейный Кубок Кремля
09:22 (мск), источник: Газета.Ру

Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении «Галатасараю»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может лишиться своей работы.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, боссов «сливочных» не устраивает то, как выступает команда в этом сезоне. Поэтому французский специалист может быть уволен уже завтра, 22 октября, после матча третьего тура группового отбора Лиги чемпионов с «Галатасараем» в том случае, если испанская команда не победит.

Известно, что на посту наставника Зидана могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

Стоит отметить, что в данный момент «Реал» находится на последней строчке турнирной таблицы группы с одним очком в активе. В домашнем чемпионате «королевский клуб» преуспел чуть больше. В таблице Примеры подопечные Зидана занимают второе место.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В России пройдут массовые сокращения
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Боец MMA нокаутировал соперника ударом пяткой с разворота
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в НХЛ
Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
«Спартак» показал, что осталось за кадром дебютной игры Тедеско
Россиянин поднялся на девять строчек, выиграв «ВТБ Кубок Кремля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь