Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении «Галатасараю»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может лишиться своей работы.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может лишиться своей работы.
Об этом сообщает El Mundo.
По информации источника, боссов «сливочных» не устраивает то, как выступает команда в этом сезоне. Поэтому французский специалист может быть уволен уже завтра, 22 октября, после матча третьего тура группового отбора Лиги чемпионов с «Галатасараем» в том случае, если испанская команда не победит.
Известно, что на посту наставника Зидана могут заменить Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.
Стоит отметить, что в данный момент «Реал» находится на последней строчке турнирной таблицы группы с одним очком в активе. В домашнем чемпионате «королевский клуб» преуспел чуть больше. В таблице Примеры подопечные Зидана занимают второе место.