Зидан лишится должности тренера «Реала» при поражении «Галатасараю»

По информации источника, боссов «сливочных» не устраивает то, как выступает команда в этом сезоне. Поэтому французский специалист может быть уволен уже завтра, 22 октября, после матча третьего тура группового отбора Лиги чемпионов с «Галатасараем» в том случае, если испанская команда не победит.