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14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

La Gazzetta dello Sport написала статью о братьях Миранчуках. И вот, что в ней

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

В преддверии матча итальянская газета La Gazzetta dello Sport выпустила статью, которую посвятила братьям Миранчукам — Алексею и Антону.

«Один правша, а другой левша, один играет под 11-м номером, а другой — под 59-м, а в остальном они одинаковые. Отвергнутые «Спартаком» в возрасте 12 лет. «Локомотив» отклонил несколько выгодных предложений по ним летом. И они представляют опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Их главный учитель: мама Елена. Именно она уехала с детьми из скромного Славянска, чтобы сыновья могли добиться успеха в Москве. Сначала они пришли на просмотр в «Спартак», но их не приняли, так как посчитали братьев «слишком слабыми». Но мать не сдалась и смогла найти им место в «Локомотиве».

Алексей — плеймейкер, в этом году он забил 6 голов в 11 играх. Всего у него 4 гола за сборную и 31 — за «Локо». У него отличное видение игры и отличные передачи, не раз он ассистировал своему брату в победных голах. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей.

72-летний тренер Юрий Семин сейчас использует его в качестве плеймейкера в «Локомотиве». Директор клуба Кикнадзе заявил, что отклонил предложение в размере 85 миллионов евро за обоих. «100 миллионов? Почему бы и нет!».

Симеоне с удовольствием взял бы их в «Атлетико», Алексей помешан на Испании, а у Антона нет предпочтений. Братья выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России в 2018 и 2019 годах. Летом «Локо» тоже отказал «Зениту».

Мы еще поговорим о них летом, когда они сыграют на Евро-2020 в сборной Черчесова, — написано в статье.

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