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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: Победа над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что на сегодняшний день главной целью для него является победа в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

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Встреча состоится завтра, 22 октября, в Турине на «Альянц — Ювентус».

«Прямо сейчас «Золотой мяч» — не самая главная моя цель. Более важно обыграть «Локомотив». Потому что, если мы выиграем, мы станем на 50% ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мой возраст — это лишь число. Это вовсе не значит, что мне 33, 34 или 35 лет и я нахожусь в конце своей карьеры. Я могу доказать, что по-прежнему способен решать исход матчей, ведь сейчас я чувствую себя более мастеровитым и зрелым игроком, — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

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