Роналду: Победа над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

«Прямо сейчас «Золотой мяч» — не самая главная моя цель. Более важно обыграть «Локомотив». Потому что, если мы выиграем, мы станем на 50% ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мой возраст — это лишь число. Это вовсе не значит, что мне 33, 34 или 35 лет и я нахожусь в конце своей карьеры. Я могу доказать, что по-прежнему способен решать исход матчей, ведь сейчас я чувствую себя более мастеровитым и зрелым игроком, — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.