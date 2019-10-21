Семин: ФК «Локомотив» играет неплохо, раз тренер «Ювентуса» похвалил клуб

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Матч третьего тура группового этапа турнира «Ювентус» — «Локомотив» пройдет во вторник в Турине, начало — 22:00 мск. Ранее Сарри на пресс-конференции отметил, что «Локомотив» обыграл в первом туре немецкий «Байер» (2:1) благодаря прессингу.

«Если Сарри похвалил «Локомотив», значит дела у нас идут нормально, это знак нашей хорошей работы. Завтра увидим, составим ли мы конкуренцию «Ювентусу», — сказал Семин.

Тренер отметил, что в предстоящем матче не сыграют нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан, а также полузащитник Антон Миранчук.

По словам Семина, неправильно говорить о том, что в составе «Ювентуса» необходимо будет сдерживать только нападающего Криштиану Роналду. «Пока его никто не сдержал, но надо держать всю команду. Что не имя, то — звезда! С приходом Сарри “Ювентус” стал атакующей командой, и после потерь теперь они быстро отбирают мяч», — отметил тренер.

История противостояния «Ювентуса» с российскими клубами

Ранее «Локомотив» и «Ювентус» встречались в первом раунде Кубка УЕФА в сезоне-1993/94. В первой встрече итальянский клуб одержал победу со счетом 3:0, в ответной он также был сильнее — 1:0.

Помимо двух встреч с «Ювентусом» «Локомотив» провел еще 11 матчей против клубов из Италии, одержав в них одну победу, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Единственным клубом, который обыграли железнодорожники, является миланский «Интер» (в сезоне-2003/04 команда под руководством Семина выиграла в Москве со счетом 3:0).