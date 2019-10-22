Палыч против Криштиану. Шансов мало, но они есть!
«Железнодорожники» встретятся в Турине с «Ювентусом» — фаворитом своей группы в Лиге чемпионов.
«Железнодорожники» встретятся в Турине с «Ювентусом» — фаворитом своей группы в Лиге чемпионов.
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За прошедшее время дистанция между двумя клубами сократилась. И хотя «Старая синьора»
Да, у туринцев в составе Криштиану Роналду, Дибала и Игуаин. Люди, уровень которых сопоставим с уровнем Баджо и Раванелли в начале 90-х. Но 25 лет назад против звезд Европы за «Локо» бились Арифуллин, Косолапов, юный Дроздов. А у Аленичева с Овчинниковым лучшие годы были еще впереди.
Сейчас в Турин приехали Чорлука, Крыховяк, чемпион мира-2014 Хеведес, победители Евро-2016 Жоау Мариу и Эдер. Да и россияне, такие, как Алексей Миранчук и Баринов, хорошо всем известны. В общем, состав есть. Даже с учетом травмированных его можно назвать боевым.
Хорошо, что при Сарри «Ювентус» старается больше атаковать — в этом еще один маленький шанс «Локомотива». Сыграть строго в обороне и поймать свои моменты впереди, как это было сделано в Леверкузене. Поэтому, на мой взгляд, «Юве» — чуть более удобный соперник, чем предельно прагматичный «Атлетико», если, конечно, на таком уровне уместно говорить об «удобстве».
Сегодня у «Локо» есть и другие козыри.
Дмитрий Зеленов