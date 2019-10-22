Палыч против Криштиану. Шансов мало, но они есть!

Источник: AFP 2019

На пресс-конференции Юрию Семину напомнили о его первом матче против «Ювентуса» — весной 1993 года в Кубке УЕФА. Это был еврокубковый дебют «Локомотива». Юрий Палыч, оказывается, ничего не забыл. Рассказал, как хвостатый Баджо, седой Раванелли, молодой Конте и даже Массимо Каррера экзаменовали пока еще «пятое колесо» московской футбольной «телеги». Победа «Юве» 3:0 тогда казалась логичной и совсем не унижающей «Локо».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 22.10.2019, 22:00 Ювентус - Локомотив -

За прошедшее время дистанция между двумя клубами сократилась. И хотя «Старая синьора» по-прежнему легендарный европейских клуб с космическими достижениями и космическими футболистами в составе, «Локомотив» — уже далеко не ноунейм. В том числе и по европейским меркам. И нынешний тренер туринцев Маурицио Сарри отзывается о Семине так же уважительно, как ранее это делал Диего Симеоне из «Атлетико».

Да, у туринцев в составе Криштиану Роналду, Дибала и Игуаин. Люди, уровень которых сопоставим с уровнем Баджо и Раванелли в начале 90-х. Но 25 лет назад против звезд Европы за «Локо» бились Арифуллин, Косолапов, юный Дроздов. А у Аленичева с Овчинниковым лучшие годы были еще впереди.

Сейчас в Турин приехали Чорлука, Крыховяк, чемпион мира-2014 Хеведес, победители Евро-2016 Жоау Мариу и Эдер. Да и россияне, такие, как Алексей Миранчук и Баринов, хорошо всем известны. В общем, состав есть. Даже с учетом травмированных его можно назвать боевым.

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Хорошо, что при Сарри «Ювентус» старается больше атаковать — в этом еще один маленький шанс «Локомотива». Сыграть строго в обороне и поймать свои моменты впереди, как это было сделано в Леверкузене. Поэтому, на мой взгляд, «Юве» — чуть более удобный соперник, чем предельно прагматичный «Атлетико», если, конечно, на таком уровне уместно говорить об «удобстве».

«Ювентус» — великий европейский клуб на все времена. Он остается «Ювентусом» и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас. «Локо» же в глобальном смысле клуб молодой и прогрессирующий — и возраст Семина тут не помеха, а скорее наоборот. Ведь Палыч вырос именно с «Локомотивом», а «Локомотив» вырос с ним. 25 лет назад отвага не спасла от трех мячей, разве что позволила сохранить лицо.

Сегодня у «Локо» есть и другие козыри.